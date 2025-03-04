|Президент Узбекистана осудил стремление чиновников к роскоши и поручил пересесть в отечественные авто
01:20 06.03.2025
Президент осудил стремление чиновников к роскоши и назвал это корнем коррупции
Президент Узбекистана заявил, что борьба с коррупцией должна начинаться с искоренения ее корней - излишней роскоши и показного богатства. По его словам, некоторые руководители вместо того, чтобы служить примером скромности, становятся заложниками ложных ценностей и стремятся к обогащению.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на расширенном заседании Национального совета по противодействию коррупции 5 марта выступил с резкой критикой показного богатства и излишней роскоши среди руководителей.
"Чтобы победить коррупцию, в первую очередь нужно уничтожить ее корни в виде излишней роскоши и показного богатства. Самое печальное, что во главе этого стоят известные личности, за которыми люди хотят равняться, не жалея сил и средств", - сказал глава государства.
"Некоторые руководители вместо того, чтобы служить примером скромного образа жизни, становятся заложниками таких ложных ценностей и стремятся к незаконному обогащению", - отметил он.
В связи с этим президент призвал палаты парламента, местные кенгаши, представителей общественности, председателей махаллей и старейшин усилить разъяснительную работу среди населения.
Шавкат Мирзиеев также обратился к представителям общественности и неправительственным организациям.
"Борьба с коррупцией - общенациональная задача, дело совести каждого патриота. Никто не должен оставаться в стороне. Поэтому необходимо создать больше возможностей для нетерпимости к коррупции и привлечь к этому широкую общественность. Прежде всего, нужно активизировать деятельность ННО. Это самый правильный путь", - заявил он.
По его словам, парламент должен наладить тесное сотрудничество с неправительственными организациями и максимально использовать их возможности.
Президент выразил уверенность, что привлечение ННО к мониторингу соблюдения требований Конвенции против коррупции принесет значительный эффект.
На поддержку новых проектов в этой сфере ежегодно планируется выделять по 10 млрд сумов.
На заседании Шавкат Мирзиеев поручил ускорить принятие закона о декларировании доходов госслужащих, эту систему планировалось внедрить с 2022 года. Документ поручено внести на рассмотрение до 1 апреля. Он также предложил ввести ответственность за незаконное обогащение, что обсуждалось в 2021 году.
Глава государства также поставил задачу сократить использование служебного транспорта и перейти на отечественные автомобили и мебель. Цены на товары и услуги, закупаемые за счет бюджета, не должны будут превышать средние рыночные более чем на 20%. За завышение стоимости введут штрафы и ответственность.
Госслужащие Узбекистана перейдут с импортных служебных авто и мебели на отечественные
Президент Узбекистана поручил сократить использование служебного транспорта и перейти на отечественные автомобили и мебель. Цены на товары и услуги, закупаемые за счет бюджета, не должны будут превышать средние рыночные более чем на 20%. За завышение стоимости введут штрафы и ответственность.
Президент Шавкат Мирзиеев на заседании 5 марта указал существенно сократить использование служебного транспорта и мебели иностранного производства, заменив их на отечественные аналоги.
По его словам, конфликт интересов и закупки товаров и услуг по завышенным ценам в основном наблюдаются в сфере государственных закупок.
В целом существует более 50 видов товаров и услуг, которые можно закупать напрямую. Однако ни один руководитель не предложил исключить их из списка прямых закупок и перевести на конкурсную основу для снижения цен, сказал он.
Министерству экономики и финансов и Счетной палате совместно с комитетами парламента, ответственными за бюджет, поручено сократить прямые закупки в два раза. До конца года поручено запустить электронную систему на базе искусственного интеллекта для выявления и предотвращения нарушений в сфере госзакупок.
Также будет создана экспертная комиссия, которая разработает электронную платформу, где будут отображаться средние рыночные цены на товары для госзакупок, а данные будут регулярно обновляться.
При этом цены на товары и услуги, закупаемые за государственный счет, не должны превышать средние рыночные более чем на 20%. За нарушение этого требования будут предусмотрены ответственность и штрафы.
Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что пришло время урегулировать закупки товаров за счет внебюджетных средств. Будут усилены требования к закупкам основных средств как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств.