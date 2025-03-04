|В Алматы откроют центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана
21:02 05.03.2025
В Алматы создадут региональный хаб ООН: Генассамблея приняла резолюцию
Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) приняла во вторник резолюцию об учреждении в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, передает Tengrinews.kz.
Об этом написал в своем Telegram-канале советник - пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай.
По его словам, документ создан при соавторстве 152 стран, ГА ООН приняла его консенсусом.
"Это значимый внешнеполитический успех Казахстана", - отметил он.
Желдибай пояснил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всем государствам-партнерам за поддержку казахстанской инициативы.
Президент считает, что региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе, подчеркнул советник.
Напомним, в Казахстане функционирует более 20 различных подразделений ООН.
Ранее Токаев отмечал важность создания в Алматы регионального центра по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Президент Токаев высказался за создание в Казахстане регионального центра ООН
Как сообщалось, деятельность центра будет сосредоточена на усилении координации агентств ООН с правительствами стран региона через принятие комплексных мер для продвижения Повестки-2030.
ООН
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Цели в области устойчивого развития – это всеобщий призыв к действиям по искоренению нищеты, обеспечению защиты нашей планеты, повышению качества жизни и улучшению перспектив для всех людей во всем мире. Эти 17 Целей были приняты всеми государствами - членами ООН в 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой сформулирован 15-летний план по их достижению.