 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.03.2025
23:09  Как массовый человек и массовая культура разрушают национальную идентичность, - Виктор Бирюков
22:05  USAID и другие: надо ли казахстанцам знать, кто и от кого получает деньги?
21:02  В Алматы откроют центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана
20:30  Евросоюз готовится второй раз взорвать "Северные потоки"
20:27  Кого в Казахстане признают негодными к воинской службе и кого призывают в армию
20:22  Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев: "Президент за 12-летнее школьное образование, но с поэтапным переходом"
20:19  Президент Узбекистана поручил уволить руководителей структур, занимающихся борьбой с коррупцией в 117 ведомствах
20:15  Таджикистан. Пять доступных солнечных технологий, которые стоят меньше $300
20:10  Эксперты на форуме "Валдай" назвали организации, формирующие безопасность в Центральной Азии
20:07  Готовили теракты. В Кыргызстане задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки
20:04  В Узбекистане раскритикован и уволен первый замминистра внутренних дел. Преступность в 2024 выросла на четверть
19:57  Строительство LRT в Астане: аким Женис Касымбек раскрыл актуальные сроки
19:52  ВС РФ нацелились на альтернативные маршруты снабжения ВСУ в Курской области
19:22  666 гендеров. Идеология, натиск которой казался неодолимым, сдулась как проколотая надувная кукла, - Сергей Худиев
14:39  5 марта в Кыргызстане отмечается День Ак калпака – праздник национального головного убора – белого колпака
14:35  Генассамблея ООН одобрила резолюцию России по 80-летию окончания Второй мировой войны
14:31  Таможня Афганистана предотвратила ввоз в страну более 70 тонн контрабандных товаров за две недели
14:24  Спорные территории на кыргызско-таджикской границе были решены 50/50
14:16  В Таджикистане запущена кампания по разъяснению мигрантам, выезжающим в Россию, рисков терроризма и экстремизма
14:08  Синьхуа: 105 кубитов Zuchongzhi-3. Китай достиг новой вехи в глобальной гонке квантовых вычислений
13:36  На "Валдае" предложили решать проблемы с водой в Центральной Азии совместно с Африкой
13:20  Узбекистан. Власти снова принуждают ТСЖ переходить в УК, жители недовольны. Что происходит?
13:13  Энергия воды для криптовалюты или чем рискует Центральная Азия из-за Рогунской ГЭС
12:54  Почему казахстанцы уезжают работать за рубеж и сколько они там получают
12:33  Дональд Трамп идет на глубинное государство широким фронтом
12:26  Эксперты из 10 стран участвуют в V Центральноазиатской конференции "Валдай" в Иркутске
12:19  Сохранение биоразнообразия в горах Центральной Азии: Что изменилось за 5 лет?
12:14  Первая на русском языке отдельно изданная работа с заглавием о пророке Мухаммеде и Коране, - П.В.Густерин
03:40  12-летнее образование в Кыргызстане: Кто за, а кто против? Обзор
01:13  Таджикистан увеличил поставки электричества соседям почти в три раза
01:07  Какой будет политика США в Центральной Азии сейчас сказать невозможно...
01:02  Как сменить имя или фамилию в Казахстане, и что нужно знать
00:48  В Турции сочли хаосом падение фондового рынка на 3,4% и задержали 17 человек за манипуляцию
00:46  Как спастись от дефицита водных ресурсов. Цена одной капли...
00:34  Новым начальником ГУВД Ташкента назначен Равшан Султанходжаев
00:26  "Русский Некрополь в Душанбе". Гафур Шерматов выпустил книгу о похороненных на православном кладбище в столице Таджикистана
00:24  ВС РФ севернее Купянска пошли на соединение плацдармов за Осколом – итоговая сводка Readovka за 4 марта
00:17  Влияние модели управления "Джулани" в Сирии на управление Талибана - сценарии
00:13  Nature: Ученые реконструировали историю Европы ледникового периода
00:02  Канал для "Талибана" – дефицит воды у соседей: Узбекистан рискует остаться без воды?
Вторник, 04.03.2025
22:35  Российские архитекторы спроектировали дизайн-код для главного города Узбекистана
22:22  Сколько человек с двойным гражданством выявлено в Казахстане и что с ними сделали
21:42  В Монголии презентовали позолоченную статую Чингис хaна
20:10  Таиланд депортировал десятки уйгуров в Китай после 10 лет содержания в миграционном центре Бангкока
19:50  Роль "регионального сотрудничества" в управлении кризисом афганских беженцев
19:43  В Узбекистане управление пятью крупными медцентрами передадут частным компаниям
19:40  Запущен первый контейнерный поезд из Индии в Казахстан
19:39  По Узбекистану начали курсировать "медицинские автобусы". В них будут проводить осмотры женщин
19:37  В Казахстане разрабатывают национальную платформу ИИ
19:36  Шаманы из Бурятии получили от китайцев трезубец Чингисхана
19:32  "Редкоземельный" капкан для Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
16:20  Польский Жешув – ключевой хаб военных поставок Украине прекратил работу?
16:08  О привязанности к западным рейтингам. "Свобода" и рейтинги, - Данияр Ашимбаев
15:51  MP: помогая Москве выгодно завершить конфликт, США надеются ее "купить"
15:35  В Узбекистане лингвисты предложили альтернативу словам "челлендж", "светофор" и "кэшбэк"
15:14  Афганская угроза для стран ЦА: стоит ли ждать нападения талибов?
15:10  Производитель Pepsi в Узбекистане получит 100% сети Baraka Market
15:01  Имидж - ничто, жажда - все! Почему Казахстан не отказывается от имиджевых мероприятий
14:40  Узбекистан и Афганистан планируют увеличить объем торговли до $3 млрд
14:37  ФСБ: ликвидирован террорист, готовивший взрыв в метро Москвы
14:30  Главы правительств Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры в узком формате
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
666 гендеров. Идеология, натиск которой казался неодолимым, сдулась как проколотая надувная кукла, - Сергей Худиев
19:22 05.03.2025

