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Казахстан опередил США в рейтинге баланса между работой и личной жизнью
13:16 06.03.2025

Катерина Клеменкова
05.03.25

​В рейтинге баланса среди 60 крупнейших по ВВП стран мира Казахстан занял 45-ю строчку. США – на 55-м месте, а Турция – на 56-м.

По версии глобальной HR-платформы Remote, в списке стран с лучшим балансом между работой и личной жизнью Казахстан поднялся на 45-е место. В 2024 году наша страна занимала 52-ю строчку, передает inbusiness.kz.

Неожиданные результаты рейтинга

Эксперты HR-платформы Remote в очередной раз проанализировали 60 стран мира с самым высоким ВВП. Лучшей страной, с оптимальным балансом между работой и жизнью, признана, как и в прошлом году, Новая Зеландия. В тройку лидеров вошли Ирландия и Бельгия, а в топ-10 попали Бельгия, Дания, Канада, Германия, Финляндия, Австралия, Норвегия, Испания. На последнем месте находится Нигерия. На предпоследнем – Филиппины.

Казахстан за год поднялся с 52-го на 45-е место, набрав 39,26 балла из 100. Если в прошлом году нашими соседями по рейтингу были Индонезия (51-е место) и США (53-е), то в этом году мы расположились между Ираном (43-е место) и Гонконгом (46-е).

Место страны в рейтинге зависит от количества баллов: 100 – максимально высокий, а 0 – предельно низкий. Год назад баллы рассчитывались, опираясь на восемь показателей: ежегодный отпуск, оплата больничного, декретный отпуск, минимальная зарплата, система здравоохранения, индекс счастья, продолжительность рабочего времени и дружелюбность к ЛГБТК+. В этом году добавился еще один критерий – безопасность сотрудников.

Безопасность сотрудников оценивали по 4-балльной шкале: чем ниже балл, тем выше уровень безопасности. У Казахстана показатель средний, с оценкой 1,98 балла (такой же, как у Объединенных Арабских Эмиратов, которые занимают 51-ю строчку в рейтинге). Хуже всего с безопасностью в России (3,14) и Украине (3,04). Однако в общем рейтинге эти две воюющие друг с другом страны оказались выше Казахстана: Россия заняла 41-е место, а Украина – 32-е. В прошлом году Украина и Россия не включались в рейтинг из-за войны, и Казахстан был единственным из стран бывшего СССР, кто попал рейтинг.

Между работой и жизнью

Эксперты Remote твердо убеждены, что баланс между работой и личной жизнью – это не только про возможность работать удаленно. Баланс между работой и жизнью эксперты рассматривают как здоровое равновесие между личным и профессиональным, как структуру, которая гарантирует, что можно эффективно выполнять работу, прогрессировать в карьере, имея возможность уделять время семье и иметь хобби.

"Эти факторы имеют решающее значение не только для благополучия сотрудников. Улучшение баланса между работой и жизнью может помочь работодателям повысить показатели деятельности и привлечь высокопрофессиональные кадры", – говорится в пояснении к рейтингу.

В общем, эксперты считают, что качество жизни должно быть высоким и тогда сотрудники будут чувствовать себя более счастливыми, а значит, больше будут вовлечены в работу, что в конечном итоге повысит их производительность (KPI).

"Речь идет также о балансе между вознаграждением и количеством часов, потраченных на работу", – отмечают составители рейтинга.

Выше США на десять пунктов

В рейтинге по итогам 2024 года Казахстан хоть и не занял лидирующие позиции по ряду показателей, но тем не менее взял тренд на повышение.

По таким показателям, как минимальная зарплата и дружелюбность к ЛГБТК+, наша страна уступает США (в 7,25 раза и 2,7 раза соответственно), хотя и занимает строчку на 10 пунктов выше.

Индекс счастья в Казахстане несколько снизился – в прошлом рейтинге баланса был 6,23, теперь стал 6,18 (-0,05). Впрочем, менее счастливыми стали и жители США, где индекс счастья упал на 0,26 пункта – был 6,98, а стал 6,72.

Преимущества, которые помогли Казахстану взобраться выше Штатов, – это оплачиваемый больничный и ежегодный отпуск. В Штатах вообще нет таких понятий, как отпуск и больничный, в стране практикуется система полисов PTO (Paid Time Off). В отличие от казахстанской системы, где отпуск, больничные и отгулы учитываются отдельно, штатовская система PTO объединяет все в один общий банк часов. Считается, что это позволяет сотрудникам самостоятельно распоряжаться своим временем, используя его как им удобнее. Но, видимо, эксперты Remote не согласны с таким подходом к отпуску и больничному, поэтому Казахстан и оказался выше в рейтинге. Декретный отпуск тоже стал той ступенькой, которая подняла Казахстан выше США.

Составители рейтинга на этот счет пишут:

"В Соединенных Штатах нет государственной системы здравоохранения, и поэтому чрезвычайно важным является частное медицинское страхование, которое позволяет работникам оплачивать уход в случае чрезвычайной ситуации, не влезая в долги. США могут быть одной из самых дорогих стран для трудоустройства из-за высокой стоимости льгот (особенно здравоохранения)".

Интересно, что казахстанскую систему здравоохранения аналитики Remote не могут идентифицировать вообще, в прошлом рейтинге они ограничились сокращением N/A (not applicable, что значит "данные отсутствуют"), а в новом просто поставили прочерк.

Источник - inbusiness.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741256160


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