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В Узбекистане состоялось заседание Национального совета по противодействию коррупции
05:34 06.03.2025

Состоялось заседание Национального совета по противодействию коррупции

05.03.2025

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 5 марта принял участие в заседании Национального совета по противодействию коррупции. На нем была проанализирована проделанная работа по созданию среды, свободной от коррупции, и определены дальнейшие задачи.

В своем выступлении глава государства отметил, что коррупция является самым серьезным препятствием на пути реформ.

В связи с этим за последние годы были приняты законы и создана новая система по борьбе с этим пороком. В палатах парламента сформированы ответственные комитеты, учреждены Национальный совет и Агентство по противодействию коррупции.

Особое внимание уделено формированию условий, в которых общественность может открыто поднимать и обсуждать проблему коррупции. Особенно возрастают роль и влияние средств массовой информации в этой сфере.

В первую очередь предпринимаются меры по борьбе с причинами коррупции. Например, отказ от выделения земельных участков по решениям хокимов и переход к системе аукционов сделали процесс распределения более открытым. После внедрения программы "Шаффоф курилиш" в данной сфере также наблюдаются положительные изменения.

Принятие закона о государственных закупках, цифровизация системы выборов и тендеров, а также установление здоровой конкуренции позволили за прошлый год сэкономить 14 триллионов сумов бюджетных средств.

На сегодняшний день все банки предоставляют бытовые кредиты до 100 миллионов сумов онлайн за 5 минут без участия человека. В результате тысячи банкиров, ранее занимавшихся обработкой подобных заявок, теперь работают непосредственно в махаллах, предлагая проекты и кредитные программы, что способствует росту клиентской базы.

В системе дошкольного и школьного образования более 10 видов услуг полностью переведены в электронный формат, что позволило сократить количество обращений в 2,5 раза.

Система высшего образования также была цифровизирована: введена система сдачи тестов и выбора вузов по их результатам, а автоматизированное получение 35 видов документов позволило сократить число обращений в 2,2 раза.

Благодаря использованию бодикамер инспекторами безопасности дорожного движения, продаже автомобильных номеров посредством аукционов и отказу от бумажных протоколов, факторы коррупции значительно сократились.

Обслуживание населения и предпринимателей организовано на основе принципа "государства, служащего народу": отменены требования по предоставлению 120 видов документов, более 160 лицензий и разрешений. Это привело к появлению на рынке почти 200 тысяч новых предпринимателей, а число предприятий с иностранным участием увеличилось почти в 5 раз, достигнув 23 тысяч.

Количество электронных государственных услуг возросло в 15 раз, достигнув 721, а число их пользователей превысило 11 миллионов.

Самое важное, что благодаря этим мерам укрепилась вера населения, предпринимателей, зарубежных партнеров, международных организаций и инвесторов в проводимые реформы. За последние семь лет привлечено свыше 120 миллиардов долларов инвестиций, а экономика страны увеличилась вдвое, достигнув 115 миллиардов долларов в прошлом году.

Президент подчеркнул, что борьба с коррупцией является постоянным процессом, и обозначил актуальные вопросы и будущие задачи в этой сфере.

Отмечено, что правоохранительные органы в основном сосредоточены на выявлении и наказании коррупционных деяний, в то время как превентивные меры, направленные на искоренение коррупционных факторов, игнорируются.

В связи с этим было принято решение изменить методику работы Агентства по противодействию коррупции. В порядке эксперимента комплаенс-контроль в пяти ведомствах – министерствах здравоохранения, строительства, водного хозяйства, акционерных компаний "Узбекнефтегаз" и "Узсувтаъминот" будет передан агентству.

Кроме того, на уровне районов будет проведено глубокое изучение факторов бытовой и системной коррупции, на основе которого будут разработаны конкретные меры и представлены в Национальный совет.

Отмечено, что 75 процентов коррупционных преступлений совершаются в форме бытовой коррупции в районах и махаллях, поэтому состав региональных советов по противодействию коррупции будет полностью обновлен. Во главе их будут стоять председатели областных кенгашей народных депутатов.

