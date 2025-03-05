Российский маркетплейс Wildberries доплатил Узбекистану 51,2 млрд сумов налогов

13:19 06.03.2025

В пресс-службе Государственного налогового комитета опубликовано информационное сообщение.



Сообщается, что сотрудниками Государственного налогового комитета был проведен аудит деятельности онлайн-магазина "Wildberries", зарегистрированного в Российской Федерации. Отмечается, что налоговый аудит затронул деятельность онлайн-магазина на территории Узбекистана с 2022 по 2024 год.



По результатам проверки выяснилось, что "Wildberries" не полноценно соблюдает законодательство Республики Узбекистан. Кроме того выявлено, что за 2 года "Wildberries" пришлось доплатить в бюджет страны 51,2 миллиард сумов, из которых 42,8 миллиарда сумов налог на добавленную стоимость.



По данным ведомства вся задолженность по налогам, выявленная при аудите, была полностью погашена.



Wildberries - российский маркетплейс. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук. Работает в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Израиле, Турции, Узбекистане и Азербайджане.