|Уровень преступности в Узбекистане вырос за пять лет в 2 раза. Только цифры
14:05 06.03.2025
Уровень преступности в Узбекистане за 2024 год вырос на 25,8%, за пять лет - в 2 раза. Только цифры
В 2024 году преступность в Узбекистане выросла на 25,8%, а по сравнению с 2020-м - вдвое. В Ташкенте рост составил 1,5 раза. Краж стало больше в 3,3 раза, мошенничества - в 1,6 раза. Выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. При этом число совершивших преступления снизилось на треть.
За последние пять лет - 2020−2024 годы - рост числа зарегистрированных преступлений в Узбекистане составил 2,1 раза, свидетельствуют данные Агентства статистики при президенте. Агентство, в свою очередь, ссылается на МВД.
Если в 2020 году было зарегистрировано 62 081 преступление, то в 2024 году этот показатель возрос до 132 298. Резкий скачок был отмечен в 2021 году - 111 082, что в 1,8 раза больше, чем в 2020-м. Затем наблюдался спад - 105 215 в 2022-м и 104 096 в 2023 году.
По сравнению с 2023 годом число зарегистрированных преступлений выросло на 27,1%.
Уровень преступности в стране, согласно официальной статистике, за прошлый год вырос на 25,8%, за пять лет - в 2 раза. Если пять лет назад на 10 тысяч человек приходилось 18,1 преступления, то в прошлом году этот показатель вырос до 35,6.
Наиболее высокий уровень преступности за год был зафиксирован в Ташкенте - 104,3 случая на 10 тысяч населения. Этот показатель по сравнению с 2023 годом (71,5) вырос в 1,5 раза. За пять лет уровень преступности, если основываться на статистике, увеличился в 3 раза.
Следом идет Ташкентская область, где уровень преступности вырос с 40,7 до 47,7 случая (+17,2%).
В Навоийской области показатель вырос с 29,1 до 38 случаев (+30,6%), в Бухарской области - с 26,1 до 36,3 случая (+39,1%), в Джизакской области - с 21,2 до 28,2 случая (+33%), в Сурхандарьинской области - с 17,7 до 27,5 случая (+55,4%), в Каракалпакстане - с 17,7 до 23,2 случая (+31,1%), в Кашкадарьинской области - с 16 до 21,8 случая (+36,3%).
Единственным регионом, где зафиксировано снижение уровня преступности, стала Сырдарьинская область - с 37,1 до 35,7 случая, или минус 3,8%.
Наибольшее количество преступлений за год зарегистрировано в Ташкенте - 32 106 случаев. Эта цифра по сравнению с 2023 годом (21 728) выросла на 47,7%.
Следом идут Ташкентская область, где число преступлений увеличилось с 12 430 до 14 702 (+18,3%), Ферганская область - с 13 025 до 14 289 (+9,7%), Самаркандская область - с 7 843 до 9 402 случаев (+19,9%) и Андижанская область - с 7487 до 8743 (+16,8%).
Согласно Уголовному законодательству Узбекистана, преступления, в зависимости от характера и степени общественной опасности, подразделяются на:
не представляющие большой общественной опасности: лишение свободы до 3 лет.
менее тяжкие: лишение свободы от 3 до 5 лет.
тяжкие: лишение свободы от 5 до 10 лет.
особо тяжкие: свыше 10 лет или пожизненное лишение свободы.
Анализ динамики преступлений показывает, что количество особо тяжких преступлений увеличилось на 24,1% - с 4 318 до 5 357. Число тяжких преступлений увеличилось в 2,4 раза - с 29 145 до 71 670.
Количество менее тяжких преступлений уменьшилось на 33,4% - до 18 276, а преступления с низким общественным риском сократились на 14,4% - до 36 995.
Если в 2023 году среди преступлений превалировали не представляющие большой общественной опасности - 41,5%, то в 2024 году их доля снизилась до 28%. Доля тяжких преступлений увеличилась с 28% до 54,2%, менее тяжких - уменьшилась с 26,4% до 13,8%, особо тяжких - с 4,1% до 4%.
Большинство особо тяжких преступлений (как и других) было совершено в Ташкенте. Их число выросло с 1110 до 1753 (+57,9%). Это составляет 32,7% всех случаев (в 2023 году было 25,7%).
Далее идут Ташкентская область - 563 (10,5%), Самаркандская область - 489 (9,1%) и Ферганская область - 411 (7,7%).
Больше всего преступлений совершено в сфере экономики - 62,9% (в 2023 году было 43,8%), преступления против общественной безопасности и общественного порядка занимают второе место - 20,2% (24%), преступления против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений - 5,4% (16,4%), преступления против личности - 11,2% (15,2%). На преступления против мира и безопасности пришлось 0,2% (0,4%), в сфере экологии - 0,1% (0,2%).
Согласно Уголовному кодексу, преступления в сфере экономики подразделяются на хищение чужого имущества, против основ экономики, в сфере хозяйственной деятельности.
В 2024 году было зарегистрировано 48 375 случаев кражи, что почти в 3,3 раза больше, чем в 2023 году (14 851). Доля в общем числе преступлений превышает 58,1%.
Правоохранительные органы также зафиксировали 29 252 случая мошенничества (рост на 58,2%) и 501 - вымогательства (+5%).
За прошлый год произошел спад по следующим видам преступлений: умышленные легкие телесные повреждения - на 21,8%, изнасилования и покушения на них - на 6,9%, причинение смерти по неосторожности - на 11,4%, умышленные тяжкие телесные повреждения (умышленное причинение телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения или повлекшего за собой потерю зрения, речи) - на 10,9%.
При этом отмечен рост таких преступлений, как торговля людьми - на 22,9%, а также умышленные убийства и покушения на убийства (преднамеренное лишение жизни кого-либо) - на 0,3%.
Число зарегистрированных случаев изготовления или сбыта наркотических средств выросло на 36,8%, организации и проведения азартных и других игр, основанных на риске - на 21,6%, угона транспортных средств - на 8,5%, культивирования запрещенных культур - на 13,3%.
По данным МВД, отмечен спад по хулиганству - на 9,1%, нарушению правил безопасности движения транспортных средств - на 4,9%, нарушению правил охраны труда - на 12,7%, легализации доходов, полученных от преступной деятельности (придание правомерного вида происхождению денег путем их перевода) - на 50,8%.
Общее число лиц, совершивших преступления в течение года, уменьшилось на 32,6% - с 88 913 до 59 951 человека (в Ташкенте - 10 238). Доля несовершеннолетних выросла с 3,9% до 5,6% (хотя их число сократилось), женщин - уменьшилась с 12,3% до 11,9%.
По полу и видам преступлений из 273 случаев умышленных убийств и покушений на убийство 242 были совершены мужчинами и 31 - женщинами. По сравнению с 2023 годом число таких преступлений среди мужчин сократилось на 32,4%, а среди женщин увеличилось на 19,2%.
Что касается умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, то из 945 случаев 894 были совершены мужчинами и 51 - женщинами. По сравнению с 2023 годом, число преступлений среди мужчин сократилось на 26%, среди женщин - на 36,3%.
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в 2024 году сократилось на 6,5% - с 3 599 до 3 364, а по сравнению с 2022 годом (3112) увеличилось на 8,1%.