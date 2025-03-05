"Узбекконцерт" напомнил артистам о достойном поведении на сцене в стране и за границей

13:41 06.03.2025

Артистам Узбекистана напомнили о достойном поведении в стране и за границей



На собрании в "Узбекконцерте" артистов призвали не забывать об этикете, культуре и узбекских ценностях за рубежом, а также избегать демонстрации роскоши. Первый замминистра культуры Баходир Ахмедов также подчеркнул важность увеличения числа песен в духе патриотизма.



В государственном учреждении "Узбекконцерт" прошло собрание для исполнителей, на котором говорилось о культурно-просветительской деятельности и поведении артистов, сообщает пресс-служба Министерства культуры Узбекистана.



В собрании приняли участие первый заместитель министра культуры Баходир Ахмедов, руководство "Узбекконцерта", пресс-секретарь Комитета по делам религий Илхом Маруфов и сотрудники правоохранительных органов.



На повестке дня были также недавно принятый закон о концепции по обеспечению свободы совести граждан и государственной политики в религиозной сфере, требования и условия получения лицензий артистами, соблюдение авторских прав и другие вопросы.



В сообщении говорится, что представители "Узбекконцерта" разъяснили исполнителям необходимость соблюдения установленных требований в концертно-зрелищной деятельности и недопустимость пропаганды какой-либо религии в этой сфере.



Говорилось о неукоснительном соблюдении законодательства, защиты чести страны при нахождении за границей, соблюдении этикета, культуры и узбекских ценностях. "Узбекконцерт" предупредил о проверках при нарушении требований лицензии и разрешительных документов.



Баходир Ахмедов подчеркнул важность уважительного отношения к национальным обычаям, ценностям и традициям, недопущения помпезности, демонстрации роскошного образа жизни, а также негативного поведения, привлекающего внимание окружающих.



Он также уделил внимание содержанию песен и указал на случаи нарушения авторских прав.



Представитель Минкульта отметил, что артисты должны увеличить количество песен, исполняемых в духе патриотизма, любви и преданности к Родине, а также служить примером для подрастающего поколения.



В марте 2023 года Баходир Ахмедов на собрании в "Узбекконцерте" критиковал артистов за низкий уровень творчества, "обсуждение" работы Минкульта и другое. Он заявил тогда, что артисты "должны быть немного в рамках" и писать песни, подходящие менталитету.



В декабре прошлого года министр культуры Озодбек Назарбеков в ответ на заявления о ненужности Министерства культуры сказал, что культура - как птица, которую нужно удерживать. Полная свобода, по его мнению, принесет разрушения.