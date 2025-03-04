Как массовый человек и массовая культура разрушают национальную идентичность, - Виктор Бирюков

23:09 05.03.2025

Как массовый человек и массовая культура разрушают национальную идентичность



В ХХ веке власть и культура, по мнению многих философов, психологов и культурологов, оказалась в руках так называемой "массы". Но что такое "масса"? "Масса" – это не народ и не нация, а некая социальная общность, безличный коллектив, образуемый внутренне не связанными между собой, чуждыми и безразличными друг другу индивидами. Наиболее типичным примером массы может служить толпа. Массу называют порой "толпой одиноких", а ХХ век – "веком толп".



Социальный феномен, который основывается на приоритетах массы, именуется массовым обществом. Согласно "диагнозу", поставленному немецким социологом Карлом Манхеймом еще в 30-е годы прошлого века, "основные изменения, свидетелями которых мы сегодня являемся, в конечном итоге объясняются тем, что мы живем в массовом обществе". Своим возникновением это общество обязано росту крупных промышленных городов, процессам индустриализации и урбанизации [1].



Социальной базой массового общества являются не свободные в своих решениях и действиях граждане, а скопления безразличных друг к другу людей, сведенных вместе по чисто формальным признакам и основаниям. Будучи чисто функциональным образованием, масса не обладает собственной и внутренне сплачивающей ее программой действий (последнюю она всегда получает извне). За душой у массы нет ничего такого, что она могла бы посчитать своей общей ценностью и святыней [1].



Процесс массовизации культуры породили средства массовой информации и коммуникации, а также процессы глобализации. По сути, глобализация была призвана разрушить национальную идентичность, разрушить культурные ценности народов.



Массовизация и массовый человек



Массовизацию можно интерпретировать как процесс социальных изменений, результатом которого стал особый тип общества, названный массовым обществом, служившим объектом интереса многих теоретиков. В работах Ж. де Местра, Л.Г.А. Банальда, Э. Берка, А. де Токвиля идея "омассовления" рассматривается в ракурсе проблемы свободы, к удушению которой, к своеобразному "извращенному равенству", или "равенству в рабстве", приводит стремление низвести всех до уровня массы" [2].



Человеку, живущему в таком обществе, свойствен экстерналистски ориентированный социальный характер. Цели человека, обладающего таким характером, меняются в зависимости от людей, на которых он ориентируется, постоянной остается лишь зависимость от других и одобрения окружающих. Его ориентации находятся в постоянном течении, они бесконечно разнообразны и изменчивы – как локатор, индивид сканирует окружающую информационно-событийную сферу и реагирует на максимально сильные сигналы. Человек, ориентированный извне, стремится в первую очередь к приспособлению, конформизму.



Д. Белл в работе "Конец идеологии" отмечает, что, во-первых, характерной чертой "человека массы" становятся конформизм, "стадная экзальтация", безответственность, потеря индивидуальности. Потребление информации, распространяемой СМИ, осуществляется всеми группами населения единообразно, в связи с чем Д. Белл заключает, что СМИ создают "своего" человека массы, отличного от реального [2].



Массовое общество, помимо прочего, характеризуется: массовым крупномасштабным производством, управляемым гигантскими бюрократическими аппаратами; массовым потреблением, которое является отличительной чертой массовых обществ; массовой культурой и господствующими в ней СМИ; массовым доступом ко всем сферам социальной жизни; отчужденным и изолированным индивидом.



Стоит отметить, что современная "масса" отличается от традиционного понимания "народа", а "элита" - от прежнего понимания "интеллигенции". Г. Лебон в работе "Психология народов и масс" говорит о том, что для воздействия на массовое сознание наиболее значимы следующие факторы: власть идей, эмоций, зрительных образов и роль вожака. Именно от власти сегодня исходят основные идеи и установки, направляющие воззрения масс. Но даже власть, которая определяет пути развития современного общества и устанавливает стандарты потребления, состоит сегодня в основном из образованных представителей все той же массы [3].



Главной ценностью массового общества является не индивидуальная свобода, а власть, которая отличается от власти традиционной – монархической и аристократической – в своей способности управлять людьми. Власть в массовом обществе столь же обезличена, деперсонализирована, как и само общество. Это уже не просто правители, чьи имена все знают, а скрытая от глаз общественности корпорация людей, управляющих страной, – "властвующая элита" [1].



Массовая культура и есть орудие власти массового общества над людьми. Будучи рассчитана на массовое восприятие, обращаясь не к каждому отдельно, а к огромным аудиториям, она ставит своей задачей вызвать у людей однотипную, однозначную, одинаковую для всех реакцию. Национальный состав этой аудитории не имеет при этом существенного значения.



Массовая культура и глобализация



Массовая культура как доминирующий тип культуры возникает в результате процесса массовизации общества. Массовая культура отлична и от высокой элитарной культуры, и от так называемой народной культуры. Стандартизованная массовая культура создает тотальный социальный универсум в национально-государственном масштабе. В рамках массовой культуры формируются основные ценностные ориентации, коллективные чувства, стандарты поведения, стили, мода. Они транслируются СМИ на все общество в целом, без учета социальных различий, географического места жительства, семейной и религиозной принадлежности [2].



Массовая культура и средства массовой коммуникации являются своеобразным "оружием" глобализации. Через них глобализация оказывает влияние практически на все сферы жизни.



В глобальном обществе массовизация культуры обрела доселе невиданные масштабы. Тенденции нивелирования устраняют принципиальные различия (в том числе и этнические) людей во всех развитых обществах. В массовом обществе индивид становится подобен песчинке, неотличимой от других себе подобных существ. Он теряет свою индивидуальность. Общество, завоеванное массовой культурой, превращается в общество потребления [4].



Массовая культура, выйдя за рамки национальной культуры, обрела, по существу, космополитический характер. Когда культура стала рынком, она сразу утратила возможности для сохранения культурной идентичности.



Отсюда понятно, почему именно в массах большинство западных интеллектуалов увидело главного врага культуры. Ведь на смену национальным формам жизни людей приходит космополитический город с живущими в нем обезличенными массами. В такой неподходящей для себя среде культура попросту умирает, а то, что ею называется, не имеет к ней прямого отношения [1].



Таким образом, посредством массовой культуры создается массовый человек, лишенный корней и идентичности.



Использованная литература

[1]. См. Россия в диалоге культур / отв. ред. А.А. Гусейнов, А.В. Смирнов, Б.О. Николаичев. – М.: Наука, 2010.

[2]. Глобализация и социальные институты : социологический подход / [Н.И. Лапин, И.Ф. Девятко, В.Н. Фомина и др.; отв. ред. И.Ф. Девятко, В.Н. Фомина], Ин-т социологии РАН. – М. : Наука, 2010.

[3]. Писаревская Н. С. "Массовый человек" как социокультурный феномен XX века: сборник трудов конференции. // Новое слово в науке: перспективы развития : материалы VIII Междунар. науч.–практ. конф. – Чебоксары: Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2016. – С. 54-56

[4]. Мухлынкина Ю.В. Этническая идентичность в эпоху глобализации// Научные ведомости. - 2008. - № 8 (48). - С. 233–244.



Виктор Бирюков