Региональные советы будут предлагать в Национальный совет изменения в законодательство, направленные на искоренение коррупционных факторов и обеспечение неотвратимости наказания.

Восемь лет назад была внедрена система секторов по комплексному развитию территорий. Они способствовали решению социально-экономических проблем. В последние годы потенциал регионов значительно возрос.

В связи с этим было решено, что прокуроры, руководители внутренних дел и налоговых органов больше не будут заниматься деятельностью секторов. Поставлены дополнительные задачи по предупреждению преступности и борьбе с ней.

Особое внимание уделено предотвращению коррупции в сфере государственных закупок. Для этой цели будет создана Экспертная комиссия. На основе передового опыта будет разработана электронная платформа, позволяющая контролировать, чтобы цены на товары и услуги, приобретаемые в рамках государственных закупок, не превышали среднерыночные показатели более чем на 20 процентов. За нарушение этого требования будут введены меры ответственности и штрафы.

Требования к закупкам основных средств за счет бюджета и внебюджетных фондов также будут ужесточены. При закупках государственными учреждениями будет отдаваться приоритет отечественному транспорту и мебели, а в крупных проектах введено требование оценки с учетом высоких стандартов по борьбе с коррупцией.

Борьба с коррупцией начинается с выбора профессиональных и преданных своему делу сотрудников на государственную службу. В связи с этим даны поручения по совершенствованию процедур найма и оценки кандидатов.

Отмечена необходимость принятия закона о декларации доходов государственных служащих, и проект данного закона будет вынесен на общественное обсуждение.

Подчеркнута важность привития идей честности в образовательных учреждениях для воспитания нового поколения, не терпимого к коррупции, а также поддержки инициатив молодых людей.

Обращаясь к общественности, Президент заявил, что борьба с коррупцией является общенациональной задачей и делом совести каждого патриота страны.

– Если мы все объединим усилия, то обязательно добьемся значительных положительных результатов. Именно поэтому активисты махалли, старшее поколение, интеллигенция, писатели и поэты, работники сферы искусства и культуры, предприниматели, известные деятели, руководители, депутаты и сенаторы – вся общественность должна стать единым целом и рассматривать коррупцию как "язву на теле общества".

В ходе заседания состоялся диалог с членами парламента, представителями правительства и общественности.

Впервые проведенное в таком формате мероприятие продемонстрировало сильную политическую волю к борьбе с коррупцией.

Глава государства представил 55 конкретных инициатив, в рамках которых будут разработаны 5 законов, 12 указов и постановлений, а также усилена роль парламента, Национального и региональных советов и институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией.

Правовая основа борьбы с коррупцией будет усилена: введение новой системы декларации доходов и порядка недопущения незаконного обогащения позволит сократить коррупционные факторы. Деятельность Агентства по противодействию коррупции и внутренних контрольных структур в организациях будет усилена.

Ответственность руководителей министерств и ведомств в недопущении бытовой коррупции будет повышена. Будет создана система оценки качества государственных услуг населением, в отношении руководителей с худшими показателями будут приниматься строгие меры.

Независимость контрольных инспекций будет укреплена, а в крупных инвестиционных проектах и аукционах будут внедрены механизмы предотвращения коррупции.

Благодаря упорядочиванию системы государственных закупок и ограничению прямых закупок будет обеспечена экономия бюджетных средств, а нецелевые траты государственных средств будут пресекаться.

Освобожденные ресурсы будут мобилизованы для борьбы с преступностью, что приведет к укреплению стабильности в обществе и повышению доверия граждан. Усиление прокурорского надзора за незаконными проверками поспособствует улучшению бизнес- и инвестиционного климата в регионах.

Достигнутые результаты улучшат позиции нашей страны в международных рейтингах, и к 2027 году будут созданы условия для выдвижения кандидатуры Узбекистана на проведение конференции UNCAC.

Самое важное – повысится правовое сознание населения, особенно молодежи, в обществе сформируется сопричастность к борьбе с коррупцией.

Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741228440


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