В Таджикистане запущена кампания по разъяснению мигрантам, выезжающим в Россию, рисков терроризма и экстремизма

14:16 05.03.2025

Мигрантам, выезжающим в Россию, разъяснили о рисках терроризма и экстремизма



5 марта 2025



В Международном аэропорту Душанбе 27 февраля 2025 года состоялась встреча представителей различных государственных органов с трудовыми мигрантами, выезжающими в Россию. В ходе встречи, организованной в рамках реализации "Стратегии сопротивления терроризму и экстремизму в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы", обсуждались важные вопросы, касающиеся безопасности, прав мигрантов и рисков, связанных с терроризмом и экстремизмом, сообщает пресс-служба Таможенной службы при Правительстве РТ.



