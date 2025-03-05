Сколько казахстанцев сняли с самолетов с начала 2025 года. Полиции на транспорте раскрыла статистику

12:36 06.03.2025

Более 100 человек сняли с самолетов в Казахстане



Стало известно, сколько казахстанцев не допустили к полету с начала 2025 года. Цифра оказалась внушительной, подробнее рассказывает Tengri Travel.



"С начала 2025 года сотрудниками департамента полиции на транспорте за совершение различных административных правонарушений с авиарейсов по актам авиакомпании сняты 108 правонарушителей. В том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 66, за курение на борту самолета – 32, за мелкое хулиганство – 6, за нарушение правил поведения на воздушном судне - 4 лица", – сообщили в пресс-службе ведомства.



В полиции также подчеркнули, что гражданам необходимо строго следовать инструкциям экипажа и соблюдать правила безопасности на борту самолета.



Напомним, с начала года прогремело уже несколько скандалов в авиасфере. К примеру, в конце января в аэропорту Актау произошел инцидент с участием нетрезвой пассажирки, которую сняли с рейса Актау – Баку за нарушение порядка. Тогда же сообщалось, что на нее наложили штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге) и дело передали в суд "для принятия процессуального решения".



В конце февраля в столице состоялся суд над пассажиром, который вел себя неадекватно на борту рейса Астана – Усть-Каменогорск. Так, установлено, что пьяный мужчина, находясь в самолете, ударил бортпроводницу. Кроме того, он сообщил о наличии бомбы. В результате по решению суда "по совокупности уголовных правонарушений" он осужден на три года.