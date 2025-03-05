Уровень преступности в Узбекистане вырос за пять лет в 2 раза. Только цифры

14:05 06.03.2025

Уровень преступности в Узбекистане за 2024 год вырос на 25,8%, за пять лет - в 2 раза. Только цифры



В 2024 году преступность в Узбекистане выросла на 25,8%, а по сравнению с 2020-м - вдвое. В Ташкенте рост составил 1,5 раза. Краж стало больше в 3,3 раза, мошенничества - в 1,6 раза. Выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. При этом число совершивших преступления снизилось на треть.



За последние пять лет - 2020−2024 годы - рост числа зарегистрированных преступлений в Узбекистане составил 2,1 раза, свидетельствуют данные Агентства статистики при президенте. Агентство, в свою очередь, ссылается на МВД.



Если в 2020 году было зарегистрировано 62 081 преступление, то в 2024 году этот показатель возрос до 132 298. Резкий скачок был отмечен в 2021 году - 111 082, что в 1,8 раза больше, чем в 2020-м. Затем наблюдался спад - 105 215 в 2022-м и 104 096 в 2023 году.



