Строительство LRT в Астане: аким Женис Касымбек раскрыл актуальные сроки

19:57 05.03.2025

Строительство LRT: аким Астаны раскрыл актуальные сроки



Аким Астаны Женис Касымбек 5 марта рассказал о том, как ведется строительство LRT в столице, сообщает Zakon.kz.



На своей странице в Instagram он написал, что посетил станцию 112 (Абу Даби Плаза), ознакомился с ходом строительства LRT.



"К примеру, на станции 112 (Абу Даби Плаза) общей площадью порядка 5 тыс. м2 ведутся работы по монтажу внешнего металлического каркаса фасада с последующей установкой витражей и панелей. В текущем году аналогичные работы будут завершены на всех 18 станциях для последующего начала тестовой эксплуатации в 3-м квартале. Ранее было завершено строительство эстакады, возведены основные железобетонные конструкции станций", – отметил аким.



По его словам, завершено строительство вантового моста через реку Есиль, строительство фасадной части станции 101. Также размещен заказ на 19 единиц составов LRT. Строительство основных железобетонных конструкций станций линии LRT завершено на 100%. На участке эстакады между станциями №116 и №117 уложены первые 500 метров рельсового пути.



"До конца 2025 года планируется полное завершение верхнего строения пути, включая укладки рельсов, настройки систем сигнализации и связи, внутренняя и внешняя отделка станций, строительство депо с поставкой составов. Также в 2025 году планируется благоустройство подэстакадной части LRT по пр. Кабанбай батыра и ул. Калдаякова. Поэтапно будем благоустраивать маршрут вдоль LRT. К примеру, в этом году запланировано масштабное озеленение проспекта Кабанбай батыра – от аэропорта до проспекта Мангилик ел", – сообщил Женис Касымбек.



Также он отметил, что на участке по улице Сыганак (от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Тәуелсіздік) появятся деревья, велодорожки, в едином стиле уличная мебель. Рядом с ключевыми остановками LRT – у ТРЦ "Mega Silk Way", ботанического сада и ЖК "Поколение" – появятся новые общественные пространства для отдыха и времяпровождения горожан. Это будут удобные зоны с современным благоустройством, которые станут точками притяжения города, подчеркнул аким.



Ранее стало известно, как будут выглядеть вагоны LRT. Подробнее можно узнать здесь.



Диана Абдуллаева