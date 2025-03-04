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В Москве в Музее русского зарубежья открылась совместная выставка художников из России и Узбекистана Очарованные солнцем В Москве в Музее русского зарубежья открылась совместная выставка художников из России и Узбекистана "Очарованные солнцем"
01:57 06.03.2025

Открытие выставки "Очарованные солнцем"

5 марта 2025 года на третьем этаже Музея русского зарубежья открылась совместная выставка художников из России и Узбекистана "Очарованные солнцем", организованной Центром международного и культурно-делового сотрудничества "Культура для жизни". Основой экспозиции стали работы Виктора Апухтина и его учеников.

Выставка "Очарованные солнцем" - это истории художников, объединенные энергией, теплом, светом и благодатью солнца. Традиционные формы в их работах соединяются с современными направлениями, что наиболее целостно отражает дух времени. Художники тонко чувствуют и чтят традиции, символы, цвет и свет, воспроизводя на полотнах уникальную атмосферу Узбекистана.

В работах учеников Виктора Апухтина преобладают темы, основанные на философии, переосмыслении традиционных символов и орнаментальности. Их живописные миры сотканы из метафор, аллегорий и символов. Художник Елена Пешкова показывает свое видение мира через призму учения о "музыке сфер". Это яркие краски, ритм, движение и многомерность. Зилола Кодирова и Джахангир Темирходжаев подчеркивают приверженность к традиционным ценностям, духовности и преемственности поколений.

Российские пленэристы Ирина Куколкина, Татьяна Бабушкина и Ирина Коваленко показывают голубые купола мечетей, ультрамариновое небо, каменистые горы со снежными верхушками, солнечные блики, играющие с предметами и природой, вездесущий свет, горячий воздух, пустыню и миражи.

Яркие работы Светланы Чертовой погружают в атмосферу знойного, солнечного дня в саду со спелыми фруктами, а фантазийный гранат на орнаментальном фоне выступает главным символом Узбекистана.

Одним из интереснейших произведений, представленных в экспозиции, стала картина "Кувшины" российской художницы Татьяны Крыловой, работающей в технике холодной эмали. Она использует двухкомпонентные прозрачные самозатвердевающие смолы, добавляя в них красители.

В экспозиции участвуют художники: Виктор Апухтин, Елена Пешкова, Олеся Шишковская, Наталья Гусейнова, Ольга Семенова, Зилола Кодирова, Джахангир Темирходжаев, Яна Чуравцова, Ирина Куколкина, Светлана Чертова, Татьяна Бабушкина, Ирина Коваленко и Татьяна Крылова.

Куратор - Галина Мерзликина, президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества "Культура для жизни".

Выставка приурочена к 33-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном.

Вход свободный.

Выставка будет открыта для посещения с 6 по 16 марта 2025 года по расписанию работы музея.

Возрастная категория: 0+
Ограничения по потребителям услуг: нет

Наш адрес:
Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Проезд: м. "Таганская" (кольцевая)

Источник - Дом Русского зарубежья
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741215420


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