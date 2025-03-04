Транспортный коридор Север - Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами

12:58 06.03.2025

Любовь Степушова

04.03.2025



В рамках расширения международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" из Индии через Иран и Узбекистан в Казахстан вышел первый контейнерный поезд.



Узбекистан стал частью МТК "Север - Юг"



Как сообщают СМИ Казахстана, ранее контейнерные перевозки по этому маршруту успешно осуществлялись из порта Мундра в Индии до населенного пункта Сергели в Узбекистане. И вот от Сергели построена железнодорожная ветка до железнодорожной станции Сороковая в Казахстане (и далее в Россию).



Маршрут имеет протяженность по морю 1585 километров (от Мундры до иранского порта Бендар-Аббас) и по железной дороге - 4300 километров. Узбекистан намерен в будущем создать условия для перенаправления части транзитных грузов по МТК "Север - Юг" через территорию Афганистана в Пакистан.



Торговля с Индией выходит на первый план



В связи с глобальной перестройкой торговли на пространстве Евразии торговля с Индией выходит стремительно на первый план. По оценкам, с 2022-го по 2023 год общий объем перевозок по МТК "Север - Юг" увеличился с 19 до 22,6 млн тонн. А в 2024 году - до 26,9 млн тонн, с прогнозом до 28,1 млн тонн в 2025 году. То есть в среднем грузооборот растет на 20% в год.



Россия, Иран и Индия подписали соглашение по этому проекту 16 мая 2002 года. Их партнерами стали Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Армения (пока только в проекте). И вот теперь присоединился Узбекистан.



Его ветка является частью так называемого восточного маршрута МТК "Север - Юг". В прошлом году по этому маршруту начались перевозки кузбасского угля в Индию. Западный маршрут с развилкой в Тегеране проходит через Азербайджан в Астрахань. В мае 2023 года было подписано межправительственное соглашение между Россией и Ираном о предоставлении Ирану кредита на строительство недостающего железнодорожного участка западной ветки Решт - Астара в размере 1,3 млрд евро. Реализация данного проекта обеспечит непрерывное железнодорожное сообщение на этом маршруте без перевалок груза на автотранспорт и позволит увеличить грузопоток до 15 млн тонн.



МТК "Север - Юг" станет конкурентом Суэцкому каналу



В Астрахань можно попасть также через иранские порты Каспийским морем. Уже сегодня 91% оборота портов Астраханской области приходится на грузы иранского направления. Дагестан - другой крупнейший бенефициар коридора, который получит наибольшие преимущества от модернизации торговых путей и инфраструктуры.



Аналитики прогнозируют, что улучшение транспортного сообщения между Россией, Центральной Азией, Ираном и Индией не только приведет к увеличению объемов их двусторонней торговли, а также снимет санкционные риски.



Позиционирование МТК "Север - Юг" как альтернативы традиционному маршруту Суэцкого канала является еще одним важным преимуществом этого маршрута, в дополнение к тому факту, что он экономит значительное количество времени в пути. Согласно исследованию, проведенному Федерацией ассоциаций экспедиторов Индии (FFFAI), маршрут коридора "на 30% дешевле и на 40% короче традиционного маршрута через Суэцкий канал".



Уточнения

"Север - Юг" (NS) - международный транспортный коридор (МТК) между Россией, Индией, Ираном и соседними странами (всего 11 стран).