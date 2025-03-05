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Чем религиозные миссионеры занимаются в школах и вузах Казахстана?
13:31 06.03.2025

Сауле Исабаева.

Парадокс, но скандалы на религиозной почве в Казахстане чаще всего происходят в вузах и школах - светских учреждениях, где запрещены любые мероприятия, пропагандирующие религию. Причем нередко их провоцируют сами учебные заведения, которые открывают двери перед сомнительными проповедниками, коучами, целителями и прочими. Своими мыслями о том, с чем может быть связана такая тенденция, делится журналист, преподаватель КазНУ им. аль-Фараби Арман Кудабай.

Поводом для сегодняшнего интервью стал гуляющий в сети видеоролик, запечатлевший фрагмент лекции бизнес-тренера Айки Алеми в Университете Нархоз. На нем гостья предлагает студентам закрыть глаза и под музыку повторять фразу "Ла илаха илла Ллаху" (вместо предполагаемого обсуждения построения личного бренда). Впрочем, студенты не стали потворствовать религиозному ритуалу и пожаловались на неприемлемый формат лекции в администрацию вуза…

– Подобное сейчас не редкость, – говорит наш собеседник. – Мне не раз приходилось слышать от студентов и коллег истории, когда некий педагог во время лекций, семинаров использует те или иные религиозные формулы (кстати, речь может идти не только об исламе), самолично затевает дискуссии на тему религии, рассказывает о "преимуществах" своей конфессии и т.д. В моей практике даже были случаи, когда преподаватели в качестве домашнего задания просили учащихся выучить наизусть аяты. Занимая соответствующие должности, я лично делал им замечания. И хотя споры удавалось разрешить мирно, на полное осознание ими недопустимости таких действий рассчитывать не приходилось…

О чем это говорит? Прежде всего, как ни странно, о незнании большинством наших преподавателей и учителей основ законодательства РК, где четко прописан запрет на любую такого рода агитацию в стенах учебных заведений. Например, статья 7 (п. 3) Закона "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" гласит: "Не допускается проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний, а также осуществление миссионерской деятельности на территории и в зданиях организаций образования, за исключением духовных (религиозных) организаций образования".

Нарушение этой нормы влечет штраф для физических лиц в размере 50 МРП, для юридических лиц – в размере 200 МРП с приостановлением деятельности сроком на три месяца! Такие меры наказания предусмотрены статьей 490 Кодекса РК об административных правонарушениях ("нарушение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях").

- Насколько вообще эффективен надзор за исполнением этих норм?

- Надо отдать должное администрация Университета Нархоз, которая "своевременно" отреагировала на инцидент, принеся извинения студентам и пообещав разобраться с ситуацией. А вот как отреагировали на это событие надзорные органы, призванные бдеть за соблюдением законодательства, и отреагировали ли вообще – большой вопрос. О привлечении лектора к административной ответственности и наложении на нее штрафа пока не сообщалось. Да и в целом в казахстанской практике нечасто встретишь случаи наказания за такого рода правонарушения. А это говорит о том, что надзор в этой части очень сильно хромает.

Тут уместно вспомнить прошлогоднее вирусное видео, на котором группа девушек в никабах на фоне государственного флага фактически шантажировала публику угрозами "уехать в Афганистан". Но, по всей видимости, правоохранительные органы не придали этому инциденту особого значения, раз не стали искать авторов ролика и выяснять, на территории какого вуза он произошел. Хотя сделать это было несложно - на кадрах видна аккуратная лестница, характерная для наших студенческий общежитий.

– По словам бизнес-коуча Айки Алеми, занятие, которое она проводила, не имело целью агитацию ислама, да и внешне ее сложно отнести к глубоко религиозным особам…

– Это лишь подтверждает еще одно мое убеждение о религиозной безграмотности наших граждан, в том числе преподавателей отечественных вузов. Не секрет, что многие педагоги любят для красного словца использовать "исторические факты", подкрепляя их разными религиозными пособиями, аудио- и видеоматериалами. А еще стало модно ссылаться на Восток как на родину многочисленных научных открытий и на роль в них самого ислама. Правда, когда спрашиваешь у этих людей о положениях ханафитского мазхаба, которого традиционно придерживаются казахи и другие жители Центральной Азии, то они отвечают поверхностно либо вообще уклоняются от разговора. Соответственно нет никаких гарантий, что в используемом ими "дидактическом" материале отсутствуют элементы, к примеру, салафитской или иной запрещенной в РК идеологии…

Кроме обозначенной выше категории преподавателей, не особо сведущих в основах веры и по незнанию либо по глупости использующих религиозный материал на лекциях, есть более опасные персонажи, которые как раз таки намеренно применяют такую методику. Их вряд ли можно отнести к "непрофессионалам".

А что касается приглашенного лектора Айки Алеми (кстати, әлем переводит как мир, вселенная), то тут все сложнее, чем кажется. На занятии преподаватель использовала не просто какую-то религиозную формулу, отдельное изречение, это была часть шахады – калима, декларация веры. То есть те, кто ее произносит, практически провозглашают принятие ислама. И я очень сомневаюсь, что бизнес-тренер об этом не знала…

- Почему проникновение различных религиозных проповедников в светские учреждения образования стало обычной практикой?

- К сожалению, мы до сих пор пожинаем последствия разрушения советской системы образования, которая, несмотря на массированную критику в ее адрес, все же обладала способностью, что называется, уже на подходе отсеивать всякий нежелательный элемент. К тому же количество учебных заведений с тех времен существенно увеличилось (например, вузов стало, как минимум, вдвое больше), остро стоит проблема нехватки и особенно качества педагогических кадров. Как следствие, руководители образовательных учреждений не успевают следить за соответствием сотрудников квалификационным требованиям, а иногда попросту закрывают на это глаза. Чем и пользуются разного рода религиозные "гуру", для которых система образования всегда была лакомой целью!

Есть еще одна проблема, на которую я натолкнулся относительно недавно. В ряде наших довольно-таки элитных школ, которые часто посещаю по долгу службы, я заприметил много педагогов в платках. На мой вопрос, отчего же вдруг так, представительница одного из таких учебных заведений прямо заявила: "В отличие от вас (?), мы не дискриминируем этих преподавателей. Они к нам идут, не боясь!". Согласитесь, довольно примечательный ответ. Добавьте сюда тот факт, что нередко ректоры считают территории частных вузов личной вотчиной, где существуют "свои" правила, и вы поймете, насколько эта проблема сегодня острая и сложная. Увы, в ракурс внимания общественности и масс-медиа попадают лишь отдельные такие случаи…

Источник - spik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741257060


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