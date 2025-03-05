 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Кыргызстана выступил на XIII съезде судей: "Там, где правосудие беспристрастно, народ твердо верит в справедливость"
12:29 06.03.2025

Президент Садыр Жапаров:

05.03.2025

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 марта, принял участие в работе XIII съезда судей Кыргызской Республики.

Глава государства поздравил судей и сотрудников судебной системы с их профессиональным праздником, пожелав успехов в работе, здоровья и благополучия их семьям. Он отметил, что судебная система играет ключевую роль в развитии правового государства, обеспечивая справедливость и правопорядок.



Садыр Жапаров подчеркнул, что с момента создания Кара-Кыргызской автономной области судебная система остается неотъемлемой частью государства, внося свой вклад в его становление и развитие.

Президент отметил, что судебная власть Кыргызстана всегда была основой демократии, защищая права и свободы граждан, поддерживая баланс в политической системе и борясь с несправедливостью. Он напомнил, что еще в древние времена курултаи служили площадкой для обсуждения важных государственных вопросов, а судопроизводство занимало в них особое место. Принципы честности и морали, передаваемые из поколения в поколение, стали основой современной судебной системы.

Садыр Жапаров подчеркнул, что судебная власть должна оставаться независимой от политического влияния и внешнего давления, поскольку это гарантирует стабильность и законность в обществе.

Президент отметил ряд важных изменений, реализованных при поддержке государства. Он сказал, что система ротации судей дает положительные результаты. В настоящее время для судей, переведенных в другие регионы, строятся служебные квартиры.

Также он обозначил, что заработная плата судей была увеличена на 100%, что стало стимулом для привлечения квалифицированных специалистов в судебную сферу. Кроме того, строятся современные здания судов, в ряде регионов уже открыты Дома правосудия, а в городе Ош планируется открытие нового центра.

Президент рассказал, что судебные исполнители и приставы получили 101 служебное авто, произведенное отечественными предприятиями, и работа по обеспечению судебной системы необходимой техникой будет продолжена. Важным шагом в обеспечении условий стало передача пансионата "Фемида" в ведение судебной системы.

Несмотря на достигнутые успехи, Садыр Жапаров отметил, что остаются нерешенные вопросы, в частности, обеспечение судей жильем. Он заверил, что усилия в этом направлении будут продолжены, и планируется участие Государственной ипотечной компании в решении данной проблемы.

Говоря о борьбе с коррупцией, Президент особо подчеркнул, что коррупция в судебной системе, прежде всего, подрывает доверие народа к государству.

"Там, где правосудие беспристрастно, народ твердо верит в справедливость", - сказал Глава государства. В связи с этим он констатировал, что принимаются меры по усилению антикоррупционного законодательства, направленные на предотвращение правонарушений среди должностных лиц. Он выразил уверенность, что судьи отнесутся к этому вопросу со всей серьезностью. Отмечено, что также для повышения ответственности судей была создана Дисциплинарная комиссия.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что съезд судей должен принимать конструктивные и реалистичные решения, определяя новые направления развития. В этой связи, в рамках съезда перед судебной системой Президент поставил новые задачи, которые должны быть решены в ближайшие три года.

"Для обеспечения прозрачности работы и снижения коррупционных рисков необходимо в срочном порядке усовершенствовать систему отбора новых судей", - подчеркнул Глава государства.

Кроме того, он поручил внедрить электронную систему подачи документов, что сократит финансовые и временные затраты граждан, вынужденных приезжать в столицу из разных уголков страны.

Запустить механизм автоматизированной обработки данных, что ускорит процесс отбора судей, обеспечивая его точность и справедливость.

Создать кадровый резерв кандидатов на должность судей, который позволит решить множество вопросов, связанных с профессиональной подготовкой впервые назначаемых судей.

Также Глава государства рассказал о планах по введению института частных судебных исполнителей в рамках государственной программы.

Садыр Жапаров отметил, что судебная система требует законодательных инициатив, направленных на укрепление независимости судей, повышение эффективности правосудия и обеспечение прозрачности работы судебных органов. В связи с этим он призвал Верховный суд активнее пользоваться правом законодательной инициативы.

"Все поставленные перед вами задачи направлены на повышение качества правосудия, обеспечение справедливости для граждан и улучшение условий работы судей. Если эти задачи будут выполнены, мы станем свидетелями дальнейшего развития судебной системы Кыргызстана" - отметил Глава государства.

Президент Садыр Жапаров завершил свое выступление словами: "Сильная судебная система – основа справедливого государства".

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741253340


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