Президент Узбекистана поручил уволить руководителей структур, занимающихся борьбой с коррупцией в 117 ведомствах

20:19 05.03.2025

Шавкат Мирзиеев поручил премьер-министру уволить ряд руководителей



Под председательством президента Узбекистана прошло расширенное заседание Национального совета по противодействию коррупции.



ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Шавкат Мирзиеев поручил премьер-министру Абдулле Арипову уволить руководителей структур, занимающихся внутренним контролем по борьбе с коррупцией в 117 министерствах и ведомствах, назначить на их место честные, преданные и профессиональные кадры, а также поставить перед ними конкретные задачи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.



Под председательством президента Узбекистана прошло расширенное заседание Национального совета по противодействию коррупции.



В ходе него глава республики отметил, что региональных сотрудников по комплаенсу министерств должен назначать непосредственно министр, который будет брать на себя ответственность и лично отвечать за случаи коррупции в системе.



По словам президента, коррупция является самым большим препятствием и камнем преткновения на пути реформ. Это полностью подтверждает мировой опыт.



"Тот факт, что коррупция обходится мировой экономике в $3 трлн в год, доказывает, что она представляет собой глобальную угрозу. Коррупция - это зло, которое подрывает доверие людей к государству, Конституции и законам и становится серьезной угрозой устойчивому развитию и безопасности", - сказал глава РУз.



Шавкат Мирзиеев выразил полное недовольство работой Агентства по противодействию коррупции.



Он указал, что сотрудники агентства вместо того, чтобы посещать министерства и регионы, анализировать конкретную сферу и предлагать решения проблем, превратились в статистов, подсчитывающих количество возбужденных уголовных дел.



"После поручения усилить контроль за инвестиционными программами только в прошлом году удалось сэкономить 3 трлн сумов. Кроме того, благодаря запуску "Ситуационного центра" в системе здравоохранения в 2024 году удалось предотвратить нецелевое расходование 1,2 трлн сумов. Но почему эта работа должна начинаться только после поручений президента?", - спросил глава государства.



Он также отметил, что парламентские бюджетные комитеты из года в год не проявляют инициативу в отношении трех крупнейших министерств, получающих наибольшие средства из бюджета, не контролируют их траты и не вносят предложения, направленные на устранение факторов коррупции.