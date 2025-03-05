В Туркменистане состоялось заседание Государственного совета безопасности

06:37 06.03.2025

Заседание Государственного совета безопасности Туркменистана



05.03.2025



Сегодня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов за два месяца текущего года, а также рассмотрены вопросы обеспечения безо­пасности и спокойствия в нашем независимом государстве, укрепления материально-технической базы силовых структур, дальнейшего совершенствования их деятельности.



Первым выступил секретарь Гос­совета безопасности, министр обороны Б.Гундогдыев, который доложил о предпринятых с начала года практических шагах по упрочению обороноспособности Отчизны, внедрению в подведомственных структурах цифровой системы и передового опыта. Также прозвучал отчет о ходе выполнения Программы развития Вооруженных Сил страны, созданных условиях для плодотворной службы и быта офицеров и членов их семей.



Резюмируя доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что претворяемая в жизнь оборонительная Военная доктрина постоянно нейтрального Туркменистана – надежный гарант мирной и благополучной жизни в стране. Внимание также было акцентировано на важности дальнейшего оснащения ВС сов­ременной техникой, совершенствования деятельности оборонного министерства и его ­подотчетных структур. Отметив, что следует особое значение придавать повы­шению на постоянной основе профессио­нализма офицеров, патриотическому воспитанию молодых военнослужащих, глава государства подчеркнул необходимость продолжить программную работу по модернизации и развитию Вооруженных Сил Туркменистана, адресовав секретарю Госсовета безопасности, министру обороны ряд поручений.



Генеральный прокурор Б.Мухамедов доложил об итогах деятельности за два месяца текущего года с целью осуществления надлежащего прокурорского надзора за соблюдением положений нормативно-правовых актов, активного применения цифровой системы. Также отмечалось, что особое значение придается повышению профессионализма сотрудников и укреплению материально-технической базы органов прокуратуры. Вместе с тем прозвучал отчет о выполнении поручений, ранее данных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на важности осуществления систематического прокурорского надзора за исполнением в стране законов и законностью правовых актов, подготовке профессиональных кадров, адресовав Генпрокурору ряд указаний.



Далее слово было предоставлено министру внутренних дел М.Хыдырову, отчитавшемуся о проделанной за январь–февраль нынешнего года работе по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, соблюдению правил пожарной безопасности, поддержанию правопорядка. Как было доложено, в рамках реализации Программы развития возглавляемого органа структурные подразделения оснащаются передовым оборудованием и техникой, активно применяется цифровая система. Также сообщалось, что в рассматриваемый период, в частности, в честь Дня защитников Отечества, введен в строй ряд объектов.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что следует продолжить ведущуюся работу по поддержанию в стране общественного порядка и предупреждению правонарушений, обеспечению безопасности движения на дорогах, контролю за соблюдением противопожарного режима. Сделав акцент на необходимости широкого внедрения в структурах МВД цифровой системы, новых методов, более широкого использования возможностей передовых технологий для эффективного решения стоящих перед ведомством задач, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны адресовал министру соответствующие поручения.



Председатель Верховного суда Б.Ходжамгулыев доложил об итогах работы за два месяца, внедрении цифровой системы, предпринятых практических шагах в целях повышения эффективности судопроизводства, укрепления кадрового потенциала. Также был дан отчет о воп­лощении в жизнь Программы развития ведомства и выполнении поручений, ранее данных главой Туркменистана.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подписал документ "О назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана и присвоении им квалификационных классов" и акцентировал внимание на важности надлежащего контроля за соблюдением законности и правопорядка. Отметив необходимость принятия практических шагов по выявлению, устранению причин и условий, порождающих правонарушения, реализации эффективных мер, направленных на повышение качества работы судебных органов, судебной системы и судопроизводства, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны адресовал руководителю Верховного суда ряд конкретных поручений.



Выступивший затем министр национальной безопасности Н.Атагараев доложил о проведенной за обозначенный период работе и предпринятых шагах по поддержанию обстановки мира и спокойствия в Отчизне.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность постоянного совершенствования ведущейся работы по надежному обеспечению национальной безопасности страны, адресовав руководителю Министерства ряд указаний.



Далее начальник Государственной пограничной службы Я.Нурыев доложил о принятых за прошедшие два месяца практических мерах для надлежащей охраны священных рубежей Отчизны, укрепления материально-технической базы Погранвойск, повышения профессиональных навыков офицеров и патриотического воспитания молодых пограничников.



Резюмируя доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны отметил, что граница независимого нейтрального Туркменистана является оплотом дружественных отношений с соседними государствами. В данной связи постоянное внимание нужно уделять вопросам технического переоснащения подразделений ведомства, а также в установленные сроки и полном объеме выполнять мероприятия, намеченные в Программе развития ­Погранвойск, подчеркнул глава государства, дав руководителю Службы ряд указаний, касающихся проведения и в дальнейшем на должном уровне работы по обеспечению надежной охраны Государственной границы.



Выступивший затем министр адалат М.Таганов доложил об итогах деятельности за январь–февраль текущего года, в частности, о подготовке соответствующих предложений в целях модернизации национальной правоприменительной практики, а также о внедрении цифровой системы в структурных подразделениях и выполнении поручений, ранее данных Президентом Туркменистана.



Заслушав доклад, глава государства Сердар Бердымухамедов одним из ключевых векторов предстоящей работы определил дальнейшее совершенствование нормотворчества. При этом важно изучать передовой опыт зарубежных стран в этой области, отметил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны, адресовав министру ряд поручений, в том числе связанных с подготовкой законопроектов и правовых заключений по проектам законодательных актов, а также с организацией в учреждениях и на предприятиях, среди граждан просветительских мероприятий по разъяснению законодательства.



Председатель Государственной таможенной службы М.Худайкулыев доложил о предпринятых с начала года практических шагах по техническому переоснащению подразделений, обес­печению их слаженной деятельности, ходе реализации Программы развития ведомства.



Заслушав доклад, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подчеркнул, что с учетом модернизации материально-технической базы ведомства следует на систематической основе проводить специальные курсы повышения квалификации военнослужащих. Активное применение достижений научно-технического прогресса позволяет оперативно и на должном уровне осуществ­лять досмотр всех проходящих через границу нашего государства товаров и грузов, сказал Президент Туркменистана, распорядившись осуществлять надлежащий таможенный контроль на контрольно-пропускных пунктах и развивать информационно-коммуникационную систему Службы.



Далее председатель Государственной миграционной службы А.Сазаков доложил о реализованных мерах за два месяца в целях успешного решения задач, определенных в Программе развития возглавляемого органа. Как сообщалось, в рамках проводимой работы по созданию возможностей для плодотворной деятельности сотрудников в обозначенный период состоялось открытие современных объектов. Также прозвучал отчет о ведущейся работе по повышению качества миграционных услуг.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что организация в соответствии с требованиями времени работы данного ведомства требует постоянного повышения уровня профессионализма сотрудников. В данной связи глава государства распорядился и впредь осуществлять надлежащий контроль за миграционной ситуацией в стране, оказывать качественные миграционные услуги гражданам.



Подытоживая заседание, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в соответствии с Военной доктриной Туркменистана, носящей сугубо оборонительный характер, принимаются меры по поддержанию на должном уровне военной безопасности и целостности независимой, постоянно нейтральной Отчизны, укреплению ее обороноспособности, улучшению социально-бытовых условий жизни защитников Отечества и членов их семей. Наряду с этим было подчеркнуто, что работы в данном направлении будут продолжены.



В завершение заседания Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, больших успехов в ответственной службе во имя мирной и счастливой жизни народа.