Эксперты из 10 стран участвуют в V Центральноазиатской конференции "Валдай" в Иркутске

12:26 05.03.2025

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В Иркутске продолжается V Центральноазиатская конференция дискуссионного клуба "Валдай"



4 марта 2025



Эксперты из 10 стран участвуют в V Центральноазиатской конференции "Валдай" в Иркутске



В Иркутске продолжается V Центральноазиатская конференция дискуссионного клуба "Валдай" (16+). Как сообщают организаторы, основная цель конференции заключается в том, чтобы углубить интеллектуальное обсуждение среди экспертов России и стран Центральной Азии в условиях значительных изменений в мировом порядке. В конференции принимают участие более 50 экспертов и представителей политических кругов из десяти стран, сообщает с места событий ИА IrkutskMedia.



Как отметил российский дипломат, директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник, значимые новые идеи, предложения и инициативы вызревают именно в эскпертном политологическом сообществе.



