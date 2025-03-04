12-летнее образование в Кыргызстане: Кто за, а кто против? Обзор

03:40 05.03.2025 12-летнее образование: Кто за, а кто против? Обзор



4 марта 2025



Билим АКИpress - Последние годы Министерство образования и науки активно проводит работу для перехода к 12-летнему школьному образованию.



Есть те, которые поддерживают данную инициативу, и те, кто против.



АКИpress решил вспомнить, кто и что говорил по поводу 12-летнего образования - кто выступал против, а кто поддержал.



КТО БЫЛ ЗА?



Вопрос перехода на 12-летнее образование поднимался еще в 2022 году. Тогда говорилось о переходе в 2023 году. Почему Кыргызстану нужно перейти на 12-летнее обучение, пояснял министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев.

После ухода Алмазбека Бейшеналиева работу по внедрению 12-летнего образования продолжили министры Уланбек Мамбетакунов, затем Догдуркуль Кендирбаева.



В марте 2024 года президент Садыр Жапаров поддержал переход на 12-летнее обучение в школах Кыргызстана. Он тогда заявил, что поддерживает идею, если убирают нулевой класс. "То есть нет разницы. Мы просто убираем нулевой класс и переходим к 12-летнему обучению. Но сможем ли мы также подготовить специалиста по какой-то профессии после окончания школы?" - интересовался он у министра образования и науки Догдуркуль Кендирбаевой.

Кендирбаева отвечала, что в 10-11-12 классах будет акцент на профессиональное обучение, будут открыты специализированные классы: парикмахеров, швей, поваров и так далее. Также будут предоставлены возможности для углубленного изучения языков и науки.



Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров распоряжением от 15 марта 2024 года № 99-р поручил Министерству образования и науки в месячный срок разработать и внести на рассмотрение План действий по поэтапному внедрению двенадцатилетней структуры школьного образования в Кыргызской Республике.



Жогорку Кенеш 27 июня 2024 года одобрил в третьем чтении законопроект, который предусматривает получение на сферу образования $40 млн от АБР и переход на 12-летнее обучение.

Затем президент Садыр Жапаров подписал закон КР "О ратификации Грантового соглашения (Специальные операции) (Программа развития сектора: Реформа школьного образования) между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития, Грантового соглашения (Специальные операции) (Проект развития сектора: Реформа школьного образования) между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития, Кредитного соглашения (Обычные операции [льготные]) (Проект развития сектора: Реформа школьного образования)между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития, подписанных 21 июля 2023 года в городе Бишкек".



Переход на 12-летнее обучение ожидается с сентября 2025 года. В ноябре 2024 года Кабинетом министров была утверждена Концепция о переходе Кыргызстана на 12-летнюю систему общего образования.

Переход будет поэтапным. В 2025-2026 учебном году будут прыгать только два класса - учащиеся 3 классов (родившиеся в 2015 году) 11-летней школы переходят в 5 класс 12 летней школы и учащиеся 6 классов (родившиеся в 2012 году) 11-летней школы переходят в 8 класс 12-летней школы.

Дети, которые обучались по ускоренной 480-часовой программе "Наристе", сядут во 2 класс. Также в детских садах есть подготовительные группы. Дети, которые окончили подготовительные группы, также сядут во 2 класс. Дети, которые вообще не ходили в садик, и которым исполнилось 6 лет, сядут в 1 класс.



Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева объясняла, почему Кыргызстан переходит к 12-летнему образованию. "Из 197 стран в составе ООН более 150 реализуют программу 12-летнего образования. До этого проводилась подготовительная работа. Есть средства в республиканском бюджете. Мы должны дать возможность детям участвовать в международных образовательных программах и чтобы соответствовали мировому рынку труда. Наша цель - присоединиться к мировому стандарту образования", - говорила она.



Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов, который курирует социальные вопросы, в феврале 2024 года рассказывал о преимуществах этой системы.

