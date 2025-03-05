 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.03.2025
13:41  "Узбекконцерт" напомнил артистам о достойном поведении на сцене в стране и за границей
13:31  Чем религиозные миссионеры занимаются в школах и вузах Казахстана?
13:27  Страсти пограничного спора. Кыргызский депутат Айжигитов взбудоражил народ и был исключен из фракции "Ыйман Нуру"
13:19  Российский маркетплейс Wildberries доплатил Узбекистану 51,2 млрд сумов налогов
13:16  Казахстан опередил США в рейтинге баланса между работой и личной жизнью
13:14  Национальная разведка США заявила о сотнях нелегалов из Центральной Азии, связанных с ИГ
13:12  Первая сессия нового состава парламента Таджикистана состоится 19 марта
12:43  Наш священный долг – сохранить правду об общей Победе над нацизмом. Совместное заявление группы СНГ в СПЧ ООН
12:36  Сколько казахстанцев сняли с самолетов с начала 2025 года. Полиции на транспорте раскрыла статистику
12:29  Президент Кыргызстана выступил на XIII съезде судей: "Там, где правосудие беспристрастно, народ твердо верит в справедливость"
06:37  В Туркменистане состоялось заседание Государственного совета безопасности
05:54  Кыргызстан. Эмиль Чакибаев назначен акимом Ноокатского района Ошской области
05:34  В Узбекистане состоялось заседание Национального совета по противодействию коррупции
02:15  Талибан* объявил о Национальнальной программе облесения. Афганцев призвали сажать деревья
01:57  В Москве в Музее русского зарубежья открылась совместная выставка художников из России и Узбекистана "Очарованные солнцем"
01:40  Президент Кыргызстана обратился в народу: "Не мешайте строительству малых гидроэлектростанций!"
01:28  В России создают первый многоразовый космический мусоросборщик
01:20  Президент Узбекистана осудил стремление чиновников к роскоши и поручил пересесть в отечественные авто
01:09  Румыния стремится быть плацдармом ЕС в Средней Азии, - Владислав Ключинский
00:49  Ташкент осваивает грузинские порты на Черном море, - Виктория Панфилова
00:34  1939: Освободительный поход Красной армии и ликвидация Польского государства, - Олег Айрапетов
Среда, 05.03.2025
23:09  Как массовый человек и массовая культура разрушают национальную идентичность, - Виктор Бирюков
22:05  USAID и другие: надо ли казахстанцам знать, кто и от кого получает деньги?
21:02  В Алматы откроют центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана
20:30  Евросоюз готовится второй раз взорвать "Северные потоки"
20:27  Кого в Казахстане признают негодными к воинской службе и кого призывают в армию
20:22  Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев: "Президент за 12-летнее школьное образование, но с поэтапным переходом"
20:19  Президент Узбекистана поручил уволить руководителей структур, занимающихся борьбой с коррупцией в 117 ведомствах
20:15  Таджикистан. Пять доступных солнечных технологий, которые стоят меньше $300
20:10  Эксперты на форуме "Валдай" назвали организации, формирующие безопасность в Центральной Азии
20:07  Готовили теракты. В Кыргызстане задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки
20:04  В Узбекистане раскритикован и уволен первый замминистра внутренних дел. Преступность в 2024 выросла на четверть
19:57  Строительство LRT в Астане: аким Женис Касымбек раскрыл актуальные сроки
19:52  ВС РФ нацелились на альтернативные маршруты снабжения ВСУ в Курской области
19:22  666 гендеров. Идеология, натиск которой казался неодолимым, сдулась как проколотая надувная кукла, - Сергей Худиев
14:39  5 марта в Кыргызстане отмечается День Ак калпака – праздник национального головного убора – белого колпака
14:35  Генассамблея ООН одобрила резолюцию России по 80-летию окончания Второй мировой войны
14:31  Таможня Афганистана предотвратила ввоз в страну более 70 тонн контрабандных товаров за две недели
14:24  Спорные территории на кыргызско-таджикской границе были решены 50/50
14:16  В Таджикистане запущена кампания по разъяснению мигрантам, выезжающим в Россию, рисков терроризма и экстремизма
14:08  Синьхуа: 105 кубитов Zuchongzhi-3. Китай достиг новой вехи в глобальной гонке квантовых вычислений
13:36  На "Валдае" предложили решать проблемы с водой в Центральной Азии совместно с Африкой
13:20  Узбекистан. Власти снова принуждают ТСЖ переходить в УК, жители недовольны. Что происходит?
13:13  Энергия воды для криптовалюты или чем рискует Центральная Азия из-за Рогунской ГЭС
12:54  Почему казахстанцы уезжают работать за рубеж и сколько они там получают
12:33  Дональд Трамп идет на глубинное государство широким фронтом
12:26  Эксперты из 10 стран участвуют в V Центральноазиатской конференции "Валдай" в Иркутске
12:19  Сохранение биоразнообразия в горах Центральной Азии: Что изменилось за 5 лет?
12:14  Первая на русском языке отдельно изданная работа с заглавием о пророке Мухаммеде и Коране, - П.В.Густерин
03:40  12-летнее образование в Кыргызстане: Кто за, а кто против? Обзор
01:13  Таджикистан увеличил поставки электричества соседям почти в три раза
01:07  Какой будет политика США в Центральной Азии сейчас сказать невозможно...
01:02  Как сменить имя или фамилию в Казахстане, и что нужно знать
00:48  В Турции сочли хаосом падение фондового рынка на 3,4% и задержали 17 человек за манипуляцию
00:46  Как спастись от дефицита водных ресурсов. Цена одной капли...
00:34  Новым начальником ГУВД Ташкента назначен Равшан Султанходжаев
00:26  "Русский Некрополь в Душанбе". Гафур Шерматов выпустил книгу о похороненных на православном кладбище в столице Таджикистана
00:24  ВС РФ севернее Купянска пошли на соединение плацдармов за Осколом – итоговая сводка Readovka за 4 марта
00:17  Влияние модели управления "Джулани" в Сирии на управление Талибана - сценарии
00:13  Nature: Ученые реконструировали историю Европы ледникового периода
00:02  Канал для "Талибана" – дефицит воды у соседей: Узбекистан рискует остаться без воды?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Первая сессия нового состава парламента Таджикистана состоится 19 марта
13:12 06.03.2025

