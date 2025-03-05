|Дональд Трамп идет на глубинное государство широким фронтом
12:33 05.03.2025
Будет ли раскрыта правда о террористическим акте 11 сентября 2001 года?
05.03.2025 | Дмитрий СЕДОВ
Контуры наступления Трампа на глубинное государство начинают обозначаться. Мировая общественность, воспринявшая публичную порку Зеленского как устранение фигуры, мешающей освободить руки на Украине для противостояния с КНР, обратила куда меньшее внимание на то, что удар предназначался по тем закулисным силам, которые создали себе этого нелепого исполнителя, а затем продвигали через него глобалистскую повестку.
Украинский проект глубинного государства уничтожается Трампом не по той причине, что он неровно дышит к России, а потому, что в его задачи входит полное обрушение этой враждебной для него силы. Вслед за поркой Зеленского и объявленной остановкой военной помощью режиму Зеленского начнется расследование злоупотреблений американских политиков в украинском кейсе, в которое будет втянут сын экс-президента Байдена Хантер, заработавший себе солидный срок не только коррупцией в украинско-американской фирме "Бурисма", но и кокаином, оставленном в Белом доме. Обвинения в его адрес уже выдвигаются и месть семейству Байденов за все, что они причинили Америке, будет напоминать обрушение верхней надстройки глубинного государства.
Рядом с этим процессом набирает силу демонтаж силовых структур, подчиненных глубинному государству. Логика схватки подсказывает, что вслед за расследованием роли спецслужб в позорных поражениях в Афганистане и в Ираке на повестку дня всплывет террористический акт 11 сентября 2001 г. (9/11) который был осуществлен не без их участия. Трамп сумел найти кадры на то, чтобы заменить руководящие эшелоны ЦРУ и ФБР, а также Пентагона, чтобы подчинить их своим целям и предотвратить саботаж расследования. Материалы для этого расследования поступали от целого ряда независимых исследовательских учреждений и заинтересованных сообществ. Если Трамп добьется истины о замысле и исполнителях теракта 9/11, то это станет сокрушающим ударом по основам глубинного государства. В 2020 году он получал такие материалы, но счел преждевременным использовать их.
Тем временем любопытные вести пришли из Швейцарии, где люди Трампа якобы ведут переговоры о восстановлении "Северного потока - 2", которое может быть реализовано при посредничестве США, а посреднические проценты от русского газа, который потечет в Европу (и в первую очередь в Германию), пойдут на пользу американцев.
Чисто американский бизнес. Заткнуть рот недовольных прикормом, себе получить выгоду и, главное, решить основную задачу: сделать крупный шаг в реализации лозунга "Сделаем Америку снова великой", что нужно понимать как сколачивание североамериканской империи PAX AMERICANA в новых рамках, включая Канаду, Гренландию, Мексику. Кто из европейцев теперь захочет сплотить ряды против США в неких хлипких союзах и потугах? Возвращение здоровой энергетики и перспективы возрождения экономического могущества затормозят любые устремления подобного рода.
...А Зеленский уже исчезает с политической карты мира. 2 марта после саммита в Лондоне его принял король Великобритании Карл III. Похоже, из традиций короны никак не исчезнет обычай прощальной встречи с приговоренным к казни.