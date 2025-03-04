Почему казахстанцы уезжают работать за рубеж и сколько они там получают

12:54 05.03.2025

Почему казахстанцы уезжают работать за рубеж и сколько они там получают



В последние годы все больше казахстанцев уезжают работать за границу. Хотя все выбирают разные способы заработка, цель у большинства из них одна – улучшить благосостояние и качество жизни. С какими трудностями они сталкиваются за рубежом и чем занимаются, узнал Zakon.kz.



По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, за границей сейчас трудятся порядка 140 тыс. граждан Казахстана. Наиболее популярные направления, которые они выбирают: Россия, Южная Корея, Турция, Великобритания и ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты).



Чтобы понять, почему казахстанцы уезжают и в каких условиях они там работают, корреспондент Zakon.kz побеседовал с нашими соотечественниками, которые имеют такой опыт.



В гостях хорошо, но дома лучше



25-летний Илья Новиков два года работал в Южной Корее на разных заводах и предприятиях. До переезда он жил в Алматы и был менеджером в отделе маркетинга.



"В 2022 году я улетел в город Мокпхо (Южная Корея), чтобы заработать на квартиру. По приезде активно изучал язык первые три месяца, пока не переехал в другой город – Посын. Там было много русскоговорящих в окружении, поэтому со временем необходимость в изучении языка отпала. Первые полгода было сложно: были проблемы с поиском жилья, плюс завод не выплатил зарплату за месяц. Разные ситуации происходили, самый тяжелый был период адаптации".

Илья Новиков



Вначале казахстанец занимался сварочной работой по изготовлению деталей для автомобилей. В силу физической подготовки и возраста Илью часто привлекали к работам, требующим хорошей выносливости.



"За два года я успел поработать в порту, где мы укрепляли ремнями припаркованные машины внутри корабля. Параллельно выходил в ночную смену на завод по изготовлению форм из пенопласта под технические детали. Затем около года работал на продуктовом заводе, где в мои обязанности входило складывать и упаковывать бананы, а также носить коробки. В общем, тогда я брался за любую работу", – говорит Новиков.



Говоря об условиях труда, наш собеседник отмечает, что практически все компании предоставляли развозку до работы и обратно. А вот расходы на проживание и питание он покрывал за свой счет. Он отмечает, что у всех компаний разные договоренности с работниками, например, некоторых из его друзей также обеспечивали бесплатным жильем.



Парень рассказывает, что, несмотря на загруженный график, в выходные им удавалось выезжать в Сеул и посещать местные достопримечательности. По его воспоминаниям, корейцы были доброжелательны, всегда стремились подружиться и помочь в работе.



"По большей части я зарабатывал в Южной Корее физическим трудом, а это сильно сказывалось на моем здоровье. Много нагрузки было на поясницу из-за тяжестей. В двух местах чувствовались проблемы с легкими из-за пыли и расплавленного пенопласта. Правда, удалось улучшить финансовое положение и даже отправлять деньги родным. Отложил на квартиру и при этом приобретал свои "хотелки". Но я не успевал в личной жизни и было ощущение, что домой уезжал, чтобы просто поспать", – рассказывает казахстанец.



По его словам, одному в чужой стране гораздо сложнее: скучаешь по своим, не хватает поддержки. Хотя он и общался по видеозвонку с близкими, личное присутствие – это совершенно другое, отмечает Илья. В трудные моменты ему помогали друзья из Казахстана, которые работали вместе с ним. Со временем появились новые знакомые из Узбекистана, Кыргызстана, России и Китая.



При этом он рассказывает, что за границей можно реально заработать, но ощущаешь застой и деградацию. Каждый день похож на день сурка, особенно когда работаешь по 12 часов – одну неделю днем, а вторую – в ночь.



В Южной Корее нашему герою удавалось заработать 3 млн вон ≈ 1 млн тенге в месяц.



В настоящее время Илья вернулся в Казахстан и теперь работает в Алматы. Казахстанец признается, что рад возвращению, так как теперь у него есть возможность развиваться профессионально. В будущем он планирует посетить Южную Корею еще раз, но уже в качестве туриста.



"Накопить не получилось, но увидела мир"



Другая наша героиня – 28-летняя Адина Каримгазина − уехала на заработки в Европу два года назад. До переезда девушка жила в Алматы и работала администратором в местной стоматологии. Тогда ее не покидало желание: уехать работать за границу и путешествовать по миру. На это казахстанка решилась в феврале 2023 года.



"Документы по трудоустройству за рубеж я оформила через казахстанскую компанию. Сначала я переехала в Венгрию, где работала оператором на заводе в отделе автоматов в городе Надьката. На новом месте наряду с возможностями меня ждало и множество трудностей. Например, в общении с венграми. Мы не могли до конца понять друг друга и был мелкий буллинг с их стороны. У меня был немного культурный шок. Да и работа на заводе была не из самых легких, поскольку приходилось работать с техникой".

Адина Каримгазина



Казахстанка отмечает, что Венгрия – не самая лучшая страна для заработка. Однако, работая здесь, есть возможность свободно перемещаться по странам Европейского союза.



"Зарплаты здесь такие же, как в Казахстане. Месячная оплата на заводе в среднем составляла 350-400 тысяч тенге. Проживание и трансфер предоставила венгерская сторона. В целом, тут не такие большие зарплаты с учетом расходов на жизнь и цен на продукты. Поэтому накопить у меня не получилось, но удалось увидеть много стран Европы. Недавно я решила перебраться в Германию. Теперь, надеюсь, получится собрать деньги здесь".

Адина Каримгазина



Сейчас Адина работает горничной в отеле города Дрезден, компания предоставила ей проживание. По сравнению с Венгрией в Германии ей больше нравится работать: условия труда показались более привлекательными, да и заработок гораздо выше.



Вместе с тем она признается, что за эти годы сильно ухудшилось ее здоровье из-за специфики профессии.



"Работа горничной – это тяжелый физический труд. Больше всего устают руки, так как я целый день меняю постель и привожу в порядок номера. Конечно, классно жить и путешествовать по Европе, но теряешь много ресурсов. Поэтому могу сказать, что работая за рубежом, есть как плюсы, так и очевидные минусы. Если говорить о языке, его я еще не освоила, пока знаю только разговорные фразы", – говорит казахстанка.



В Германии горничные зарабатывают от 1200 до 2300 евро (от 630 000 до 1 200 000 тенге), в зависимости от сети отелей.



Наша героиня не стала раскрывать планы на будущее, но поделилась своей целью на ближайшие годы – увидеть как можно больше стран, пока она живет и работает за рубежом.



Девушка отмечает, что жизнь за границей – это всегда новый опыт, полный как радостей, так и испытаний. Поэтому каждом, кто решится поехать на заработки за рубеж, стоит быть готовым к периоду адаптации и тщательно подготовиться: проверить все документы и нюансы, чтобы не столкнуться с неожиданными "сюрпризами".



Аймира Муксулова