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Новый состав парламента Таджикистана, от какой партии и избирательного округа
14:00 06.03.2025

Кто избран в новый состав парламента, от какой партии и избирательного округа? Называем поименно

Автор: Мехрофарин Наджиби, Asia-Plus
4 марта

Народные демократы победили с большим отрывом, а коммунисты потерпели полное поражение.

Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана (ЦКВР) 3 марта объявила предварительные результаты состоявшихся днем ранее парламентских выборов в республике. Председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода огласил итоги в присутствии членов политических партий, кандидатов в депутаты парламента, международных наблюдателей и журналистов.

По его данным, абсолютным победителем стала Народная Демократическая партия Таджикистана (НДПТ), а Коммунистическая партия (КПТ) лишилась своего единственного места в парламенте.

По партийным спискам

На основании списка кандидатов от политических партий, предоставленного Центризбиркомом, мы определили, кто войдет в новый парламент:

Депутаты от Народной Демократической партии Таджикистана
1. Шермухаммад Шохиен, бывший председатель Верховного суда;
2. Матробиен Саодатшо Косимзода, депутат Маджлиси намояндагон шестого созыва;
3. Ахмадзода Дилноза Давронали, заместитель начальника Главного управления по защите государственных секретов;
4. Ганизода Шухрат Абдулмаджид, начальник юридического управления Генеральной прокуратуры РТ;
5. Исхоки Хусния Давлатали, заместитель главы района Мир Саид Али Хамадони;
6. Идиев Ахмад Махмудович, заместитель генерального директора компании "Транс Таджик Газ";
7. Имомова Нилуфар Махмаисуфовна, проректор по воспитательной работе Государственного технического университета;
8. Набизода Тохир Толиб, профессор Академии государственного управления;
9. Мусоджонзода Джамиля Мансур, начальник отдела образования района Шохмансур;
10. Джалолзода Миршакар Саид, председатель Исполнительного комитета НДПТ в Бустоне;
11. Бобоиен Мадина Абдуякинзода, заместитель мэра города Исфары;
12. Муродуллозода Дилноза Муродулло, председатель сельского джамоата имени Н. Хусрава.

Депутаты от Партии экономических реформ Таджикистана (ПЭРТ)
В утвержденном списке кандидатов от этой партии имя ее председателя Гиесиддина Ашурзода стояло в верхней части списка, однако он победил и стал депутатом по одномандатному округу Шахринав. Таким образом, вместо Ашурзода мандат получит следующий человек по партийному списку:
1. Сарвиноз Маджидзода, депутат Маджлиси намояндагон шестого созыва;
2. Рустам Рахматзода, депутат Маджлиси намояндагон шестого созыва;
3. Зафар Ализода, депутат Маджлиси намояндагон шестого созыва.

Депутаты от Аграрной партии Таджикистана (АПТ)
1. Рустам Латифзода, депутат Маджлиси намояндагон шестого созыва;
2. Фазлиддин Икроми, депутат Маджлиси намояндагон шестого созыва;
3. Бахтиер Ахмадзода, депутат Маджлиси намояндагон шестого созыва;
4. Неъматулло Холбойзода, депутат Маджлиси намояндагон шестого созыва;
5. Нурали Ниязов, генеральный директор ЗАО "ТаадЭс".

Депутат от Социалистической партии Таджикистана
1. Гулом Халимзода, председатель СПТ.

Депутат от Демократической партии Таджикистана
1. Шахбози Аброр, председатель ДПТ.

По одномандатным округам

Бахтиер Худоерзода также огласил предварительные результаты голосования в 41 одномандатном округе. Хотя он не раскрыл партийную принадлежность победивших кандидатов, "Азия-Плюс" проанализировала информацию, опубликованную политическими партиями в социальных сетях, и обнаружила, что в 37 округах победу одержали кандидаты от НДПТ, в 2 округах – от ПЭРТ и в 2 округах - кандидат от АПТ.

