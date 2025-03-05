Дональд Трамп идет на глубинное государство широким фронтом

12:33 05.03.2025

Будет ли раскрыта правда о террористическим акте 11 сентября 2001 года?



05.03.2025 | Дмитрий СЕДОВ



Контуры наступления Трампа на глубинное государство начинают обозначаться. Мировая общественность, воспринявшая публичную порку Зеленского как устранение фигуры, мешающей освободить руки на Украине для противостояния с КНР, обратила куда меньшее внимание на то, что удар предназначался по тем закулисным силам, которые создали себе этого нелепого исполнителя, а затем продвигали через него глобалистскую повестку.