Приспособленчество не окупается

Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

Сергей Худиев
публицист, богослов

Тяжелый удар, который радужная повестка получила в результате проигрыша демократов в США, сильно отозвался в еще одной области – религиозной. Те общины (и конкретные деятели), которые пошли на серьезные изменения в своем вероучении, пытаясь приспособиться, как им казалось, к неизбежному будущему, теперь оказались в полном проигрыше.

Об этом говорит многое – но, в частности, недавнее высказывание кардинала Виктора Мануэля Фернандеса, главы Дикастерии доктрины веры, который выступил против "претензий на всемогущество" гендерной идеологии.

Это крутой разворот – учитывая, что это тот самый кардинал, который еще недавно заявлял, что "открыт для церковных благословений однополых пар", и вообще вызывал негодование у своих более консервативных единоверцев заигрыванием с радужной повесткой. Он был не один такой. Многие епископы Римской католической церкви, особенно в Европе, открыто говорили, что Церковь, чтобы найти общий язык с миром, должна меняться вместе с ним. Как это сформулировал другой либеральный иерарх, кардинал Жан-Клод Оллерих, архиепископ Люксембурга: "Изменение в цивилизации, которое мы наблюдаем сегодня – это величайшее изменение со времен изобретения колеса. Церковь всегда шла в ногу со временем и всегда приспосабливалась. Но на это всегда было гораздо больше времени. Сегодня мы должны быть быстрее. В противном случае мы потеряем контакт, и нас больше не поймут". Вообще в Католической церкви существовало мощное движение за реформы, которые подчинили бы ее учение требованиям все более радикальной woke-идеологии.

При этом использовалась определенная риторическая подмена. Христианство учит, что все люди обладают достоинством и ценностью в глазах Бога; твой ближний – любой, богатый или бедный, соплеменник или иноплеменник, нравственный человек или не очень – дорог и ценен в очах Бога, ты не должен третировать, унижать или эксплуатировать его. Еще ветхозаветный закон требует особенно заботиться о "бедном, пришельце, сироте и вдове". Сам разговор о "правах меньшинств" не мог бы возникнуть в культуре, не пережившей глубокого влияния христианства.

Леволиберальная идеология извратила это учение в своих целях, утверждая, что здоровые мужики, которые ломятся в женские душевые под предлогом того, что они "идентифицируют себя как женщины" – это угнетенное меньшинство, а всякий, кто попробует слово сказать поперек – фашистский гад, подлежащий тотальной отмене. Кое-где эта идеология протаскивалась в Католическую церковь явочным порядком.

В Кельне священники проводили массовые "благословения" однополых пар, движение "Синодальный путь" полностью присягнуло повесточке и потребовало реформ – в общем, назревал как минимум раскол. Те католики, которые хранили верность слову Божию, смотрели на это с ужасом и негодованием, но властные и финансовые ресурсы были не у них. Но тут во внешнем – светском – мире произошло нечто неожиданное.

Демократы с треском проиграли выборы в США. Это привело к поразительному явлению – идеология, натиск которой казался неодолимым, сдулась как проколотая надувная кукла.

На посольствах США перестали вывешивать радужные флаги. Компании, раньше назойливо продвигавшие повестку, с облегчением отменили прежнюю политику. Внезапно оказалось, что люди рождаются мужчинами или женщинами – и остаются теми или другими всю жизнь, что мужчинам не место ни в женском спорте, ни в женских туалетах, ни в женских тюрьмах. Здравый смысл внезапно вернулся.

Оказалось, что все 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества, против которого тщетно шипят исторически обреченные ретрограды. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась и приобрела вид бессильный и грустный, как у лопнувшего шарика.

Люди, которые пытались приспособить христианство к этой повестке – служили в радужных облачениях, писали толстые книги, чтобы обосновать правомерность "однополых венчаний", произносили горячие речи – оказались в глупом положении. Они отвергли веру двух тысячелетий, чтобы приспособиться к победителю – а победитель на следующем повороте истории проиграл.

Собственно, все это радужное (и особенно трансгендерное) сумасшествие повторило судьбу других массовых идеологических поветрий. Сначала они приобретают огромное влияние, кажутся светлым (или не очень светлым) будущим всего человечества, к ним в добровольно-принудительном порядке присоединяются и приспосабливаются – потом они рушатся, и те, кто увлеклись ими, остаются у разбитого корыта.

Приспособленчество не окупается. Всегда лучше хранить верность.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741191720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Повышение статуса "Человека труда" – наша общая задача
- В Правительстве рассмотрели вопросы финансирования реального сектора
- Олжас Бектенов поручил в течение двух недель заключить Соглашение об инвестициях с компанией ESTA Construction о строительстве завода по выпуску удобрений стоимостью $1,3 млрд
- Партия "AMANAT" требует оперативных и системных решений для защиты населения от паводков
- В Министерстве иностранных дел Казахстана прошло заседание внеочередной коллегии
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 февраля 2025 года
- Инициатива Президента Казахстана о создании Центра ООН в Алматы единогласно поддержана странами членами ООН
- Казахстан подтверждает приверженность своим обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  