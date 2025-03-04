Таджикистан. Пять доступных солнечных технологий, которые стоят меньше $300

20:15 05.03.2025

Тимур Идрисов, независимый экологический журналист, специально для Asia-Plus



Рассказываем о них подробно и даем актуальные расценки с отечественных базаров.



Вскипятить 5 литров воды за 10 минут, пользоваться освещением дома всю ночь, высушить фрукты всего за пару дней, нагреть 100 литров воды менее чем за пару часов – все это можно делать с помощью доступных и простых в эксплуатации устройств, использующих энергию солнца.



Сегодня, 5 марта, во Всемирный день энергоэффективности, подскажем, как можно использовать солнце себе на благо.



