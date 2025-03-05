Страсти пограничного спора. Кыргызский депутат Айжигитов взбудоражил народ и был исключен из фракции "Ыйман Нуру"

13:27 06.03.2025

Спикер Жогорку Кенеша прокомментировал заявления Султанбая Айжигитова



05 марта 2025



"Никто не оказался в проигрыше. Все спорные территории были разделены поровну"



Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу в интервью агентству "Кабар" прокомментировал заявления депутата Султанбая Айжигитова касательно соглашения по кыргызско-таджикской границе.



"Никто не оказался в проигрыше. Все спорные территории были разделены поровну – 50 на 50. Села были обменены, и участки земли передавались в одинаковых размерах. Например, если наше село Достук переходит Таджикистану, то нам передается село Самонион. С той стороны тоже звучат возражения: "Мы не хотим отдавать свое село, ведь там похоронены наши предки". Здесь речь идет не об одном селе, а о решении вопроса между двумя государствами. Обмен селами – это верное решение, так как Достук – единственное кыргызское село, прилегающее к Таджикистану, а Самонион граничит с Кыргызстаном. Обменяться селами - самое логичное решение, принятое сторонами, так как эти населенные пункты находились в шахматном расположении. Теперь не будет конфликтов, а установятся мир и согласие", - сказал торага.



Он также заявил, что село Достук не имеет никакого стратегического значения.



"Напротив, оно является отдавленным селом от Баткена и примыкает к границе с Таджикистаном. Если так рассуждать, таджикская сторона тоже может сказать, что стратегически важны и их села Самонион или Ходжайлоо. Поэтому ни одна из сторон не оказалась в проигрыше. На заседании комитета Камчыбек Кыдыршаевич подробно объяснил этот вопрос. Но есть люди, которые даже понимая всю суть и важность, однако делают вид, что не понимают. Стратегически важным можно назвать участок Төрт-Көчө. Сейчас ему присвоен статус-кво, и он стал нейтральной зоной. Это можно считать большим достижением. Что касается Воруха, то если мы передали туда 3,5 км дороги, то взамен получили такую же протяженность дороги, от Самаркандека до Миң-Өрүк. Здесь тоже достигнуто равенство. В чем же проигрыш?" - сказал Нурланбек Тургунбек уулу.



Напомним, ранее депутат Султанбай Айжигитов раскритиковал соглашение по кыргызско-таджикской границе. Он заявил, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с Таджикистаном водозабор "Головной" и не отдавать земли вокруг анклава Ворух.



Лидер "Ыйман Нуру" Динара Ашимова заявила, что Айжигитов высказал свою позицию, не согласовав с членами фракции, и взбудоражил народ. После этого это исключили из фракции.