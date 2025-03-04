В Москве в Музее русского зарубежья открылась совместная выставка художников из России и Узбекистана "Очарованные солнцем"

01:57 06.03.2025

Открытие выставки "Очарованные солнцем"



5 марта 2025 года на третьем этаже Музея русского зарубежья открылась совместная выставка художников из России и Узбекистана "Очарованные солнцем", организованной Центром международного и культурно-делового сотрудничества "Культура для жизни". Основой экспозиции стали работы Виктора Апухтина и его учеников.



Выставка "Очарованные солнцем" - это истории художников, объединенные энергией, теплом, светом и благодатью солнца. Традиционные формы в их работах соединяются с современными направлениями, что наиболее целостно отражает дух времени. Художники тонко чувствуют и чтят традиции, символы, цвет и свет, воспроизводя на полотнах уникальную атмосферу Узбекистана.



В работах учеников Виктора Апухтина преобладают темы, основанные на философии, переосмыслении традиционных символов и орнаментальности. Их живописные миры сотканы из метафор, аллегорий и символов. Художник Елена Пешкова показывает свое видение мира через призму учения о "музыке сфер". Это яркие краски, ритм, движение и многомерность. Зилола Кодирова и Джахангир Темирходжаев подчеркивают приверженность к традиционным ценностям, духовности и преемственности поколений.



Российские пленэристы Ирина Куколкина, Татьяна Бабушкина и Ирина Коваленко показывают голубые купола мечетей, ультрамариновое небо, каменистые горы со снежными верхушками, солнечные блики, играющие с предметами и природой, вездесущий свет, горячий воздух, пустыню и миражи.



Яркие работы Светланы Чертовой погружают в атмосферу знойного, солнечного дня в саду со спелыми фруктами, а фантазийный гранат на орнаментальном фоне выступает главным символом Узбекистана.



Одним из интереснейших произведений, представленных в экспозиции, стала картина "Кувшины" российской художницы Татьяны Крыловой, работающей в технике холодной эмали. Она использует двухкомпонентные прозрачные самозатвердевающие смолы, добавляя в них красители.



В экспозиции участвуют художники: Виктор Апухтин, Елена Пешкова, Олеся Шишковская, Наталья Гусейнова, Ольга Семенова, Зилола Кодирова, Джахангир Темирходжаев, Яна Чуравцова, Ирина Куколкина, Светлана Чертова, Татьяна Бабушкина, Ирина Коваленко и Татьяна Крылова.



Куратор - Галина Мерзликина, президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества "Культура для жизни".



Выставка приурочена к 33-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном.



Вход свободный.



Выставка будет открыта для посещения с 6 по 16 марта 2025 года по расписанию работы музея.



Возрастная категория: 0+

Ограничения по потребителям услуг: нет



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