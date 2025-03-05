Первая сессия нового состава парламента Таджикистана состоится 19 марта

13:12 06.03.2025

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о созыве первой сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан седьмого созыва, сообщает пресс-служба главы государства.



Она состоится 19 марта 2025 года в 10:00 часов в городе Душанбе. Указ был подписан 6 марта 2025 года.



Напомним, что парламентские выборы в Таджикистане, прошедшие 2 марта, завершились победой Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ), которая получила 49 из 63 мест в парламенте, что на два места больше по сравнению с предыдущим созывом.



Председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Бахтиер Худоерзода сообщил, что в выборах приняли участие 4,71 миллиона таджикистанцев из 5,52 миллионов избирателей, что составило 85,3% от общего числа избирателей.



Среди партий, принимавших участие в выборах, НДПТ набрала 51,9% голосов (2 млн 435 тысяч 541 человек), за Аграрную партию проголосовали 21% избирателей, за Партию экономических реформ – 12,7%, за Демократическую партию – 5,1%, за Социалистическую партию – 5,3%. Коммунистическая партия Таджикистана впервые не получила ни одного места в парламенте.



Стоит отметить, что Социал-демократическая партия не участвовала в выборах, хотя раньше принимала участие, но не получала мандатов.