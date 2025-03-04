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Таджикистан. Пять доступных солнечных технологий, которые стоят меньше $300
20:15 05.03.2025

Тимур Идрисов, независимый экологический журналист, специально для Asia-Plus

Рассказываем о них подробно и даем актуальные расценки с отечественных базаров.

Вскипятить 5 литров воды за 10 минут, пользоваться освещением дома всю ночь, высушить фрукты всего за пару дней, нагреть 100 литров воды менее чем за пару часов – все это можно делать с помощью доступных и простых в эксплуатации устройств, использующих энергию солнца.

Сегодня, 5 марта, во Всемирный день энергоэффективности, подскажем, как можно использовать солнце себе на благо.



Почему это актуально?

Многие жители в сельских сообществах Таджикистана испытывают трудности с доступом к энергоисточникам. В качестве источника отопления и приготовления пищи они активно используют дрова, кустарники, сушеный навоз и другую биомассу. Это приводит не только к уничтожению редких лесов, но и целому ряду других проблем, таких как увеличение деградации почв и более частым стихийным бедствиям. А отсутствие доступа к таким услугам, как электроэнергия, негативно сказывается на жизнедеятельности местных сообществ.

Частичным решением этих проблем может послужить переход на солнечные технологии.

Учитывая географическое положение Таджикистана и наличие большого количества солнечных дней в году, развитие солнечной энергетики в республике может иметь множество преимуществ – начиная со снижения зависимости от традиционных источников энергии и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду до создания новых рабочих мест и стимулирования экономического развития.

Прелесть использования солнечной энергии заключается в том, что нет никакой нужды ждать, когда, наконец, правительство создаст необходимые условия для запуска широкомасштабных солнечных проектов и поддержки более мелких потребителей этого альтернативного источника энергии.

Сделать свое домохозяйство или мелкий бизнес более независимым от перебоев энергоснабжения или дефицита топлива можно уже сегодня.

Внедрение недорогих, но надежных солнечных технологий может способствовать улучшению качества жизни семей и развитию местных сообществ, особенно в удаленных и сельских районах, где доступ к электроэнергии ограничен или его нет совсем.

Снижение затрат, повышение комфорта, создание более чистой и безопасной среды – вот только несколько выгод, которые получают люди, использующие энергию солнца.

Сегодня мы расскажем о пяти устройствах, которые работают благодаря энергии солнца и стоят в пределах $300.

Солнечные системы освещения

Солнечные системы домашнего освещения – устройства, которые зачастую состоят из светодиодных ламп, солнечной панели, аккумулятора и системы контроля заряда. Сейчас на рынке представлены самые разные модели – в зависимости от нужд и бюджета потребителя.

В селах Таджикистана, где существуют проблемы с энергоснабжением, люди вынуждены постоянно покупать свечи, керосин для ламп или батарейки для фонарей. Системы освещения на солнечной энергии позволяют избежать этих затрат. В отличие от свеч или керосиновых ламп они бездымны, более яркие и удобные.

При полностью заряженном аккумуляторе и сберегающем режиме, пользоваться освещением можно много часов подряд. Такие системы могут обеспечить домохозяйства собственным автономным источником света на долгие годы.

Например, комплект солнечного освещения, из небольшой солнечной панели, аккумулятора и 3 трубчатых светодиодных ламп, световой поток которых достигает 600 люмен, может стоить в пределах $60-90.

Солнечные параболические кухни

Солнечные параболические кухни или концентраторы представляют собой доступные (приобрести неплохую модель можно в районе $150-200) и неприхотливые устройства, которые можно использовать для приготовления еды или кипячения воды без использования топлива или электроэнергии. Топливом для таких устройств служит энергия солнца.

Например, солнечная параболическая кухня диаметром 1,5 м. может выдавать тепловую мощность 1500 Вт и больше, а температура в точке концентрации лучей может достигать у таких моделей выше 1000°C.

Готовить на солнечной параболической кухне можно в солнечную погоду даже при минусовых температурах. Ее легко перемещать из-за ее небольшого веса.

Семьи, которые регулярно используют солнечные кухни, тратят гораздо меньше средств на приобретение дров, угля или другого топлива. Одно устройство помогает сэкономить от 1 до 4 тонн дров в год.

Солнечные водонагреватели

Эти гелиоустановки позволяют путем поглощения солнечного излучения и преобразования его в тепло нагревать воду. Наиболее часто встречающиеся типы солнечных водонагревателей – панельные и вакуумные. С их помощью можно нагревать воду в ясные теплые дни без использования газа, электричества, дров или другого топлива.

Горячая вода в доме всегда кстати – чтобы принять быстрый душ, помыть посуду или заняться небольшой стиркой.

Солнечный климат Таджикистана как нельзя кстати подходит для широко применения водяных коллекторов – начиная от индивидуальных домохозяйств и заканчивая туристическими объектами. В теплую солнечную погоду бак воды в 150 литров может нагреться до температуры 700С и выше за пару часов.

Некоторые модели могут работать круглогодично – теплоносителем в них служит незамерзающая жидкость.

В зависимости от объема и мощности установки – солнечный коллектор может покрыть более 60% годовой потребности в горячей воде для семьи из 4-х человек. Водяные солнечные нагреватели отличает простота и надежность конструкции. Они не имеют движущихся частей (кроме насоса в некоторых моделях), что делает их срок службы долговечным до 20-25 лет.

Стоимость водяного вакуумного коллектора объемом 150-160 литров на таджикском рынке составляет около $300.

Солнечные сушилки

Солнечные сушилки – это устройства, которые используют энергию солнца для сушки продуктов питания или, например, травяных сборов. Обычно их конструкция состоит из зоны сбора солнечной радиации, сушильной камеры и системы циркуляции воздуха.

В Таджикистане широко распространена практика сушки фруктов на плоских крышах или прямо на земле. Здесь они часто становятся добычей птиц, мелких грызунов и насекомых. С другой стороны, в фермерских хозяйствах часто пропадает некоторое количество собранного урожая, которое не удалось продать на рынке или съесть.

Солнечные сушилки помогают сократить потери излишков урожая и сохранить качество продуктов. Они используют возобновляемую энергию и требуют минимальных эксплуатационных затрат. При этом они остаются доступной технологией – так, сушилка, куда одновременно можно загрузить около 10-12 кг продуктов может стоить в пределах $150-450 в зависимости от модели.

Фото общественной организации "Маленькая Земля"

Солнечные водяные наносы

Название устройства говорит само за себя – это система перекачки воды, которая работает с помощью энергии солнца. В комплект обычно входят солнечные панели, контроллер и сам водяной насос.

Для надежного водоснабжения в периоды отсутствия света или пасмурную погоду, некоторые модели предлагают резервные батареи и/или резервуар для хранения воды.

Солнечные насосы могут быть эффективны для орошения земель, например, на склонах или холмах, где нет доступа к электросети или подача воды затруднена. Они могут обеспечивать водой скот или использоваться для полива пастбищ.

В районах, где наблюдается засуха или опустынивание такие насосы способны помочь фермерам пережить трудные времена.

После установки, солнечные насосы требуют минимального вмешательства и могут работать автономно. Отсутствие зависимости от электроэнергии или топлива делает их рентабельными в долгосрочной перспективе.

Как обычно – цена зависит от мощности и моделей приобретаемых насосов. К примеру, солнечный насос с фотопанелью мощностью 120 Вт и способностью перекачивать около 12 литров в минуту может обойтись покупателю в $270 и выше.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741194900


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