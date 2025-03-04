Таможня Афганистана предотвратила ввоз в страну более 70 тонн контрабандных товаров за две недели

14:31 05.03.2025

В страну предотвращен ввоз более 71 тысячи килограммов различных контрабандных товаров



КАБУЛ, 3 марта. /ИАБ/. В Минфине сообщили, что за последние две недели мобильный мониторинговый штаб Главного таможенного управления предотвратил ввоз в страну 71 тысячи 766 килограммов различных контрабандных товаров.



В пресс-релизе министерства написано: Мобильные сотрудники наблюдения Главного таможенного управления за последние две недели в различных районах провинций Нимроз, Кандагар, Фарах, Нангархар, Герат и Гильменд обнаружили большое количество контрабанды, которую контрабандисты хотели тайно перевезти в Афганистан.



Среди полученных товаров - 10 тысяч 778 килограммов шоколада, 11 тысяч 566 килограммов лекарств для человека, животных и сельского хозяйства, 3922 килограмма шампуня, 3300 тысяч килограммов муки, 15 тысяч 920 килограммов кано, 6780 килограммов какао, 2825 килограммов бобов, 3870 килограммов каучука, 1827 килограммов печенья, 2430 килограммов сумки, 1125 В него входит 1 кг крема для лица, 1060 кг солений, 1050 кг соли, 1300 кг дегтя, 2700 кг бэби-пампера, 285 кг малай, 350 кг макарон, 120 кг сухого молока, 448 кг риса и 110 кг чечевицы.



Сообщается, что полученные предметы и арестованные в связи с ними лица переданы соответствующей таможне для дальнейшего разбирательства.



До этого Минфин заявил о предотвращении ввоза в страну около 60 тысяч килограммов различных контрабандных товаров.