Наш священный долг – сохранить правду об общей Победе над нацизмом. Совместное заявление группы СНГ в СПЧ ООН

12:43 06.03.2025

Тематическая дискуссия по вопросу о раннем предупреждении и предотвращении геноцида, 58-ая сессия СПЧ ООН. Совместное заявление группы СНГ



Выступление представителя Российской Федерации в ходе тематической дискуссии по вопросу о раннем предупреждении и предотвращении геноцида на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (5 марта 2025 г.)



Совместное заявление группы заинтересованных государств в ходе тематической дискуссии по раннему предупреждению и предотвращению геноцида в ходе 58-й сессии Совета ООН по правам человека

(5 марта 2025 г., Женева)



Я имею честь сделать данное заявление от имени группы государств (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан).



В этом году отмечается 80-я годовщина исторической Победы во Второй мировой войне, которая стала самой кровопролитной в истории человечества. Она унесла жизни 27 миллионов представителей многонационального народа Советского Союза, погибших на фронтах, под бомбежками, замученных в оккупации и концентрационных лагерях, умерших от холода и голода.



Напоминаем, что деяния главных нацистских преступников, несущих всю полноту ответственности за развязывание и ведение Второй мировой войны, были признаны преступными Приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. В нем были подтверждены факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения. Все эти чудовищные преступления должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза.



Считаем категорически недопустимым стремление героизировать нацистов и их приспешников. Любые попытки возложить равную ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз и нацистскую Германию являются аморальными и кощунственными по отношению к памяти десятков миллионов павших за освобождение мира от ужасов национал-социализма.



Наш священный долг – сохранить правду об общей Победе над нацизмом, не допустить рецидивов идеологии ненависти, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве и других бесчеловечных деяний.