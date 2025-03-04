Кого в Казахстане признают негодными к воинской службе и кого призывают в армию

20:27 05.03.2025

Кто в Казахстане освобожден от призыва в армию



Негодным могут признать как навсегда, так и дать временную отсрочку. Какими могут быть причины таких решений, выяснял корреспондент агентства Kazinform.



Призыв граждан на срочную воинскую службу в Казахстане осуществляется два раза в год: с марта по июнь и с сентября по декабрь. Срочная воинская служба длится один год, а призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.



От воинской службы в нашей стране освобождены следующие люди: у которых на воинской службе погибли или стали инвалидами (I и II группы) близкие родственники (отец, мать, брат, сестра); прошедшие службу в другом государстве; проходившие службу в специальных государственных органах (Служба охраны Президента, КНБ, органы внешней разведки), за исключением уволенных оттуда; имеющие ученую степень; священнослужители.



Не призовут в армию и людей, находящихся под следствием, студентов учебных заведений, если на иждивении у призывника находится нетрудоспособный родственник. Не призовут также отцов-одиночек, а депутатам и госслужащим дадут отсрочку на срок действия полномочий.



Однако самой распространенной причиной освобождения от воинской службы является признание гражданина негодным по состоянию здоровья. В Казахстане при оценке состояния здоровья используют несколько основных категорий (годен, годен с незначительными ограничениями, ограниченно годен, временно не годен, не годен в мирное время и не годен с исключением с воинского учета). Первые три мы объединим в одну категорию, так как человека в этом случае могут призвать на воинскую службу. Две последние категории также рассмотрим вместе, потому что человек в армию в таком случае не пойдет. Временную отсрочку выделим в третью категорию.



Годен



Наличие нетоксичного зоба, не затрудняющего ношение военной формы одежды, а также, в случае если имеются болезни эндокринной системы, которые не оказывают большого влияния на функции организма и при ожирении первой степени.



Доброкачественные образования (при наличии объективных данных об отсутствии нарушения функций организма).



Психические и поведенческие расстройства в случае легкого и кратковременного астенического состояния, закончившегося выздоровлением, или стойкой компенсации (когда заболевание находится под контролем, организм приспособился к нему, а основные функции не страдают).



Болезни нервной системы (если отсутствуют клинические проявления, например, судороги или потеря сознания).



Некоторые болезни глаз (при незначительном поражении от травм; при отсутствии диплопии) в случае болезней мышц глаз; при близорукости от 3 до 6 диоптрий, дальнозоркости от 4 до 8 диоптрий; при дихромизации и цветослабости второй и третьей степени.



Некоторые болезни системы кровообращения (различные хронические заболевания без сердечной недостаточности и болезни кровеносной системы без нарушения функций кровообращения).



Болезни органов дыхания, если не нарушают основные функции организма (хронический декомпенсированный тонзиллит, гипертрофический и гранулезный фарингит, палипозные синуситы без стойкого затруднения дыхания).



Болезни пищевода и кишечника (если эти нарушения не мешают выполнению повседневных и профессиональных задач).



Грыжа, если не нарушает основных функций организма, и геморрой первой стадии.



Пародонтит и пародонтоз (генерализованный легкой степени).



Болезни кожи ограниченной формы или в стадии стойкой ремиссии.



Некоторые заболевания мочеполовой системы (когда эти заболевания не мешают нормальному выполнению повседневных и профессиональных задач).



Последствия любых переломов (если не нарушены основные функции организма).



Отсрочка



Случаи временного функционального расстройства после острых или обострения хронических инфекционных болезней. В их число входят инфекционные болезни: холера, сальмонеллез, дизентерия и др.; бактериальные зоонозы: чума, туляремия, бруцеллез; вирусные гепатиты, педикулез, лихорадка денге и множество других опасных заболеваний.



Некоторые инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (мягкий шанкр, паховая лимфогранулема, паховая гранулема, негонококковые уретриты).



Дерматофития (вызывается паразитическими грибами).



Доброкачественные новообразования (в случае временных функциональных расстройств после хирургического лечения).



В случае функциональных расстройств после несистемных болезней крови.



Болезни эндокринной системы (состояние после острого заболевания, обострения хронического заболевания или хирургического лечения).



Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани в случае, если медики выявляют, что заболевание не мешает основным функциям организма.



Психические расстройства (при легких кратковременных болезненных проявлениях или при незначительном проявлении болезненных состояний).



Временные функциональные расстройства органов (глаз, ушей, сердца, легких, желудка, кожи, мочеполовой, костно-мышечной систем), после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения.



Беременность (напр. для военнообязанных медиков).



Не годен



Любая форма туберкулеза. Лепра, более известная как проказа.



Любая форма ВИЧ-инфекции.



Любая форма сифилиса.



Микозы (кроме дерматофитии).



Наличие злокачественных и доброкачественных новообразований (кроме случаев, когда они не нарушают функции организма).



Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.



Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.



Психические и поведенческие расстройства, вызванные органическими изменениями головного мозг (например, деменция из-за инсульта, делерия, изменения характера после травмы и т. д.) или если психическое расстройство вызвано внешними причинами (инфекции, отравление, заболевание внутренних органов и т. д.).



Тревожные состояния (фобии, панические атаки), обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, диссоциативные расстройства (потеря памяти, истерические параличи), соматоформные расстройства и неврастения (за исключением случаев легкого кратковременного проявления, закончившихся выздоровлением).



Расстройства личности, психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, умственная отсталость.



Болезни нервной системы (при наличии проявлений).



Большинство заболеваний глаз (кроме случаев в главе "Годен").



Некоторые болезни ушей (хронический средний отит, глухота на оба уха или глухонемота, стойкое понижение слуха при отсутствии восприятия шепотной речи на одно ухо).



Некоторые заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, значительно выраженный зловонный насморк, полипозный синусит, затрудняющий дыхание, нарушение дыхательных или голосовых функций при болезнях или травмах гортани).



Отсутствие или замещение съемным протезом 10 и более зубов на одной челюсти, 8 коренных зубов на одной челюсти, 4 коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 коренных зубов на нижней челюсти с другой стороны.



Пародонтит и пародонтоз (кроме легких форм).



Значительные нарушения дыхательной, обонятельной, жевательной, слюновыделительной, глотательной и речевой функций при челюстно-лицевых аномалиях. Болезни пищевода и кишечника (в случае значительных нарушений функций организма). Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.



Грыжа со значительным нарушением функций организма и геморрой (кроме первой стадии). Болезни кожи (за исключением случаев ограниченной формы или стадии стойкой ремиссии).



Тяжелые формы болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (артрозы, болезни спины, деформация пальцев, конечностей, стоп и т. д.).



Полное отсутствие какой-либо конечности.



Тяжелые заболевания мочеполовой системы (почечная недостаточность, поликистоз почек, пиелонефрит и гломерулонефрит, гидронефроз и т. д.).



Посттравматические и послеоперационные повреждения костей черепа, переломы позвоночника, конечностей или костей туловища, травмы внутренних органов, последствия термических и химических ожогов и отморожений (с нарушением функций организма).



Отравление лекарственными средствами, медикаментами, биологическими веществами токсического действия.



Масса тела менее 45 кг или рост менее 155 см.



Энурез.



Нарушения речи (высокая и умеренная степень заикания, делающая речь малопонятной или недостаточно внятной).



Напомним, более 900 офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане. Ранее мы рассказывали, как первые призывники из Астаны отправились служить на границу, а также, законно ли принудительно задерживать призывников на улице.



Алексей Поляков