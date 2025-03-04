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Талибан* объявил о Национальнальной программе облесения. Афганцев призвали сажать деревьяТалибан* объявил о Национальнальной программе облесения. Афганцев призвали сажать деревья
02:15 06.03.2025

Примечание.
В Афганистане и Иране в день весеннего равноденствия 20 марта 2025 года начнется 1404 солнечный год.

В следующем году в стране начнется Национальная программа облесения. Будет высажено около 19 миллионов деревьев

КАБУЛ, 5 марта. /ИАБ/. Национальное агентство по охране окружающей среды и муниципалитет Кабула начали национальную программу весенних посадок на 1404 солнечный год.

По словам корреспондента агентства "Бахтар"; На открытии программы доктор Зайнул Абедин Абид, профессиональный помощник Национального агентства по охране окружающей среды, рассказал о важности посадки деревьев в жизни человека и экологической гармонии и сообщил, что это агентство планирует посадить в стране более двух миллионов саженцев в следующем солнечном году и согласно плану к 1410 году в стране будет посажено до 200 миллионов продуктивных и непродуктивных саженцев.

Он назвал посадку саженцев лучшим и самым важным способом борьбы с изменением климата и призвал граждан сажать саженцы, чтобы внести вклад в сохранение и защиту окружающей среды страны и выполнить свои обязанности перед страной и ее гражданами.

Также руководитель отдела озеленения муниципалитета Кабула Маулви Абдул Вакиль Мутваккель предоставил информацию о программах муниципалитета Кабула в области озеленения и сообщил, что эта организация планирует в течение 1404 года посадить один миллион саженцев в различных районах Кабула.

Аналогичным образом, премьер-министр Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Мойн Маулви Османи отметил, что посадка деревьев является важной потребностью человеческой жизни, и сообщил, что Министерство сельского хозяйства несколько дней назад начало глобальную кампанию по посадке деревьев в стране и согласно своему плану, в 1404 году оно высадит более 16 миллионов плодоносящих и декоративных растений в центре и провинциях страны.

В ходе встречи заместитель инженера Управления связи TLO Абдул Рахим Хуррам заявил, что мир в настоящее время сталкивается с серьезными угрозами, связанными с изменением климата, и Афганистан является одной из стран, которая больше всего пострадала от негативных последствий этого явления.

Он заверил в продолжении своего сотрудничества с Афганистаном и призвал отечественные и зарубежные институты, действующие в области защиты окружающей среды, в полной мере сотрудничать с Афганистаном в борьбе с изменением климата.

В то же время представитель офиса МООНСА в Афганистане Алан Филс охарактеризовал Афганистан как страну, окружающая среда которой серьезно пострадала из-за нескольких десятилетий конфликта, и, по его словам, решение подобных проблем является общей ответственностью всех.

Он пообещал, что "МООНСА" будет вместе с Афганистаном в решении этих проблем и постарается сделать экологические проблемы неполитическими и таким образом объединить всех.

Советник Министерства водных ресурсов и энергетики доктор Фарук Азам также рассказал о пользе посадки деревьев и сказал, что растения уменьшают вредное воздействие воздуха и играют важную роль в поддержании чистоты воздуха, а также обеспечивают влажность воздуха и увеличивают емкость подземных вод.

Другие выступавшие в своих выступлениях призвали граждан сотрудничать с Национальным агентством по охране окружающей среды, муниципалитетами, Министерством сельского хозяйства, ирригации и животноводства и другими ведомствами в области посадки деревьев и выполнять свои обязанности по чистоте, защите и гармонии природы и окружающей среды.

В конце встречи Ахмед Шах Аль-Кузи, представляющий 22 района Кабула, пообещал, что будет полностью сотрудничать со всеми соответствующими ведомствами в рамках национальной программы, и попросил жителей Кабула сотрудничать с муниципалитетом Кабула в укреплении городского порядка, чистоты и порядка.

Перевод Гугла.

Источник - Бахтар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741216500


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