ВС РФ нацелились на альтернативные маршруты снабжения ВСУ в Курской области

19:52 05.03.2025

– итоговая сводка Readovka за 5 марта



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 5 марта в разрезе СВО. Русские войска перешли в наступление на село Олешня в Курской области с целью перебить все логистические артерии ВСУ. The Wall Street Journal выпустила материал, согласно которому готовность Украины пойти на соглашение с США по недрам не является гарантией возобновления военной помощи со стороны Штатов.



Воздушная поддержка радует солдата



Русские войска в Курской области начали активные действия против всей логистики ВСУ. Речь идет как о шоссе 38К-004, так и об альтернативных грунтовых дорогах, идущих параллельно магистрали. Атаки ВС РФ идут из района Куриловки через лесные массивы в направлении села Олешня. Этот населенный пункт стал "малой Суджей" с точки зрения того, что там противник развернул логистический хаб, откуда направляются грузы на разные участки зоны прорыва ВСУ в Курской области. На данный момент нашим передовым подразделениям удалось овладеть восточной частью урочищ Холодный Яр, Криничный Яр и Сокольный Яр. Этому успеху активно способствовала авиация воздушно-космических сил. Русские летчики на протяжении уже длительного времени "выкорчевывали" из лесных массивов скопления противника и всячески срывали ему попытки организовать полноценные позиции.



Именно активная поддержка с воздуха помогает нашим штурмовым подразделениям пробиваться к главным артериям обеспечения противника. В годы Великой Отечественной использовалась тактика "огневого вала" с привлечением астрономического количества артиллерийских стволов для максимального подавления переднего края и оперативного тыла неприятеля. Сейчас ситуация иная, создание "коридора" в полосе активности ВСУ может быть достигнуто куда меньшими затратами боеприпасов при помощи самолетовылетов носителей авиабомб разных калибров с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).



До самой Олешни нашим войскам осталось порядка 5 км. Учитывая совокупность факторов, среди которых – растянутость сил неприятеля по другим угрожающим ему направлениям и активная работа нашей авиации, вопрос овладения населенным пунктом – дело ближайшей перспективы. После его потери у ВСУ не останется безопасных маршрутов доставки провизии, техники и личного состава. Вероятно, противник попытается оказать сопротивление. Ничего не делать даже при острейшем дефиците возможностей украинская группировка попросту не может, времени крайне мало. И тут у ВСУ могут быть лишь 2 пути. Первый – пожертвовать северным сектором прорыва в Курскую область, сократить протяженность линии фронта и высвободившимися силами попытаться спасти логистику. Второй же вариант подразумевает полный выход ВСУ с территории России. Но Киев едва ли на это пойдет сугубо по политическим соображениям. Да и с оперативной точки сворачивание операции грозит еще большей бедой ВСУ, время упущено. Русская армия попросту разобьет украинские колонны на марше.



"А потому что может"



Газета The Wall Street Journal пишет, что согласия Украины на сделку с США по недрам может быть недостаточно для возобновления военной помощи Вашингтона.



"Пауза в поставках вооружения продлится до тех пор, пока глава Белого дома не решит, что Зеленский "поддерживает мирные переговоры с Россией"", – сообщил собеседник WSJ.



Период частичной слепоты



Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной. Помимо прочего, Вашингтон запретил Лондону передавать какую-либо информацию Киеву. Что это значит? Прежде всего США перестанут осуществлять наведение высокоточного ракетного вооружения, попавшего в распоряжение ВСУ. Речь идет о ракетах ATACMS, GMLRS, GLSDB. Кроме того, боевики не смогут использовать британские ракеты Storm Shadow. Запрет Лондону взаимодействовать с Киевом по вопросу разведданных указывает именно на то, что Украине связывают руки в возможности наносить удары вглубь нашей территории. Ограничение в обмене информацией коснется и планирования разного рода сухопутных и морских операций военных незалежной, которые не имеют своих разведданных. Телеканал CNN также сообщил, что решение Вашингтона скажется и на работе украинской ПВО, которая получает информацию о взлете с аэродромов ракетоносителей ВКС РФ. Это раньше давало расчетам ЗРК противника фору в плане экономии времени на реакцию.



Однако частично США все-таки будут делиться данными с Украиной. Что в себя будет включать этот урезанный инфообмен, пока сказать трудно, однако, скорее всего, речь идет о продолжении информирования Киева о передвижениях войск РФ в зоне СВО.



Зеленский в некотором роде попал в ловушку. Слепое доверие США при администрации Байдена привело Украину в ситуацию, которая на самом деле не могла закончиться иначе. Был период "доброго полицейского", который щедро предоставлял военное имущество и живые деньги, потом настал период "злого полицейского", который выставил счет на оплату. Сама политическая история США показывает, что демократам ни разу не удавалось иметь выходца из своей партии на посту президента более 2 раз подряд. Даже если бы на прошедших выборах победила Харрис, так или иначе республиканцы пришли и начали бы "ревизию". Вопрос лишь в сроках, в которых Украине пришлось бы столкнуться с последствиями естественной смены курса Вашингтона.



Ну а теперь Зеленскому ничего не остается, кроме как подстраиваться под новую политическую действительность и забыть про свою манеру "вилять". От скорости смены привычек зависит очень многое для него. Как никак боеспособность ВСУ, критически зависящая от США, – это главная слабая точка Украины, на которую Трамп будет давить всякий раз, когда позиция незалежной будет нуждаться в "коррекции" и гарантии сохранения определенного ей курса.



Вчера, 4 марта, главным событием дня стали действия ВС РФ, направленные на формирование единого фронта за Осколом севернее Купянска.