Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев: "Президент за 12-летнее школьное образование, но с поэтапным переходом"

20:22 05.03.2025

05 марта 2025



"Президент за 12-летнее школьное образование, но с поэтапным переходом"



Переход на 12-летнее школьное образование в Кыргызстане будет проходить поэтапно. Об этом на своей странице в соцсети заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.



По его словам, с участием президента КР Садыра Жапарова прошло совещание по этому вопросу.



"Уважаемые соотечественники!



Образование самая важная область, определяющее будущее страны. Конечно, такие большие изменения всегда должны обсуждаться в обществе, и также естественно иметь разные мнения. Нет сомнений в том, что только открытый диалог приведут нас к качественным решениям.



Я уже выражал свою озабоченность по поводу перехода на 12-летнее образование. В результате этого обращения, состоялось специальное совещание по данному вопросу с экспертами, руководством Министерства образования КР, учеными и представителями соответствующих органов с участием главы государства Садыра Нургожоевича.



Президент выразил обеспокоенность, учел все возможные риски и принял решение реализовывать образовательную реформу поэтапно, с тщательной доработкой и устранением недостатков на каждом этапе. То есть, она будет внедряться не в изначально запланированном формате, а постепенно, с учетом исправления всех недочетов. С этим решением можно согласиться", - заявил Ташиев.