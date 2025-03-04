|5 марта в Кыргызстане отмечается День Ак калпака – праздник национального головного убора – белого колпака
14:39 05.03.2025
Госсекретарь поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака и национальной одежды
БИШКЕК, 5 мар - Sputnik. Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака и национальной одежды.
Он отметил, что национальная одежда сохранилась до наших дней как важный элемент культурного наследия, составляющего неотъемлемую часть народного быта.
"Мы живем в эпоху глобализации и сталкиваемся с проблемами, которые могут привести к тому, что мы забудем как свою историю, так и культурное наследие на фоне быстро развивающихся технологий. В мире, полном постоянных изменений, мы должны помнить, что наша главная задача - передать детям наследие, язык и традиции предков", - подчеркнул Касмамбетов.
Он добавил, что в этом году предпринимаются усилия по включению элечека (женский головной убор) в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
"Верю, что благодаря элечеку, который носят кыргызские женщины, наша культура и Кыргызстан будут прославлены по всему миру", - сказал госсекретарь.
Он призвал граждан с уважением и гордостью относиться к национальной одежде, которая является "драгоценным наследием" кыргызов.
День Ак калпака в Кыргызстане
https://www.calend.ru/
5 марта в Кыргызстане отмечается День Ак калпака (Ак калпак күнү) – праздник в честь национального головного убора кыргызов – белого колпака, установленный постановлением Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана от 29 июня 2016 года № 825-VI, в целях сохранения значимости национального головного убора. Чтобы, тем самым, поддержать национальные традиции и развить чувство гордости кыргызского народа за свою культуру.
Неофициально День Ак калпака начали праздновать с 2011 года. Инициатором учреждения данного праздника выступил известный в стране режиссер Рысбек Жабиров. По его словам, Ак калпак, как один из национальных символов, не должен забываться следующими поколениями, поэтому и должен быть удостоен своей отдельной праздничной даты. А пятое марта – один из первых весенних дней, когда расцветают подснежники и наступает весна, выбран как самый подходящий день. С каждым годом новый праздник приобретал все большую популярность в стране и в 2016 году получил официальный статус.
Ак калпак издревле считается традиционным мужским головным убором кыргызов, наследием предков и заключает в себе глубокую национальную философию. Его форма и узоры не менялись годами и передавались из поколения в поколение. По ним кыргызы узнавали о возрасте и статусе владельца головного убора. И до сих пор этот старинный кыргызский головной убор очень популярен в Республике. Его преподносят виновникам торжеств, в нем ходят на работу, в гости, на праздники.
Кстати, в настоящее время традиция дарения Ак калпака вошла даже в государственный этикет – их дарят иностранным почетным гостям. При назначении на должность либо избрании чиновников также чествуют этим головным убором, и парадная форма кыргызских спортсменов обязательно включает в себя его на международных соревнованиях.
Ак калпак – символ гор и чистоты. Его форма напоминает снежные вершины горного Кыргызстана. В национальном эпосе "Манас" говориться, что "кыргызы – это народ, носящий белый калпак, вершина которого белая, как вершины Тянь-Шанских гор, а основание – темное, как их подножия". Поэтому и отношение к Ак калпак особое – его следует содержать в чистоте, нельзя бросать и крутить, а снимать следует только двумя руками и класть на специальное место или рядом с собой. Его нельзя передаривать или продавать, а можно только передать по наследству. Считалось, что вместе с потерянным или отданным головным убором человек лишается своего достоинства, ума и благочестия.
Хотя кыргызские Ак калпаки разнообразны в покрое, но, в основном, их шьют из четырех клиньев, расширяющихся книзу. По бокам клинья не сшивают, что позволяет поднимать или опускать поля. Узоры традиционно вышивают шелковыми нитями, поля чаще всего оторачивают черным бархатом, верх украшается кисточкой, которая свисает спереди. За внешней простотой этого головного убора кроется веками выверенное удобство и практичность.
В кыргызской культуре Ак калпак был, пожалуй, самым демократичным головным убором. Его носили все мужчины без исключения – от хана до бедняка, от юношей до стариков. Отличались они лишь по форме и цвету, которые говорили о социальном и семейном статусе, материальном положении и возрасте владельца. Например, у представителей знати или артистов они были выше тех, что надевали простые люди. Ак калпаки "на выход" изготавливались из дорогого тонкого войлока и хорошего бархата и украшались особыми узорами.
Сегодня в мастерских Кыргызстана данные головные уборы изготавливают разных фасонов, от праздничных до повседневных, для мужчин всех возрастов – от детей до аксакалов. Существует около 80 видов Ак калпака, которые отличаются по формам, степени сложности изготовления, значению и практичности. Но всегда настоящий Ак калпак шьют только из натурального войлока, который изготавливается из вычищенной, вычесанной, белой тонкорунной шерсти свежей обработки. Именно из-за плотного войлока из натуральной шерсти он согревает в холод, охлаждает в жару, а в дождь не пропускает влагу. Легко собирается, не теряет форму, поэтому его удобно держать в руках или носить при себе.
Не смотря на то, что Ак калпак является неотъемлемой частью кыргызской культуры и истории, в последние годы его носили лишь в редких торжественных случаях. Для того чтобы популяризовать традиционный головной убор и поддержать национальные традиции, власти в 2016 году и учредили День Ак калпака, как официальный праздник.
Ежегодно в этот день в Республике, особенно в столице – городе Бишкеке, проходят праздничные мероприятия – народные гуляния, ярмарки, концерты, флешмобы. В образовательных учреждениях проводится множество просветительских и культурных мероприятий, посвященных Ак калпаку. Депутаты парламента страны обязательно приходят на заседания в национальных головных уборах. Многие мужчины-кыргызы в этот день одевают его на работу, учебу или просто на улицу.
Например, в 2015 году к мероприятию по популяризации Ак калпака присоединилась Дорожно-патрульная служба – сотрудники ДПС вместо выписки штрафов 5 марта дарили нарушителям эти головные уборы. А в 2016 году жителям и гостям столицы студенты Кыргызско-Турецкого университета "Манас" презентовали к празднику самый большой в Кыргызстане национальный головной убор, высота которого достигала 2,7 м, и устроили праздничных флешмоб.