5 марта в Кыргызстане отмечается День Ак калпака – праздник национального головного убора – белого колпака

14:39 05.03.2025

Госсекретарь поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака и национальной одежды



БИШКЕК, 5 мар - Sputnik. Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака и национальной одежды.



Он отметил, что национальная одежда сохранилась до наших дней как важный элемент культурного наследия, составляющего неотъемлемую часть народного быта.



"Мы живем в эпоху глобализации и сталкиваемся с проблемами, которые могут привести к тому, что мы забудем как свою историю, так и культурное наследие на фоне быстро развивающихся технологий. В мире, полном постоянных изменений, мы должны помнить, что наша главная задача - передать детям наследие, язык и традиции предков", - подчеркнул Касмамбетов.



Он добавил, что в этом году предпринимаются усилия по включению элечека (женский головной убор) в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.



"Верю, что благодаря элечеку, который носят кыргызские женщины, наша культура и Кыргызстан будут прославлены по всему миру", - сказал госсекретарь.



Он призвал граждан с уважением и гордостью относиться к национальной одежде, которая является "драгоценным наследием" кыргызов.



