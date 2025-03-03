Сохранение биоразнообразия в горах Центральной Азии: Что изменилось за 5 лет?

12:19 05.03.2025

Завершилась пятилетняя программа "‎Сохранение редких животных и уникальных природных территорий в горах Центральной Азии", передает DKnews.kz.



В Ташкенте (Узбекистан) состоялась итоговая встреча с грантополучателями, донорами и представителями госорганов пяти стран Центральной Азии, посвященная завершению пятилетней программы Партнерского Фонда сохранения критических экосистем (CEPF). Программа, начавшаяся в 2019 году, была направлена на защиту уникальных экосистем региона, который является домом для множества редких и исчезающих видов животных и растений.



Молодежная группа по защите окружающей среды



CEPF обеспечивает финансирование и техническую помощь общественным организациям в защите очагов экосистем мирового биоразнообразия, расположенных в различных регионах мира и находящихся под угрозой. Так, одним из таких очагов является Центрально-Азиатский горный регион. Здесь сосредоточено 144 ключевых территорий биоразнообразия из 16,000 по всему миру.



С момента начала работы Программы в горных экосистемах Центральной Азии было реализовано 96 проектов. Общий бюджет грантов составил 7,45 миллионов долларов США. Среди 69 уникальных грантополучателей 56 составляют местные организации, которые активно работают на местах и обладают опытом в вопросах сохранения природы в своем регионе.



Даниэль Ротберг, директор CEPF по грантам, отметил, что Программа в Центральной Азии стала успешным примером того, как местные организации могут эффективно работать на благо природы. Он также подчеркнул высокую степень ответственности и приверженности экологическим вопросам со стороны жителей стран Центральной Азии.



"‎Несмотря на то, что большая часть финансирования природоохранных мероприятий осуществляется через государственные программы, опыт показывает, что работа с местными сообществами и сотрудничество с государственными учреждениями дают более устойчивые и долгосрочные результаты. Неправительственные группы проявляют нестандартные подходы к решению проблем. Это делает их надежными партнерами для государства. Мы хотим, чтобы наша работа усилила потенциал местных заинтересованных организаций. В этом регионе большое количество малых и крупных организаций, которые настроены продуктивно работать во благо сохранения биоразнообразия. Невероятное трудолюбие людей и любовь к своей земле – важнейшие ценности, которые становятся основой природоохранной работы в Центральной Азии"

Даниэль Ротберг



В ходе реализации Программы было множество успехов, которые стали важным вкладом в сохранение экосистем региона. Например, в Узбекистане в рамках гранта "Сохранение ключевых природных комплексов на территории Ферганской долины" были обнаружены два новых вида реликтовых рептилий - Alsophylax ferganensis и Alsophylax emilia, представители североазиатских гекконов. Это открытие подтверждает уникальность Ферганской долины, являющейся домом для множества редких видов флоры и фауны. В результате этих усилий на территории обитания новых видов правительством Узбекистана был создан природный парк площадью 100 тысяч гектаров.



В Узбекистане также реализуется проект, направленный на снижение негативного воздействия на биоразнообразие и экосистемы путем лесовосстановления. Основной акцент сделан на повышение экологической осведомленности среди населения. Работа включает в себя разнообразные образовательные инициативы, направленные на информирование граждан о важности сохранения природы, устойчивого использования природных ресурсов и необходимости защиты экосистем.



"В ходе реализации проекта был проведен ряд образовательных мероприятий, мастер-классов по сбору семян, посадке деревьев и удобрению почвы, а также множество семинаров для фермеров по выращиванию засухоустойчивых культур и сохранению биоразнообразия. Помимо этого, опубликованы пособия на двух языках, созданы научные видеоролики и мультфильмы по лесовосстановлению. Благодаря поддержке CEPF и усердной работе было охвачено более 350 школьников, а местное население ознакомлено с биоразнообразием и экологическими законами страны"

Наталия Шивалдова, руководитель экологического ресурсного центра "ННО Экомактаб"



В Кыргызстане и Таджикистане благодаря программе было создано 8 микрозаповедников, которые могут помочь сохранить местные виды животных и растений на локальном уровне. Грантополучатели построили 12 питомников для размножения редких видов деревьев по всему региону. В Казахстане, в свою очередь, был издан уникальный образовательный материал для школьников - книга "Живое пособие", посвященная флоре и фауне страны. Пособие было переведено на казахский и русский языки и подарено школам Алматы.



Особое внимание уделялось экологическому образованию и вовлечению местных сообществ. Михаил Яковлев, координатор проектов в Кыргызстане, поделился важностью участия жителей:



"Важно понимать, что сохранение природы невозможно без активного участия местных жителей. Мы видим, как люди, которые раньше не осознавали важности биоразнообразия, теперь становятся его активными защитниками. В ходе реализации программы в Кыргызстане было организовано множество тренингов, семинаров и общественных акций, направленных на повышение осведомленности, а также практическое вовлечение в процессы восстановления экосистем. Через подобные инициативы мы закладываем фундамент для устойчивого будущего, где забота о природе становится неотъемлемой частью жизни каждого человека. Поэтому еще раз отмечу, что включение местных сообществ в процесс сохранения экосистем является ключевым фактором успеха наших проектов. В целом для всего региона это уникальная Программа в области биоразнообразия"

Михаил Яковлев, координатор проектов в Кыргызстане



В Туркменистане реализуются проекты по сохранению фисташковых и миндальных лесов в Койтендаге, а также по развитию экотуризма региона. В рамках этих инициатив почти 400 человек прошли обучение по посадке и выращиванию фисташки и миндаля, наряду с этим были созданы питомники для их разведения. Кроме того, проведен мониторинг угрожаемых видов птиц и бухарского оленя, а также разработаны меры для их сохранения. Еще 300-400 лет назад на этой территории существовали обширные лесные массивы, однако из-за антропогенных факторов, таких как выпас, вырубка, пожары и изменения климата, они деградировали и сохранились лишь в виде отдельных участков. Койтендаг является древней родиной множества культурных растений, и поэтому их сохранение, изучение и размножение остаются важными задачами.



Елизавета Протас, Координатор Программы, отметила, что программа не только способствовала сохранению ключевых экосистем региона, но и значительно укрепила сотрудничество между экологическими организациями странами Центральной Азии:



"Одна из основных целей программы - утвердить наших грантополучателей в качестве ведущих экспертов. Мы надеемся, что в будущем грантеры смогут сами привлекать финансирование и продолжат нашу работу по улучшению управления ключевыми очагами биоразнообразия (KBA) и повышению роли гражданского общества в сохранении природы. Эти пять лет стали важным этапом в совместной работе на благо природы всего региона. Мы смогли продвинуться в вопросах устойчивого развития и сохранения биоразнообразия, и это стало возможным благодаря единству усилий всех участников"

Елизавета Протас, Координатор Программы



"Мы стали свидетелями масштабной работы, в ходе которой местные организации с огромным усердием и преданностью трудились над сохранением экосистем Центральной Азии. Этот путь был сложным и долгим, но он принес поразительные результаты. Уверен, что наша программа оставит неизгладимый след в улучшении состояния природы в этом регионе"

Директор CEPF по грантам Даниэль Ротберг