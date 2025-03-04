|Эксперты из 10 стран участвуют в V Центральноазиатской конференции "Валдай" в Иркутске
12:26 05.03.2025
"Мы заинтересованы в развитии союзнических отношений с Россией" - казахский политолог
В Иркутске продолжается V Центральноазиатская конференция дискуссионного клуба "Валдай"
4 марта 2025
Эксперты из 10 стран участвуют в V Центральноазиатской конференции "Валдай" в Иркутске
В Иркутске продолжается V Центральноазиатская конференция дискуссионного клуба "Валдай" (16+). Как сообщают организаторы, основная цель конференции заключается в том, чтобы углубить интеллектуальное обсуждение среди экспертов России и стран Центральной Азии в условиях значительных изменений в мировом порядке. В конференции принимают участие более 50 экспертов и представителей политических кругов из десяти стран, сообщает с места событий ИА IrkutskMedia.
Как отметил российский дипломат, директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник, значимые новые идеи, предложения и инициативы вызревают именно в эскпертном политологическом сообществе.
"Хотел бы поблагодарить прежде всего организаторов этого мероприятия , столь актуальное в повестку дня. Надеюсь, что креативные изобретательные инициативы мы возьмем в проработку для эффективности развития нашего сотрудничества на благо Центральной Азии и России", - добавил эксперт.
Профессор кафедры европейских исследований, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ Станислав Ткаченко, в свою очередь, заметил, что это уже пятая международная конференция, у за все это время у участников накопился большой опыт обсуждения проблем и привлечения коллег из региона к их анализу.
"Могу сказать, что сейчас конференция достигла нужного уровня детальности с точки зрения обсуждения экономических и политических проблем. Здесь действительно ведется партнерский диалог между Российской Федерацией и другими государствами. На фоне других турбулентных регионов планеты Центральная Азия выглядит очень неплохо с экономической точки зрения - регулярно проводятся свободные и справедливые выборы, референдумы, меняется конституция, регион является быстроразвивающейся частью планеты, и РФ заинтересована в том, чтобы такое благополучие оставалось и дальше", - подчеркнул Ткаченко.
Казахский политолог Булат Султанов высказал свое мнение относительно конференции поговоркой:
"Двуглавый орел начинает смотреть не только на Запад, но все больше и больше на Восток. То, что мы проводим конференцию здесь, в Иркутской области, на Байкале - свидетельство тому, что роль Востока будет только расти. Текущая ситуация в мире заставляет нас всех быть очень внимательными друг к другу и пытаться найти выход из всех сложных ситуаций. Мы заинтересованы в развитии союзнических, партнерских отношений с Россией, потому что это приносит выгоду и России и Центральной Азии, но и для всего мира", - добавил эксперт.
Напомним, что в 2025 году основная тема конференции - "Россия и Центральная Азия: сотрудничество в многополярном мире". В ней принимают участие Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, малое и среднее предпринимательство может сыграть ключевую роль в расширении внешнеэкономических связей Иркутской области с Центральной Азией.