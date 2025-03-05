 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.03.2025
13:41  "Узбекконцерт" напомнил артистам о достойном поведении на сцене в стране и за границей
13:31  Чем религиозные миссионеры занимаются в школах и вузах Казахстана?
13:27  Страсти пограничного спора. Кыргызский депутат Айжигитов взбудоражил народ и был исключен из фракции "Ыйман Нуру"
13:19  Российский маркетплейс Wildberries доплатил Узбекистану 51,2 млрд сумов налогов
13:16  Казахстан опередил США в рейтинге баланса между работой и личной жизнью
13:14  Национальная разведка США заявила о сотнях нелегалов из Центральной Азии, связанных с ИГ
13:12  Первая сессия нового состава парламента Таджикистана состоится 19 марта
12:43  Наш священный долг – сохранить правду об общей Победе над нацизмом. Совместное заявление группы СНГ в СПЧ ООН
12:36  Сколько казахстанцев сняли с самолетов с начала 2025 года. Полиции на транспорте раскрыла статистику
12:29  Президент Кыргызстана выступил на XIII съезде судей: "Там, где правосудие беспристрастно, народ твердо верит в справедливость"
06:37  В Туркменистане состоялось заседание Государственного совета безопасности
05:54  Кыргызстан. Эмиль Чакибаев назначен акимом Ноокатского района Ошской области
05:34  В Узбекистане состоялось заседание Национального совета по противодействию коррупции
02:15  Талибан* объявил о Национальнальной программе облесения. Афганцев призвали сажать деревья
01:57  В Москве в Музее русского зарубежья открылась совместная выставка художников из России и Узбекистана "Очарованные солнцем"
01:40  Президент Кыргызстана обратился в народу: "Не мешайте строительству малых гидроэлектростанций!"
01:28  В России создают первый многоразовый космический мусоросборщик
01:20  Президент Узбекистана осудил стремление чиновников к роскоши и поручил пересесть в отечественные авто
01:09  Румыния стремится быть плацдармом ЕС в Средней Азии, - Владислав Ключинский
00:49  Ташкент осваивает грузинские порты на Черном море, - Виктория Панфилова
00:34  1939: Освободительный поход Красной армии и ликвидация Польского государства, - Олег Айрапетов
Среда, 05.03.2025
23:09  Как массовый человек и массовая культура разрушают национальную идентичность, - Виктор Бирюков
22:05  USAID и другие: надо ли казахстанцам знать, кто и от кого получает деньги?
21:02  В Алматы откроют центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана
20:30  Евросоюз готовится второй раз взорвать "Северные потоки"
20:27  Кого в Казахстане признают негодными к воинской службе и кого призывают в армию
20:22  Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев: "Президент за 12-летнее школьное образование, но с поэтапным переходом"
20:19  Президент Узбекистана поручил уволить руководителей структур, занимающихся борьбой с коррупцией в 117 ведомствах
20:15  Таджикистан. Пять доступных солнечных технологий, которые стоят меньше $300
20:10  Эксперты на форуме "Валдай" назвали организации, формирующие безопасность в Центральной Азии
20:07  Готовили теракты. В Кыргызстане задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки
20:04  В Узбекистане раскритикован и уволен первый замминистра внутренних дел. Преступность в 2024 выросла на четверть
19:57  Строительство LRT в Астане: аким Женис Касымбек раскрыл актуальные сроки
19:52  ВС РФ нацелились на альтернативные маршруты снабжения ВСУ в Курской области
19:22  666 гендеров. Идеология, натиск которой казался неодолимым, сдулась как проколотая надувная кукла, - Сергей Худиев
14:39  5 марта в Кыргызстане отмечается День Ак калпака – праздник национального головного убора – белого колпака
14:35  Генассамблея ООН одобрила резолюцию России по 80-летию окончания Второй мировой войны
14:31  Таможня Афганистана предотвратила ввоз в страну более 70 тонн контрабандных товаров за две недели
14:24  Спорные территории на кыргызско-таджикской границе были решены 50/50
14:16  В Таджикистане запущена кампания по разъяснению мигрантам, выезжающим в Россию, рисков терроризма и экстремизма
14:08  Синьхуа: 105 кубитов Zuchongzhi-3. Китай достиг новой вехи в глобальной гонке квантовых вычислений
13:36  На "Валдае" предложили решать проблемы с водой в Центральной Азии совместно с Африкой
13:20  Узбекистан. Власти снова принуждают ТСЖ переходить в УК, жители недовольны. Что происходит?
13:13  Энергия воды для криптовалюты или чем рискует Центральная Азия из-за Рогунской ГЭС
12:54  Почему казахстанцы уезжают работать за рубеж и сколько они там получают
12:33  Дональд Трамп идет на глубинное государство широким фронтом
12:26  Эксперты из 10 стран участвуют в V Центральноазиатской конференции "Валдай" в Иркутске
12:19  Сохранение биоразнообразия в горах Центральной Азии: Что изменилось за 5 лет?
12:14  Первая на русском языке отдельно изданная работа с заглавием о пророке Мухаммеде и Коране, - П.В.Густерин
03:40  12-летнее образование в Кыргызстане: Кто за, а кто против? Обзор
01:13  Таджикистан увеличил поставки электричества соседям почти в три раза
01:07  Какой будет политика США в Центральной Азии сейчас сказать невозможно...
01:02  Как сменить имя или фамилию в Казахстане, и что нужно знать
00:48  В Турции сочли хаосом падение фондового рынка на 3,4% и задержали 17 человек за манипуляцию
00:46  Как спастись от дефицита водных ресурсов. Цена одной капли...
00:34  Новым начальником ГУВД Ташкента назначен Равшан Султанходжаев
00:26  "Русский Некрополь в Душанбе". Гафур Шерматов выпустил книгу о похороненных на православном кладбище в столице Таджикистана
00:24  ВС РФ севернее Купянска пошли на соединение плацдармов за Осколом – итоговая сводка Readovka за 4 марта
00:17  Влияние модели управления "Джулани" в Сирии на управление Талибана - сценарии
00:13  Nature: Ученые реконструировали историю Европы ледникового периода
00:02  Канал для "Талибана" – дефицит воды у соседей: Узбекистан рискует остаться без воды?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Национальная разведка США заявила о сотнях нелегалов из Центральной Азии, связанных с ИГ
13:14 06.03.2025

Tекст: Максим Попов

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила о проникновении сотен человек из Центральной Азии в США, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард, выступая на пресс-конференции в Игл-Пассе, штат Техас, заявила, что за последние несколько лет на территорию США нелегально проникли сотни человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой "Исламское государство*" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Габбард, по меньшей мере четыре тыс. человек из Центральной Азии пересекли границу США, используя связанную с ИГ сеть. Габбард уточнила, что Национальный контртеррористический центр опознал этих людей, среди которых были сотни выявленных террористов или связанных с ними лиц. Однако она не уточнила, о какой именно сети идет речь.

Габбард добавила, что немногим более ста таких лиц были задержаны в 2024 году. Восемь из них были депортированы и остаются под стражей, остальные же были отпущены и остаются на территории США. Она выразила обеспокоенность их местонахождением и действиями, задав риторические вопросы: "Где они? Что они делают? Что они замышляют?"

Габбард также отметила, что американские спецслужбы продолжают работу по выявлению лиц, представляющих угрозу, и их задержанию. С момента прихода к власти администрации Джо Байдена, США стали пристанищем для 21 млн нелегальных мигрантов, которые не проходили проверок, добавила она.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне власти США официально включили шиитское движение "Ансар Алла" в список иностранных террористических организаций по обвинению в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741256040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с главой Офиса программ ОБСЕ в Астане
- Олжас Бектенов обсудил с региональным представителем FAO Виорелом Гуцу сотрудничество в сфере АПК и водных ресурсов
- Водный кодекс с сопутствующими поправками принял Мажилис во втором чтении
- Предварительные итоги расследования аварии на руднике "Жомарт"
- Защитить национальные интересы в добыче редкоземельных металлов
- Подготовка к паводкам: в Акмолинской области укрепляют дамбы и очищают русла рек
- Кадровые перестановки
- Навести порядок в ценах на услуги цифровизации
- Глава МИД Казахстана прибыл на Кипр с официальным визитом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  