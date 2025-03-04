Эксперты на форуме "Валдай" назвали организации, формирующие безопасность в Центральной Азии

20:10 05.03.2025

Названы организации, формирующие безопасность в Центральной Азии



Архитектура безопасности в настоящее время формируется не странами, а интеграциями, пришли к выводу эксперты на форуме "Валдай"



ДУШАНБЕ, 5 мар - Sputnik. Международные организации формируют архитектуру безопасности в Центральной Азии.



Речь идет о Евразийском экономическом союзе, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности и БРИКС.



При этом Запад не хочет стабилизации и заинтересован в подрыве единства России и стран региона, рассказала научный сотрудник ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова Дарья Сапрынская на V Центральноазиатской конференции "Валдая".



"Ядро евразийской архитектуры безопасности, ее центр, находится во взаимодействии России и стран Центральной Азии", - подчеркнула она по итогам мероприятия.



По ее словам, это ядро одновременно и формирует те вызовы, с которыми сталкивается, они выражены в противостоянии с западными странами, которые не хотят продолжения дружеского разговора.



Кроме того, в ходе сессии участники пришли к выводу, что сейчас даже Афганистан - это пространство для возможностей создания новой структуры объединений в регионе.



"Причем правила формируются сейчас не странами, а интеграциями, такими как ШОС, ОДКБ, БРИКС, ЕАЭС - они формируют архитектуру безопасности", - заметила Сапрынская.



В росте геоэкономических факторов сейчас и есть базис безопасности, рассказала научный сотрудник МГУ. И главное в нем - сопряженность экономики.



"Нужно тщательно обсуждать конкретные вызовы в области безопасности: это энергетика, демография, климат, экономика, цифровизация (в том числе ИИ)", - добавила она.



Уже сейчас в Центрально-Азиатском регионе существует ряд интеграций, они балансируют между друг другом. Пока продолжается процесс формирования единого пространства, заключила Сапрынская.



Международный дискуссионный клуб "Валдай" 4 и 5 марта проводит в Иркутске Пятую центральноазиатскую конференцию "Россия и Центральная Азия: сотрудничество в многополярном мире".



Ее тема: "Россия и Центральная Азия: сотрудничество в многополярном мире". В конференции примут участие более 50 экспертов и политических деятелей из 10 стран, включая Россию, Таджикистан, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, и Узбекистан.