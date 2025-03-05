Казахстан обещает ОПЕК компенсировать перепроизводство нефти в более ранние сроки

14:02 06.03.2025

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Казахстан намерен раньше срока компенсировать перепроизводство нефти с января 2024 года в рамках сделки ОПЕК+, сообщило Минэнерго республики.



"Казахстан примет дальнейшие меры для выполнения своих обязательств, включая представление обновленного плана компенсации с большей нагрузкой на более ранние месяцы периода компенсации по перепроизведенным объемам с января 2024 года", - говорится в пресс-релизе.



В ведомстве заверили, что в феврале Казахстан "принял все необходимые меры для выполнения своих обязательств".



На виртуальной встрече 3 марта 2025 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев подтвердил, что Казахстан "по-прежнему полностью привержен своим обязательствам по соглашению ОПЕК+, включая компенсационный механизм", добавили в министерстве.



В середине января в Минэнерго сообщали, что компенсационный период для перепроизведенных объемов продлен до конца июня 2026 года.