Итак, вот их имена:
Сиевуш Наботзода – депутат округа района Фирдавси №1 от НДПТ;
Нигина Шарифова – депутат округа района Исмоили Сомони №2 от НДПТ;
Амирзода Ориф – депутат округа района Шохмансур №3 от НДПТ;
Рустам Шохмурод – депутат округа района Сино №4 от НДПТ;
Гафурджон Собирзода – депутат округа города Турсунзаде №5 от НДПТ;
Гиясиддин Ашурзода – депутат округа города Шахринав №6 от ПЭРТ (председатель партии);
Сурайе Дустмуродзода – депутат округа города Гиссар №7 ​​от НДПТ;
Ильхом Камолзода – депутат округа Исмоили Сомони №8 от НДПТ;
Мухаммадулло Шерализода – депутат округа района Рудаки №9 от НДПТ;
Ходжазода Фарзона – депутат округа города Вахдат №10 от НДПТ;
Асадулло Наджмидиниен – депутат Файзабадского округа №11 от НДПТ;
Файзали Идизода – депутат Раштского округа №12 от НДПТ;
Мавсума Муини – депутат округа города Худжанд №13 от НДПТ;
Дилафруз Саиди – депутат округа района Бободжон Гафуров №14 от НДПТ;
Хакимзода Хомиджон Кенджа – депутат округа джамоата Урунхуджаев №15 от АПТ;
Каримзода Фарход – депутат Джаббор Расуловского округа №16 от НДПТ;
Бахриддин Зиеи – депутат Аштского округа №17 от НДПТ;
Гайрат Азиззода – депутат Матчинского округа №18 от НДПТ;
Насрулло Махмудзода – депутат Канибадамского округа №19 от НДПТ;
Муджибахон Джавхари – депутат округа города Исфары №20 от НДПТ;
Парвиз Шодизода – депутат округа города Пенджикент №21 от НДПТ;
Киемиддин Давлатзода – депутат Айнинского округа №22 от НДПТ;
Шухрат Ахрорзода – депутат округа города Истаравшан №23 от НДПТ;
Шахбоз Шохсаидзода – депутат округа района Деваштич №24 от НДПТ;
Бахтиер Ахмадзода – депутат Спитаменского округа №25 от АПТ;
Ализода Зафар – депутат Бохтарского округа №26 от ПЭРТ;
Шодиен Мухаммад – депутат округа района Кушониен №27 от НДПТ;
Бибиосия Аюби – депутат округа района Абдурахмон Джоми №28 от НДПТ;
Насрулло Хасанзода – депутат Яванского округа №29 от НДПТ;
Гоибназарзода Саид – депутат округа района Балхи №30 от НДПТ;
Зарафо Киемзода – депутат Кабодиенского округа №31 от НДПТ;
Мунаввар Абдусаломзода – депутат Вахшского округа №32 от НДПТ;
Неъматулло Иброхимзода – депутат Джайхунского округа №33 от НДПТ;
Азизбек Хайриддинзода – депутат Фархорского округа №34 от НДПТ;
Фирдавс Саидзода – депутат округа района Хамадони №35 от НДПТ;
Махмадшох Гулзода – депутат Дангаринского округа №36 от НДПТ;
Шариф Хакимзода – депутат округа города Куляба №37 от НДПТ;
Барно Саидвализода – депутат Муминабадского округа №38 от НДПТ;
Комилджон Шамшерзода – депутат Восейского округа №39 от НДПТ;
Хаким Давлатзода – депутат Ванджского округа №40 от НДПТ;
Азиз Гиезода – депутат Хорогского округа №41 от НДПТ.

В итоге

Таким образом, НДПТ получила в общей сложности 49 из 63 парламентских мест – на два больше, чем в предыдущем парламенте шестого созыва.

АПТ получила 7 мест в парламенте, повторив свой результат пятилетней давности.

ПЭРТ также сохранила свои 5 депутатских мест.

Как и пять лет назад, Социалистическая и Демократическая партии получили по одному мандату.

А Компартия Таджикистана впервые осталась без представителя в парламенте страны.

Напомним, Социал-демократическая партия Таджикистана не участвовала в парламентских выборах и не объяснила причину своего неучастия. Хотя эта партия принимала участие во всех предыдущих выборах в парламент, она так и не получила ни одного мандата.

В целом, по словам Бахтиера Худоерзода, явка на выборах составила 85,3% от имеющего право голоса населения Таджикистана.

Источник - Азия-Плюс
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