"Мы говорим о нулевом классе, о детском саде. Мы предлагаем начинать раньше, так как в других странах, как вы видите сами. Китайцы с трехлетнего возраста изучают свои иероглифы. О других народах не буду говорить. Мы в связи с этим предлагали начинать не с 7 лет, а раньше. Сделаем вместо нулевого класса первый класс, и предлагаем сделать 12 классов. Почему? Потому что во многих странах мира есть 12-летнее образование, это правда. Хотел бы тут сказать, наверное, это не семейный секрет. Но на протяжении нескольких лет наши аттестаты зарубежные университеты, в которые напрямую поступают после школы, не признают. В этом году с этим столкнулась дочь Акылбека Усенбековича [председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров], она заканчивает 11 класс, стала отправлять документы, ей сказали "нет", что нужно еще 1 год учиться на подготовительных курсах. Ей отказали, сказав: "Мы не признаем кыргызский аттестат, у вас не 12-летнее образование".

Вместе с тем, в рамках 12-летнего образования мы предлагаем упростить школьную программу, особенно в старших классах - 9-12 классы. К примеру, у тебя есть способности к изучению математики, к точным наукам, тебе это интересно, то будет разделение - один класс точные науки, один класс - гуманитарные. Будет упрощение в этом плане. Кроме того, будут изменения в начальных классах. К примеру, в соседнем Таджикистане уже не ставят оценки, потому что, если в первом классе ты поставишь ребенку "двойку", то он пожизненно будет двоечником. Получается, что кто-то отличник, а кто-то плохо учится", - говорил он тогда.



Депутат Суйунбек Омурзаков ("Ишеним") говорил, что Минобразования должно провести хорошую разъяснительную работу.

"Мы должны поддержать эту идею, так как 12-летнее образования - мировой стандарт. Сегодня наши дети и так 12 лет обучаются, если считать нулевой класс. Нужно правильно объяснить это людям. Это облегчит поступление наших детей в иностранные ВУЗы", - отмечал депутат.



Бывший министр образования и науки Каныбек Иманалиев на своей странице в соцсетях вечером 3 марта написал о преимуществах перехода на 12-летнее образование.

"Во-первых, при переходе на 12-летнее образование обучение в вузах сократится и вместо 4-х лет будут учиться 3 года - значит, окончит на год раньше. Во-вторых, обучение в колледжах также должны сократиться с 3-х до 2-х лет. В-третьих, при переходе на 12-летнее образование многие после 10 лет начнут выбирать профессии и увеличится число тех, кто поступает в профлицеи и колледжи - значит, не все в обязательном порядке будут учиться 12 лет. В-четвертых, давно установлено, что если наши дети пойдут в школу в 6 лет, чем в 7 лет, они будут усваивать уроки быстрее и качественнее. В-пятых, переход на 12-летнее образование считается частью ведущей мировой образовательной интеграции. В-шестых, качественное образование и переход на 12-летнее образование - два разных вопроса", - написал он.



КТО БЫЛ ПРОТИВ?



Так, 3 марта 2025 года заместитель председателя Кабмина – глава ГКНБ Камчыбек Ташиев высказал свою позицию по вопросу перехода на 12-летнее школьное образование в Кыргызстане.

Он считает, что данная инициатива является неправильной. По его словам, в школах Кыргызстана ухудшилось качество образования, и пока рано переходить на новую систему, не решив эту проблему.

"Сторонники реформы говорят, что "будет удобно поступать в иностранные вузы". Посмотрите на статистику: только 3-5% абитуриентов поступают в университеты Европы и Америки, а остальные продолжают обучение в вузах стран СНГ и Кыргызстана. С финансово-экономической точки зрения мы понесем большие расходы: потребуется более 30 тыс. дополнительных учителей, около 200 новых школ и многое другое. Мы упразднили ведущие школы и приравняли их к отсталым, что создает серьезные проблемы", - написал Ташиев.



Кроме того, ранее ряд депутатов Жогорку Кенеша выступали против внедрения 12-летнего образования в школах.

Так, депутат Камила Талиева 3 марта на на заседании социального комитета парламента заявила, что страна не готова к переходу на 12-летнее образование и не сможет перейти в ближайшее время.

"Они [Минобразования] поверили ЮСАИД. Из 24 проектов ЮСАИД закрыто 22", - сказала она.

