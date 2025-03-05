Ташкент осваивает грузинские порты на Черном море, - Виктория Панфилова

00:49 06.03.2025

Ташкент осваивает грузинские порты на Черном море

Кавказские виноделы поделятся опытом с узбекскими коллегами



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

05.03.2025



Премье-министр Узбекистана Абдулла Арипов и его грузинский коллега Ираклий Кобахидзе договорились о расширении экономического партнерства. Узбекистан рассматривает Грузию как ключевого логистического партнера, о чем свидетельствует строительство крупного мультифункционального терминала в порту Поти. В сельском хозяйстве Узбекистан планирует использовать опыт грузинских виноделов для выхода на мировой рынок вина.



Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе свой двухдневный визит 4–5 марта начал с посещения в Ташкенте современного инновационного комплекса TEXNOPARK, вмещающего 18 производственных площадок, объем инвестиций которых превышает 465 млн долл. Кобахидзе наблюдал за производством высокотехнологичной продукции, включающей бытовую технику, электронные приборы и промышленное оборудование, сообщило издание gazeta.uz.



В ходе встречи со спикером Законодательной палаты Олий мажлиса Нуриддином Исмоиловым Кобахидзе подчеркнул значительный потенциал роста двусторонней торговли, отметив успехи грузинской экономики: "Наша экономика демонстрирует уверенный рост – за последние четыре года средний темп экономического развития превысил 9,5%, что является самым высоким показателем в Европе. Мы проводим либеральную экономическую политику, характеризующуюся низкими налоговыми ставками и минимальным количеством налогов. Эти факторы создают благоприятные условия для узбекских инвесторов, желающих развивать предпринимательскую деятельность в Грузии", – подчеркнул Кобахидзе. Он также выделил перспективы сотрудничества в туризме, искусстве, науке, образовании и спорте.



Исмоилов, в свою очередь, высоко оценил межгосударственные отношения между двумя странами, назвав Грузию примером успешных демократических реформ и устойчивости перед внутренними вызовами.



Председатель Сената Танзила Нарбаева, принимая грузинского премьера, отметила, что "визит высокопоставленного гостя в нашу страну дает прекрасную возможность открыть новую страницу в развитии тесного сотрудничества, установленного между двумя странами".



На переговорах Кобахидзе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым были затронуты перспективы развития сотрудничества в транспорте и логистике, торговле и промышленной кооперации с особым акцентом на использовании транзитного потенциала грузинских портов Поти и Батуми для узбекских грузов. По мнению эксперта Иброхимжона Журабоева из Ташкентского государственного университета востоковедения, эта встреча знаменует собой важный этап в укреплении двусторонних отношений. "Стратегическое значение Грузии как транзитного узла Южного Кавказа для Узбекистана неоспоримо. Строительство крупного мультифункционального терминала в Поти открывает новые возможности для выхода узбекских товаров на европейский рынок, а наличие у Грузии соглашений о свободной торговле с ведущими экономиками мира делает ее приоритетным партнером Узбекистана в диверсификации экспортных маршрутов", – подчеркнул Журабоев.



Узбекистан в прошлом году приступил к строительству крупного мультифункционального терминала в свободной индустриальной зоне Поти. Проект реализуется на площади 30 га, а общая стоимость инвестиций оценивается в 18,3 млн долл. Первый этап строительства включает создание склада для замороженной продукции с вместимостью 1 тыс. т. Второй этап предусматривает строительство закрытого склада общих грузов площадью 5 тыс. кв. м. На третьем этапе планируется возведение склада для сыпучих грузов и терминала для негабаритных и контейнерных грузов.



На складской терминал будут поступать грузы из Узбекистана для дальнейшего экспорта в Европу. Более того, предусмотрена перевалка европейских товаров в Узбекистан и другие страны Центральной Азии.



Для Узбекистана Грузия является ключевой транзитной страной на Южном Кавказе с соглашениями о свободной торговле и конкурентным рынком. Страна играет важную стратегическую роль в соединении Узбекистана с Западом, что стороны подчеркивали в ходе переговоров в Ташкенте. Также обсуждалось развитие транспортно-логистического партнерства, включая использование транспортного коридора Баку–Тбилиси–Карс.



"Узбекистан стремится увеличить объемы грузоперевозок в Европу, рассматривая два основных маршрута: через Каспийское море, Азербайджан и Грузию либо через Турцию. Ввиду медленного развития турецкой транспортной инфраструктуры и проблем с железнодорожными сообщениями приоритетным направлением становится маршрут через грузинские черноморские порты", – сказал "НГ" Григорий Михайлов, главный редактор портала LogiStan.info. Он отмечает заинтересованность Узбекистана в развитии транспортных проектов с Грузией, однако указывает на недостаточную развитость грузинских портов и сложность доставки грузов до них.



Грузы из Узбекистана или транзитом через Узбекистан должны пройти сложный путь: доставка в порты Туркменбаши (Туркменистан) или Актау (Казахстан), перегрузка на судно, выгрузка в азербайджанском порту Алят, повторная перегрузка на автомобильный или железнодорожный транспорт для доставки в Грузию и наконец еще одна перегрузка в грузинском порту для дальнейшей морской транспортировки. Такая многоступенчатая система эффективна лишь при масштабном использовании маршрута и высоком уровне сервиса.



Ключевым фактором успеха, по мнению Михайлова, является не только стоимость, но и качество и стабильность перевозок, гарантирующие предсказуемость доставки. Несмотря на периодические сбои в работе маршрута, развитие сотрудничества с Грузией в сфере транспортной инфраструктуры является целесообразным направлением для Узбекистана.



По мнению эксперта центра "Стратегия развития" Фарруха Хакимова, внедрение международного мультимодального маршрута, охватывающего страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Китай, Киргизию, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу, способно сократить время перевозки грузов из Центральной Азии в три раза. Реализация данного мультимодального транспортного коридора через Узбекистан и Грузию позволит не только увеличить товарооборот обеих стран, но и значительно повысить объемы транзитных грузоперевозок через их территории.



Вторым, не менее важным направлением сотрудничества Узбекистана с Грузией является сельское хозяйство, особенно виноградарство и виноделие. В ходе ташкентских переговоров обсуждалось создание совместной рабочей группы для выведения новых сортов винограда, ориентированных на экспорт. Узбекистан, имея богатые традиции виноградарства, в советский период переориентировался на производство столового и изюмного винограда, а кампания по борьбе с алкоголизмом нанесла отрасли значительный ущерб. В настоящее время виноградарство переживает возрождение, становясь одной из ключевых отраслей сельского хозяйства и основой для развития виноделия.



Современное узбекское виноградарство использует множество завезенных сортов: "пино нуар" (Франция), "ркацители" и "саперави" (Грузия), "хиндонгны" (Карабах), "баян ширей" (Азербайджан), а также "кульджинский". Более 300 сортов винограда культивируется в республике сегодня.



Двухлетнее сотрудничество между научно-исследовательскими институтами Грузии и Узбекистана в сфере виноградарства и виноделия, зафиксированное меморандумом о взаимопонимании, закладывает основу для дальнейшего развития отрасли в Узбекистане.