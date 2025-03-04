Президент Кыргызстана обратился в народу: "Не мешайте строительству малых гидроэлектростанций!"

01:40 06.03.2025

Сегодня ведется строительство 37 малых гидроэлектростанций. Не мешайте строительным работам – Садыр Жапаров



Бишкек, 05.03.25. /Новости/. Сегодня местные жители протестуют в районах, где по всей стране в больших масштабах строятся малые гидроэлектростанции. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров на своей странице в социальных сетях.



По словам главы государства, в настоящее время по всей республике действуют 40 малых гидроэлектростанций. Тем временем началось строительство 37 малых гидроэлектростанций. А в этом году будет введено в эксплуатацию 18 малых ГЭС.



"Дорогие соотечественники!



Сегодня на территории республики действуют 40 малых гидроэлектростанций.



Выработано электроэнергии 312,5 млн кВтч. По всей стране также началось строительство 37 малых гидроэлектростанций.



В 2025 году будет введено в эксплуатацию еще 18 малых ГЭС. Общий объем производства составляет 385 млн 200 кВтч.



Ведется строительство солнечных и ветровых электростанций мощностью 5624 МВт.



У нас есть потенциал для выработки 142 млрд кВтч электроэнергии, но сегодня мы вырабатываем только 14 млрд кВтч электроэнергии. Мы используем лишь 10 процентов нашего потенциала. У нас просто заканчивается вода.



Я имею в виду, что в районах, где по всей стране в массовом порядке строятся малые гидроэлектростанции, существуют препятствия со стороны местного населения.



Были случаи, когда люди блокировали дороги и мешали строителям, говоря: "Вы загрязняете нашу воду".



Дорогие соотечественники!



Мы являемся страной, которая импортирует 3 млрд кВт/ч электроэнергии из источника. Цена импортируемой электроэнергии составляет 3 сома 50 тыйынов за 1 кВтч. На сегодняшний день цена на электроэнергию, отпускаемую населению, составляет 1 сом 11 тыйын. Разницу в размере 2 сомов 39 тыйынов мы субсидируем из республиканского бюджета.



Сегодня мы тратим из бюджета 8,5 млрд сомов. Эти деньги - деньги каждого гражданина Кыргызстана, деньги, полученные от налогов.



Для устранения этого кризиса мы с 2021 года приступили к масштабному строительству малых и средних гидроэлектростанций.



Кроме того, начинается строительство Камбар-Атинской ГЭС-1.



Мы делаем все это с целью "прекратить импорт и стать самодостаточными в плане электроэнергии, а также экспортировать то, что у нас есть в избытке".



Обидно, что мы сидим на краю пропасти и покупаем электроэнергию у других стран.



Поэтому каждый представитель местного самоуправления должен оказывать максимальное содействие малым гидроэлектростанциям, строящимся в вашем регионе, как частным, так и государственным.



И я хотел бы обратиться к местным жителям - не мешайте строительству. Строительные работы продолжаются в течение дня. Пейте чистую воду рано утром, пока она не стала грязной.



Пожалуйста, потерпите неудобства в течение 3 месяцев. Строительные работы займут максимум 3 месяца.



Построенные гидроэлектростанции будут служить нашему государству, вам и будущим поколениям на протяжении всей их жизни. Поэтому не препятствуйте произвольно проведению строительных работ.



"Давайте служить будущим поколениям", - сказал глава государства.