По мнению Талиевой, 12-летнее образование будет провальным. "Все против. Давайте лучше перейдем на 10-летнее образование. Даже Великобритания возвращается к системе СССР. Говорят про Сингапур и Малайзию. Куда они пойдут со своей романтикой? Система образования - это не игрушки" - сказала она.



Депутат Гуля Кожокулова ("Бүтүн Кыргызстан") 26 сентября на заседании Жогорку Кенеша сказала, что министра образования и науки интересует только программа STEM, 12-летнее образование, которое совершенно не подходит стране.

"Чьи интересы она лоббирует? Почему не решаются проблемы в школах, детсадах? В школе №26 конфликтная обстановка создалась - массовое увольнение учителей. И я получаю формальный ответ от заместителя министра образования Касымалиева, что разрабатывается цифровая платформа "национальный резерв педагогических кадров". Почему на летних каникулах этот вопрос не решался? Почему дефицит педагогических кадров у нас? Почему именно в начале учебного года возникают такие критические проблемы?" - спросила депутат.



Депутат Надира Нарматова ("Ата-Журт Кыргызстан") 19 сентября на заседании Жогорку Кенеша сказала, что есть опасность разрушения сферы образования из-за введения 12-летнего образования в школах.

По ее словам, для проведения такой реформы нужно было подготовить материальную базу школ, решить проблему нехватки учебников, кадровые вопросы, учесть мнение педагогов и их подготовленность.

"Министр не учла это все и пошла на этот шаг. Из-за того, что упразднили гимназии и лицеи, учителя теперь ищут работу в частных школах. А в обычных школах увеличились сомнительные учителя", - сообщила она.

Нарматова отметила, что дети в обычных школах нуждаются в высококвалифицированных педагогах. Последних теперь могут себе позволить только частные школы, добавила она.

Ранее она также говорила, что школы не готовы. "Я удивлена, как министр образования навязывает такое и говорит, что в сентябре начнет работу в этом направлении. В школах сейчас порядка 70% учебников старые, нехватка учебников. Говорите, что по Кембриджской программе будете обучать. В каких школах учителя готовы к этой программе? Кроме этого, нужен комплексный подход, в том числе санитарно-гигиенические нормы нужно в школах подготовить. Ведь обучаться пойдут дети 5-6 лет. Как они будут зимой ходить в туалет? В некоторых школах нет туалетов и чистой воды", - сказала она.

Нарматова предлагала не ровняться на Запад в системе образования. "Будет неправильно, если мы еще хуже разрушим нашу систему образования", - добавила она.



Депутат Бактыбек Чойбеков (Манасский округ) 29 ноября на заседании Жогорку Кенеша отмечал, что 12 класс не считается физическим классом.

"Сфера образования является одним из локомотивов развития страны. Нужно работать на результат, а то получается, что каждый раз берем деньги и создаем проблемы учителям. Прошу, давайте откажемся от этого кредита. Доработайте и внесите через полгода. Долг поверх долга берем. Эти деньги исчезнут как воду впитает земля", - говорил Чойбеков о кредитном соглашении.



Идею также не поддержал депутат Айбек Осмонов (Ошский округ).

"Я не поддерживаю ваш этот проект. Мы все учились 11 лет, раньше даже 10 лет было. Вы говорите про 12 лет, какое-то европейское понятие приносите, что за 11 лет не могут обучиться. Наши кыргызстанцы в любом случае едут учиться и с системой в 11 лет, и 10 лет. Так не пойдет", - говорил он.



Депутат Улан Бакасов (Нарынский округ) заявлял, что и он, и общество против 12-летнего обучения.

По его словам, для начала нужно создать программу для 12-летнего обучения. "Для этого потребуется много денег, много времени на учебу, надо строить школы. У нас нет на это возможностей. Я предлагаю не рассматривать этот вопрос", - говорил Бакасов.



Депутат Жылдыз Таалайбек кызы также неоднократно выступала против. Она отмечала, что согласно опросу, многие граждане против 12-летнего школьного образования. "Почему мы не прислушиваемся к народу?" - спросила она. Источник - АКИpress

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