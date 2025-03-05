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Спорные территории на кыргызско-таджикской границе были решены 50/50
14:24 05.03.2025

Спорные территории на границе были решены 50/50 – спикер

05 Март 2025

Кыргызстан. Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Султанбай Айжигитов сделал заявление по проекту соглашения о кыргызско-таджикской границе, считая, что нельзя передавать таджикской стороне село Достук в Баткенском районе. В связи с этим агентство "Кабар" обратилось к спикеру Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу с просьбой прокомментировать ситуацию.

– Здравствуйте! Недавно на совместном заседании парламентских комитетов было рассмотрено соглашение по кыргызско-таджикской границе, и народные избранники единогласно поддержали. Однако сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Султанбай Айжигитов заявил, что кыргызская сторона оказалась в проигрыше в этом соглашении. Как вы можете это прокомментировать?

– Никто не оказался в проигрыше. Все спорные территории были разделены поровну – 50 на 50. Села были обменены, и участки земли передавались в одинаковых размерах. Например, если наше село Достук переходит Таджикистану, то нам передается село Самонион. С той стороны тоже звучат возражения: "Мы не хотим отдавать свое село, ведь там похоронены наши предки". Здесь речь идет не об одном селе, а о решении вопроса между двумя государствами. Обмен селами – это верное решение, так как Достук – единственное кыргызское село, прилегающее к Таджикистану, а Самонион граничит с Кыргызстаном. Обменяться селами - самое логичное решение, принятое сторонами, так как эти населенные пункты находились в шахматном расположении. Теперь не будет конфликтов, а установятся мир и согласие.

– Ваш коллега отметил, что село Достук имеет стратегическое значение и его нельзя было передавать. Действительно ли оно стратегически важно?

– Оно не имеет никакого стратегического значения. Напротив, оно является отдавленным селом от Баткена и примыкает к границе с Таджикистаном. Если так рассуждать, таджикская сторона тоже может сказать, что стратегически важны и их села Самонион или Ходжайлоо. Поэтому ни одна из сторон не оказалась в проигрыше. На заседании комитета Камчыбек Кыдыршаевич подробно объяснил этот вопрос. Но есть люди, которые даже понимая всю суть и важность, однако делают вид, что не понимают.

Стратегически важным можно назвать участок Төрт-Көчө. Сейчас ему присвоен статус-кво, и он стал нейтральной зоной. Это можно считать большим достижением.

Что касается Воруха, то если мы передали туда 3,5 км дороги, то взамен получили такую же протяженность дороги, от Самаркандека до Миң-Өрүк. Здесь тоже достигнуто равенство. В чем же проигрыш?

– Могут ли депутаты Жогорку Кенеша не поддержать соглашение по кыргызско-таджикской границе? Вы, как спикер, наверняка знаете позицию большинства депутатов.

– Депутаты его поддержат. На недавнем совместном заседании комитетов почти все депутаты высказались за. И на сессии депутаты его одобрят.

Беседовал директор Кыргызского национального информационного агентства "Кабар" Медербек Шерметалиев.

Источник - Кабар
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