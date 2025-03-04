USAID и другие: надо ли казахстанцам знать, кто и от кого получает деньги?

22:05 05.03.2025 Жандос Асылбеков

4.03.2025



Решение о приостановлении деятельности USAID вызвало широкий резонанс в мире, острые дискуссии и дебаты как в экспертном сообществе, так и среди простых обывателей. Казахстанцы не стали исключением. Одни из них делают акцент на пользе для страны от реализации тех проектов, которые она профинансировала. Другие утверждают, что программы USAID имели скрытую направленность на вмешательство в наши внутренние дела с целью изменить политический и экономический курс государства, "перепрошить" сознание населения.



USAID (Агентство США по международному развитию, курируемое Госдепартаментом) начало свою деятельность в Казахстане на заре его независимости, в 1992 году. С тех пор организация активно работала здесь. Ее помощью пользовались в том числе и государственные органы. Так, она принимала участие в разработке реформ для перехода к рыночной экономике, программ по приватизации и развитию банковского сектора, внесла свой вклад в формирование системы налогового и таможенного администрирования, в создание независимой комиссии по ценным бумагам, фондовой биржи и т.д. Кроме того, при поддержке USAID были реализованы проекты, направленные на реформу судопроизводства, улучшение здоровья населения, охрану окружающей среды, борьбу с терроризмом.



Особый акцент эта структура делала на работу с неправительственными организациями и масс-медиа, через которые продвигала нарративы, связанные с развитием демократии, правами человека, свободой слова, либеральными ценностями. И именно данный круг получателей помощи от USAID сегодня настаивает на абсолютной ее полезности для Казахстана, а также важности того, чтобы она оказывалась и дальше. При этом тот факт, что государство в свое время тоже не пренебрегало ею, представители таких НПО, СМИ и блогосферы используют в качестве одного из главных аргументов: раз власть сама принимала такую помощь и считала, что это в порядке вещей, то почему от нее должны отказываться негосударственные институты?



Не в оправдание тех, кто тогда, в 1990-е годы, руководил страной, но все же хочется напомнить, что после обретения независимости перед ними встал целый ряд сложнейших задач. В условиях необходимости строительства, по сути, с нуля нового государства, перехода от одной общественно-экономической формации к другой (Казахстан, в отличие от России, Украины, республик Прибалтики, не имел никакого опыта в том, что касается капиталистической рыночной экономики) нужно было в сжатые сроки провести соответствующие реформы. Причем на фоне жесточайшего хозяйственного и финансового кризиса в стране, когда уровень безработицы зашкаливал, когда учителя, врачи месяцами не получали зарплату. А к кому в то время можно было обратиться за помощью, как не к Западу?



Мы тогда еще не знали (да и даже не хотели допускать такой мысли), что в современном мире никто не помогает просто так, что за все рано или поздно придется платить. Понимать мы это стали гораздо позже. А события последнего времени, особенно связанные с резким изменением отношений между США и Украиной, лишь подтверждают старую истину о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.



В 2005 году американский журналист Джереми Бейкер из штата Вашингтон опубликовал результаты своего исследования о деятельности Internews – неправительственной организации (она имеет подразделения во многих странах, включая и нашу: Internews Kazakhstan), бюджет которой в тот период на 80 процентов формировался за счет финансирования из Госдепа США. Причем основная часть этой суммы поступала через USAID. Остальные 20 процентов перечислялись частными фондами. Так вот, Бейкер привел высказывание бывшего директора USAID Джона Джиллигана: "Многие полевые офисы [USAID] были полностью наводнены людьми ЦРУ". А затем добавил: "Джордж Сорос тоже проявил интерес к Internews. Согласно данным Covert Action Quarterly (сейчас это Covert Action Magazine, издающийся с 1978 года американский журнал, в котором освещаются в основном глобальные тайные операции – прим. авт.), финансируемые Соросом НПО обучают легионы "агентов влияния" и отправляют их в целевые регионы, чтобы философски сгладить набеги западных транснациональных корпораций".



Дело каждого, принимать на веру слова журналиста из США об истинных целях таких организаций или нет, но не мешало бы напомнить, что вскоре после прихода того же USAID в Казахстан здесь объявилась крупнейшая американская – и одновременно транснациональная – энергетическая корпорация Chevron ("Шеврон"). Она стала первой иностранной компанией, занявшейся добычей нефти на территории республики, и первой же, начавшей работать по Соглашению о разделе продукции (СРП), которое, как мы теперь понимаем, крайне выгодно ей самой и крайне невыгодно нашей стране. Причем она заполучила месторождение Тенгиз, бриллиант в короне Казахстана, как окрестил его второй президент РК. В добывающем там "черное золото" ТОО "Тенгизшевройл" Chevron имеет 50 процентов, еще 25 принадлежат другой американской корпорации ExxonMobil. Они участвуют и в двух других крупнейших нефтяных проектах – Северо-Каспийском и Карачаганакском.



