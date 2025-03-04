В Алматы откроют центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана

21:02 05.03.2025

В Алматы создадут региональный хаб ООН: Генассамблея приняла резолюцию



Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) приняла во вторник резолюцию об учреждении в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, передает Tengrinews.kz.



Об этом написал в своем Telegram-канале советник - пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай.



По его словам, документ создан при соавторстве 152 стран, ГА ООН приняла его консенсусом.



"Это значимый внешнеполитический успех Казахстана", - отметил он.