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о созыве первой сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан седьмого созыва, сообщает пресс-служба главы государства.

Она состоится 19 марта 2025 года в 10:00 часов в городе Душанбе. Указ был подписан 6 марта 2025 года.

Напомним, что парламентские выборы в Таджикистане, прошедшие 2 марта, завершились победой Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ), которая получила 49 из 63 мест в парламенте, что на два места больше по сравнению с предыдущим созывом.

Председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Бахтиер Худоерзода сообщил, что в выборах приняли участие 4,71 миллиона таджикистанцев из 5,52 миллионов избирателей, что составило 85,3% от общего числа избирателей.

Среди партий, принимавших участие в выборах, НДПТ набрала 51,9% голосов (2 млн 435 тысяч 541 человек), за Аграрную партию проголосовали 21% избирателей, за Партию экономических реформ – 12,7%, за Демократическую партию – 5,1%, за Социалистическую партию – 5,3%. Коммунистическая партия Таджикистана впервые не получила ни одного места в парламенте.

Стоит отметить, что Социал-демократическая партия не участвовала в выборах, хотя раньше принимала участие, но не получала мандатов.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741255920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с главой Офиса программ ОБСЕ в Астане
- Олжас Бектенов обсудил с региональным представителем FAO Виорелом Гуцу сотрудничество в сфере АПК и водных ресурсов
- Водный кодекс с сопутствующими поправками принял Мажилис во втором чтении
- Предварительные итоги расследования аварии на руднике "Жомарт"
- Защитить национальные интересы в добыче редкоземельных металлов
- Подготовка к паводкам: в Акмолинской области укрепляют дамбы и очищают русла рек
- Кадровые перестановки
- Навести порядок в ценах на услуги цифровизации
- Глава МИД Казахстана прибыл на Кипр с официальным визитом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  