Президент Узбекистана осудил стремление чиновников к роскоши и поручил пересесть в отечественные авто

01:20 06.03.2025

Президент осудил стремление чиновников к роскоши и назвал это корнем коррупции



Президент Узбекистана заявил, что борьба с коррупцией должна начинаться с искоренения ее корней - излишней роскоши и показного богатства. По его словам, некоторые руководители вместо того, чтобы служить примером скромности, становятся заложниками ложных ценностей и стремятся к обогащению.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на расширенном заседании Национального совета по противодействию коррупции 5 марта выступил с резкой критикой показного богатства и излишней роскоши среди руководителей.



"Чтобы победить коррупцию, в первую очередь нужно уничтожить ее корни в виде излишней роскоши и показного богатства. Самое печальное, что во главе этого стоят известные личности, за которыми люди хотят равняться, не жалея сил и средств", - сказал глава государства.



"Некоторые руководители вместо того, чтобы служить примером скромного образа жизни, становятся заложниками таких ложных ценностей и стремятся к незаконному обогащению", - отметил он.



В связи с этим президент призвал палаты парламента, местные кенгаши, представителей общественности, председателей махаллей и старейшин усилить разъяснительную работу среди населения.



Шавкат Мирзиеев также обратился к представителям общественности и неправительственным организациям.



"Борьба с коррупцией - общенациональная задача, дело совести каждого патриота. Никто не должен оставаться в стороне. Поэтому необходимо создать больше возможностей для нетерпимости к коррупции и привлечь к этому широкую общественность. Прежде всего, нужно активизировать деятельность ННО. Это самый правильный путь", - заявил он.



По его словам, парламент должен наладить тесное сотрудничество с неправительственными организациями и максимально использовать их возможности.



Президент выразил уверенность, что привлечение ННО к мониторингу соблюдения требований Конвенции против коррупции принесет значительный эффект.



На поддержку новых проектов в этой сфере ежегодно планируется выделять по 10 млрд сумов.



На заседании Шавкат Мирзиеев поручил ускорить принятие закона о декларировании доходов госслужащих, эту систему планировалось внедрить с 2022 года. Документ поручено внести на рассмотрение до 1 апреля. Он также предложил ввести ответственность за незаконное обогащение, что обсуждалось в 2021 году.



Глава государства также поставил задачу сократить использование служебного транспорта и перейти на отечественные автомобили и мебель. Цены на товары и услуги, закупаемые за счет бюджета, не должны будут превышать средние рыночные более чем на 20%. За завышение стоимости введут штрафы и ответственность.



