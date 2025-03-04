На "Валдае" предложили решать проблемы с водой в Центральной Азии совместно с Африкой

13:36 05.03.2025

На "Валдае" предложили решение проблем с водой в Центральной Азии



Эксперты дискуссионного клуба предложили Центрально-Азиатскому региону рассмотреть сотрудничество с Африкой для решения водного вопроса



ДУШАНБЕ, 4 мар - Sputnik. Ситуация с водой для стран Центральной Азии ухудшаются из-за изменения климата.



Об этом заявила декан факультета мировой экономики и политики ВШЭ Анастасия Лихачева на полях V Центральноазиатской конференции клуба "Валдай" в Иркутске.



При этом, по ее словам, решать проблемы с водой регион может совместно с Африкой.



Центральная Азия взаимодействует со государствами-партнерами, которые могут быть донорами в проектах развития или крупными региональными инвесторами.



Но перспективнее выстраивать диалог со странами, сталкивающимися со схожими проблемами. В данном случае это страны Африки, уточнила Лихачева.



"Это звучит несколько неожиданно, но Африканский союз как объединяющая структура не просто же им помогает: это важнейший лоббист в международных финансовых институтах. Без появления инструментов синего финансирования не только для ЦА, а вообще для нуждающихся развивающихся стран эту проблему не сдвинут", - сказала она.



Внешние условия для стран Центральной Азии ухудшаются из-за изменения климата, заключила Лихачева.



Проблема нехватки воды в регионе стоит еще со времен СССР, заметила в свою очередь казахстанский политолог, член Ассамблеи народа Казахстана Акбопе Абылкасимова.



По ее словам, спустя десятки лет после приобретения странами независимости вопрос так и остался нерешенным.



"Мне очень понравилось предложение одного из экспертов о повороте сибирских рек. Действительно, вопрос рассматривался еще в советское время. И буквально нужно 6% от общего объема потока Оби, чтобы хватило на всю Центральную Азию", - добавила Абылкасимова.



Международный дискуссионный клуб "Валдай" 4 и 5 марта проводит в Иркутске Пятую центральноазиатскую конференцию "Россия и Центральная Азия: сотрудничество в многополярном мире".



Ее тема: "Россия и Центральная Азия: сотрудничество в многополярном мире". В конференции примут участие более 50 экспертов и политических деятелей из 10 стран, включая Россию, Таджикистан, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, и Узбекистан.