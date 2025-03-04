Энергия воды для криптовалюты или чем рискует Центральная Азия из-за Рогунской ГЭС

13:13 05.03.2025

Рогунская ГЭС - один из самых масштабных и долгожданных проектов Центральной Азии. Идея проекта, задуманная еще в советское время, столкнулась с множеством препятствий: распад СССР, нехватка финансирования, политические дискуссии. Однако сегодня строительство активно продолжается, а сам объект уже начал вырабатывать электроэнергию.



Рогунская ГЭС строится на реке Вахш - основном притоке Амударьи, протекающем по территории Таджикистана. Вахш уже используется для выработки энергии на Нурекской ГЭС, однако новый проект должен вывести страну на новый уровень энергетической независимости.



Стоимость строительства оценивается в 6,4 млрд долларов. Ожидается, что Рогунская ГЭС обеспечит Таджикистан электроэнергией и сделает его крупным экспортером. Однако возникает вопрос: найдутся ли покупатели?



Как считает доктор философии по техническим наукам Собир Кодиров, перспективы экспорта весьма сомнительны: "Допустим, ГЭС заработала, что дает Таджикистану 3 600 МВтч в год. Но кому продавать этот объем? Узбекистан сам экспортирует электроэнергию, Кыргызстан развивает свои гидроэнергетические мощности, Казахстан строит атомную станцию, Туркменистан полностью обеспечен энергоресурсами. Остается Афганистан, но его экономическая нестабильность делает его ненадежным партнером. Клиентов нет".



Рогунская плотина станет одной из самых высоких в мире - 335 метров. Это выше Эйфелевой башни и сравнимо с небоскребом более, чем в 100 этажей. Водохранилище вместит 13,3 млрд кубометров воды, что в шесть раз больше, чем крупнейший резервуар Узбекистана - Чарвак.



Но столь масштабный проект вызывает вопросы. По мнению эксперта, строительство нескольких небольших ГЭС могло бы быть более эффективным и экологичным. Кроме того, регион отличается высокой сейсмической активностью, что увеличивает риски. Собир Кадиров полагает, что финансирование проекта связано не только с энергетическими нуждами, но и с глобальными экономическими интересами. Всемирный банк инфраструктурных инвестиций, Кувейтский фонд и другие организации уже выделили сотни миллионов долларов…



Ученый также считает, что Рогунская ГЭС может стать не только источником электроэнергии, но и ресурсом для добычи криптовалют. "Сегодня одна средняя майнинговая ферма потребляет столько же электроэнергии в сутки, сколько человек использует за месяц", - говорит специалист.



Заполнение водохранилища потребует 6–8 лет, в течение которых Узбекистан, Афганистан и Туркменистан будут недополучать воду. Полезный объем резервуара в 3 млрд кубометров исчезнет навсегда, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве и водоснабжении региона.



Ранее обсуждались риски, связанные со строительством Куштепинского канала в Афганистане. Теперь добавляется фактор Рогунской ГЭС. Проект остается предметом ожесточенных дискуссий. Станет ли Рогунская ГЭС источником устойчивого развития Таджикистана или обременительным мегапроектом? Даст ли он региону новые экономические возможности или создаст дополнительные экологические и геополитические проблемы? Ответ на этот вопрос даст только время.