Судя по цифрам, которые публикуются в разных источниках, USAID ежегодно тратила на Казахстан в среднем от 50 до 70 миллионов долларов. Да, в трудные 1990-е для государства, повторимся, еще был какой-то смысл в получении такой помощи, но сегодня пользоваться ею (а когда что-то берешь, то приходится чем-то отдавать или, как минимум, чувствовать себя обязанным перед "благодетелем") нет никакого резона – в денежном выражении это лишь 0,10-0,15 процента республиканского бюджета. И если госорганы, как утверждают некоторые, до сего дня продолжали брать что-то от USAID или иных международных организаций подобного типа, то это характеризует их очень нелестно.



Другое дело НПО, частные СМИ, блогеры – без стороннего финансирования им трудно заявить о себе, "раскрутиться", и это для них немалые деньги. Но тут встает вопрос о том, на что, на продвижение каких идей и смыслов они выделяются.



В эти дни часто приходилось слышать и читать, как журналисты, работающие на иностранные гранты, в один голос заявляли, что "спонсоры" не вмешиваются в их профессиональную деятельность, не цензурируют контент, – словом, предоставляют полную свободу. Но ведь если человек получает такую финансовую помощь и надеется на ее получение и в дальнейшем, то наверняка будет писать и говорить то, что, как минимум, не должно разочаровать "грантодателя", поскольку в противном случае тот может прервать сотрудничество. Иными словами, необязательно, чтобы был внешний цензор, – вполне достаточно внутреннего, который сидит в каждом из нас и учитывает в том числе наши материальные интересы.



В ходе памятного брифинга, на котором были обнародованы суммы трат администрации Байдена на помощь другим странам, прежде всего, через USAID, новый пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в числе прочего сообщила, что Казахстану были выделены 4,5 миллиона долларов на борьбу с дезинформацией. О какой конкретно дезинформации идет речь, она не сказала, но вряд ли ошибемся, если предположим, что подразумевалась российская (какая другая могла быть с учетом жесткого на тот момент противостояния США и РФ, а также близости последней к нашей стране?).



Спору нет, защита информационного пространства страны от давления извне – дело важное и нужное. Но если проанализировать контент, создаваемый получателями западных грантов, то станет очевидной его именно и сугубо антироссийская направленность. Кое-кто пошел еще дальше и не гнушается даже провоцированием межнациональной розни. Не исключено, что "операторы" распределения иностранной помощи сознательно подбирали в том числе приверженцев национал-радикальных взглядов. А те, кому такие взгляды в общем-то не присущи, стремятся, как уже говорилось выше, не разочаровать грантодателей, показать себя достойными финансовой поддержки с их стороны.



И, надо признать, они неплохо отрабатывают свой хлеб: благодаря их усилиям в казахстанском обществе, которое в массе своей не обладает критическим мышлением, за последние годы значительно выросло число тех, кто не просто негативно, но даже враждебно относится к северному соседу (причем начался этот рост еще до российско-украинского конфликта). Что уж говорить об обывателях, если даже один из депутатов мажилиса, позиционирующий себя как казахского национал-патриота, публично заявляет, что интересы чужой страны, воюющей с РФ, для него важнее интересов Казахстана? (По мнению Ермурата Бапи, наше государство не имеет морального права требовать от Украины компенсации за оцениваемый экспертами в сотни миллиардов тенге ущерб, сознательно нанесенный ею нефтепроводу КТК, поскольку "она ведет священную битву с Россией"). Кстати, его детище – оппозиционное издание, которое он возглавлял на протяжении многих лет, – скорее всего, тоже было среди грантополучателей.



Иными словами, USAID и другие подобные организации пытаются использовать Казахстан в качестве поля для информационной войны с Россией. Что это как не вмешательство в наши внутренние дела и попытка через влияние на умы и сознание граждан РК создать напряжение в отношениях двух сопредельных стран и народов? Стоит ли нам ссориться с одной из крупнейших мировых держав, к тому же имеющей очень протяженную границу с Казахстаном, как бы каждый из нас к ней ни относился? Неужели опыт Украины ничему не учит?



В этой связи хочется сказать следующее. Читательская и зрительская аудитория, пользователи соцсетей в нашей стране вправе знать, из каких источников (неважно, западных либо российских, если они тоже есть, либо каких-то еще) финансируется деятельность тех или иных СМИ, журналистов, блогеров. В таком случае они будут понимать, кто может стоять за их контентом, и делать соответствующие выводы. То есть манипулировать ими станет сложнее, что в общем-то и является основой информационной безопасности.



Но об этом, как и о некоторых других аспектах темы, касающейся иностранного финансирования масс-медиа и НПО, поговорим в следующий раз… Источник - spik.kz

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