|В Таджикистане запущена кампания по разъяснению мигрантам, выезжающим в Россию, рисков терроризма и экстремизма
14:16 05.03.2025
Мигрантам, выезжающим в Россию, разъяснили о рисках терроризма и экстремизма
5 марта 2025
В Международном аэропорту Душанбе 27 февраля 2025 года состоялась встреча представителей различных государственных органов с трудовыми мигрантами, выезжающими в Россию. В ходе встречи, организованной в рамках реализации "Стратегии сопротивления терроризму и экстремизму в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы", обсуждались важные вопросы, касающиеся безопасности, прав мигрантов и рисков, связанных с терроризмом и экстремизмом, сообщает пресс-служба Таможенной службы при Правительстве РТ.
Представители таможни, прокуратуры, пограничной службы, службы безопасности и миграционной службы Таджикистана напомнили о необходимости знания русского языка, важности четкого понимания целей поездки и прав мигрантов. Также были затронуты вопросы, касающиеся политической бдительности, отказа от участия в радикальных группах, а также о недопустимости распространения материалов, связанных с запрещенными организациями.
Было подчеркнуто, что мигранты должны соблюдать законы как своей страны, так и страны пребывания, чтобы не оказаться в числе жертв террористических группировок, которые продолжают использовать различные методы для дестабилизации ситуации в странах региона.
Борьба с терроризмом и экстремизмом остается одним из приоритетных направлений государственной политики Таджикистана. Несмотря на устойчивость внутренней безопасности в стране, вызовы глобального масштаба требуют повышенного внимания. Важно помнить, что терроризм и экстремизм представляют угрозу для всех стран, и каждый гражданин должен активно способствовать обеспечению национальной безопасности.
Кампания по разъяснению этих вопросов проводится в рамках широкой государственной стратегии и ориентирована на молодое поколение, чтобы предотвратить их вовлечение в экстремистские группировки и обеспечить их безопасность за пределами страны.