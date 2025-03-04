Генассамблея ООН одобрила резолюцию России по 80-летию окончания ВОВ

14:35 05.03.2025

Генассамблея ООН одобрила резолюцию по 80-летию окончания ВОВ



ООН, 4 мар – РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН одобрила предложенную РФ резолюцию по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, запросив тем самым проведение торжественного заседания ГА в память о жертвах того конфликта, передает корреспондент РИА Новости.



Документ был принят консенсусом.



Резолюцию подготовила РФ в соавторстве с десятками государств, в том числе странами СНГ: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, а также КНР, КНДР и Ираном.



Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости ранее призывал членов ООН поддержать документ и "отдать таким образом дань памяти всем, кто положил свои жизни на алтарь борьбы за мир без нацизма".



