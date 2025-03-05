Румыния стремится быть плацдармом ЕС в Средней Азии, - Владислав Ключинский

01:09 06.03.2025

Румыния стремится быть плацдармом ЕС в Средней Азии

В Бухаресте мечтают о кардинальной трансформации региональной системы безопасности



05.03.2025 | Владислав КЛЮЧИНСКИЙ



Вашингтон и Бухарест вынашивают проект энергетического коридора Средняя Азия – Кавказ – Европа (Central Asia – Caucasus – Europe) для противодействия укреплению энергетического потенциала Евразийского экономического союза и недопущения Китая к минеральным ресурсам в данной точке планеты.



В докладе румынского Центра новой стратегии Каспийское море названо энергетическим гигантом и транзитным узлом поставок энергоносителей в ЕС, а Румыния – плацдармом (cap de pod) ЕС в Центральной Азии. На долю Каспия приходится 1% мировой добычи нефти и 3% природного газа.



Главным европейским импортером каспийского газа в ЕС является Италия, где его перерабатывают для дальнейшей транспортировки. Через итальянские газотранспортные мощности проходит около 4% азербайджанского газа, поставляемого через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию. Другой маршрут проходит из Узбекистана через Туркмению, Азербайджан, Грузию в Румынию и далее в промышленно развитые государства Северной Европы.



Авторы доклада перечисляют признаки, свидетельствующие о расширении прикаспийскими государствами своих экспортных возможностей: каспийский порты в Туркмении, Казахстане и Азербайджане координируют действия по увеличению движения мелкосидящих судов по внутреннему морю; на Черном море Грузия расширяет порты Анаклия и Поти для приема возросшего грузопотока из Средней Азии; транскавказские железнодорожные маршруты между Каспийским и Черным морями Баку-Поти и Баку – Тбилиси – Карс перевозят грузы, включая полезные ископаемые, удобрения, зерно и другую сельскохозяйственную продукцию (Всемирный банк прогнозирует увеличение годового объема транскаспийского транзита грузов с 2,26 до 11 млн тонн к 2030 г.); формируется сеть аэропортов для внутрирегиональной торговли и связей с Восточной Европой и странами Персидского залива.



И приходят к выводу: "Румыния может похвастаться самой большой береговой линией в ЕС и НАТО на Черном море. Дунай, самая длинная река в Европе, впадает в Черное море на румынском побережье. Дунайский транспортный коридор, проходящий через сети каналов Рейн-Майн-Дунай и Рейн-Амстердам, соединяет Констанцу (Румыния) с Роттердамом (Нидерланды). Больше внимания и инвестиций в речной транспорт на линии Констанца-Роттердам обещают преобразить Восточную и Центральную Европу... Румыния находится в уникальном положении как для расширения европейских экономических связей с Кавказом и Средней Азией, так и для включения Украины в эти усилия в нужное время".



Бухарест мыслит масштабно и стремится к кардинальной реконфигурации устоявшейся системы безопасности на южных окраинах постсоветского пространства. Чтобы реализовать эти планы, ему необходимо вытеснить из региона Россию. Такая цель неизбежно подразумевает пропаганду русофобии в среднеазиатских и кавказских республиках бывшего СССР, поддержку неонацистского режима на Украине и в Молдавии. Путь к реализации румынских планов лежит через провоцирование межнациональных конфликтов по периметру евразийских рубежей и укладывается в общую стратегию НАТО по сдерживанию России и увязывается с проектом Троеморья (Адриатика – Балтика – Черное море), активно поддерживаемого Бухарестом, Вашингтоном и Варшавой.



Проект Троеморья предусматривает создание антироссийского экономического и политического союза государств, расположенных между вышеназванными тремя морями. Формально инициатором проекта выступает Польша, представляя его как модернизацию традиционной для польской геополитики доктрины Междуморья как воплощения формулы "Польша от моря до моря" – русофобского блока государств на пространстве от Балтики до Черного моря. На деле проект Троеморья родился в недрах Атлантического совета США и реализуется в интересах американских энергетических концернов.



Польшу и Румынию связывают узы стратегического партнерства. 24 февраля Бухарест посетил замминистра обороны Польши Павел Бейда для обсуждения ситуации с безопасностью в Черноморском регионе. Каждая из сторон видит себя плацдармом Европы у границ России – Румыния на Черном море, Польша – на Балтийском.



Румыны надеются, что рано или поздно воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. вновь разожжет исторический российско-турецкий конфликт за контроль над Черным морем и Турция откажется от строгого соблюдения конвенции Монтре, которая запрещает военно-морским силам НАТО проходить через Дарданеллы в Черное море.



По оценкам румынских экспертов, к 2027 г. Румыния станет крупнейшим производителем природного газа в ЕС. Она активно модернизирует старые атомные электростанции в сотрудничестве с США, Италией и Канадой, расширяет портовые мощности в Констанце и Сулине на Черном море, чтобы принимать грузы из Закавказья и Средней Азии.



Для успеха в этом деле Бухаресту надо взять под организационный контроль Кавказский перешеек, чтобы не допустить сближения среднеазиатских и закавказских республик с Россией. Россия самим фактом своего присутствия на Черном море, где Крым является ее "непотопляемым авианосцем", мешает наполеоновским планам Бухареста.



Присутствие России на Черном море румынские стратеги сравнивают с попыткой "русского царизма в XIX в. заблокировать торговлю зерном на Дунае, что привело к Крымской войне 1853 г.". И цитируют участника конфликта, британского капитана Эдмунда Спенсера: "Такое положение позволило бы [России] держать в своих руках важнейшие события в Европе и Азии". О том, что Крымская война была неприкрытой агрессией Великобритании, Франции, Турции и Сардинии против России – ни слова.



Ссылки на Крымскую войну не случайны. Премьер-министр Сардинского королевства граф Кавур принял самое активное участие в создании в конце XIX в. нынешнего румынского государства и определил его геополитическую миссию – служить преградой для оси Россия – Сербия и способствовать установлению контроля Запада над Балканами.



Бухарест совершает большую ошибку, вычеркивая из своих планов Россию. Европе нужна российская энергетика, об этом свидетельствуют желание немецких промышленников получать российский газ, отказ Словакии и Венгрии от закупок российских энергоресурсов. Румыния могла бы хорошо заработать на их транзите в ЕС. Но румыны вынуждены координировать свои внешнеполитические и внешнеэкономические аппетиты с интересами Вашингтона, поэтому придерживаются антироссийского курса.