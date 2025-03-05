Президент Кыргызстана выступил на XIII съезде судей: "Там, где правосудие беспристрастно, народ твердо верит в справедливость"

12:29 06.03.2025

Президент Садыр Жапаров:



05.03.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 марта, принял участие в работе XIII съезда судей Кыргызской Республики.



Глава государства поздравил судей и сотрудников судебной системы с их профессиональным праздником, пожелав успехов в работе, здоровья и благополучия их семьям. Он отметил, что судебная система играет ключевую роль в развитии правового государства, обеспечивая справедливость и правопорядок.



