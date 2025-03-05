Национальная разведка США заявила о сотнях нелегалов из Центральной Азии, связанных с ИГ

13:14 06.03.2025

Tекст: Максим Попов



Директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила о проникновении сотен человек из Центральной Азии в США, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет.



Директор Национальной разведки США Тулси Габбард, выступая на пресс-конференции в Игл-Пассе, штат Техас, заявила, что за последние несколько лет на территорию США нелегально проникли сотни человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой "Исламское государство*" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.



По словам Габбард, по меньшей мере четыре тыс. человек из Центральной Азии пересекли границу США, используя связанную с ИГ сеть. Габбард уточнила, что Национальный контртеррористический центр опознал этих людей, среди которых были сотни выявленных террористов или связанных с ними лиц. Однако она не уточнила, о какой именно сети идет речь.



Габбард добавила, что немногим более ста таких лиц были задержаны в 2024 году. Восемь из них были депортированы и остаются под стражей, остальные же были отпущены и остаются на территории США. Она выразила обеспокоенность их местонахождением и действиями, задав риторические вопросы: "Где они? Что они делают? Что они замышляют?"



Габбард также отметила, что американские спецслужбы продолжают работу по выявлению лиц, представляющих угрозу, и их задержанию. С момента прихода к власти администрации Джо Байдена, США стали пристанищем для 21 млн нелегальных мигрантов, которые не проходили проверок, добавила она.



Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне власти США официально включили шиитское движение "Ансар Алла" в список иностранных террористических организаций по обвинению в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.