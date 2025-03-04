В Узбекистане раскритикован и уволен первый замминистра внутренних дел. Преступность в 2024 выросла на четверть

20:04 05.03.2025

Уволен первый замминистра внутренних дел Узбекистана



Президент освободил Шавката Рахмонова от должности первого замминистра внутренних дел - начальника Оперативно-розыскного департамента МВД Узбекистана. Премьер-министр раскритиковал его работу перед объявлением об увольнении.



Полковник Шавкат Наврузович Рахмонов освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел - начальника Оперативно-розыскного департамента МВД Узбекистана. Это следует из информации на сайте министерства.



По данным источника "Газеты.uz", о его увольнении было объявлено премьер-министром Абдуллой Ариповым 3 марта, когда был представлен новый министр внутренних дел Азиз Ташпулатов. Отмечается, что деятельность Рахмонова была подвергнута критике.



Этот пост он занимал с февраля 2023 года. До этого Шавкат Рахмонов в течение года занимал должность начальника управления внутренних дел Наманганской области, а ранее - с июня 2019 года - главы УВД Самаркандской области.



Увольнение Рахмонова последовало за отставкой министра внутренних дел Пулата Бобожонова, который возглавлял МВД с сентября 2017 года - почти 7,5 лет. Позже он был назначен заместителем советника президента по кадровой политике.



Напомним, в 2024 году преступность в Узбекистане выросла на 25,8%, а по сравнению с 2020-м - вдвое. В Ташкенте рост составил 1,5 раза. Краж стало больше в 3,3 раза, мошенничества - в 1,6 раза. Выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. При этом число совершивших преступления снизилось на треть.