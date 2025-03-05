Готовили теракты. В Кыргызстане задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки

20:07 05.03.2025

Готовили теракты. В КР задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки



05 Март 2025



Бишкек, 05.03.25. /Кабар/. На территории Кыргызстана 27 февраля задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров МТО, сообщили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ КР).



По данным комитета, члены указанной ячейки систематически проводили конспиративные сходки, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности.



Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение т.н. "джихада" против конституционного строя КР, а также планирование терактов в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов КР. У одного из членов группы изъята видео инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства.



Ведется следствие.



ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности, а также призывает общественность к бдительности и не подвергаться радикальной и экстремистской идеологии.