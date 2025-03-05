Дискуссионный клуб "Валдай". Эксперт отметил взаимодополняемость России и Центральной Азии

14:10 06.03.2025

Россия и Центральная Азия дополняют друг друга с точки зрения трудовых ресурсов. Об этом заявил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин 5 марта в Иркутске на V Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".



В частности, отметил спикер, если в России в последние годы наблюдается снижение демографии и дефицит трудовых ресурсов, то в Центральной Азии, наоборот, отмечается увеличение рождаемости и, по подсчетам, к 2040 году будет жить 100 миллионов человек.



Вместе с тем, в нынешних миграционных процессах из Центральной Азии в Россию наблюдаются многочисленные сложности, одна из которых заключается в том, что приезжающие сегодня из Центральной Азии люди в основном из сельской местности, в больших городах все трудоустроены.



"Сельская местность традиционно является регионом, где очень много ребят с очень слабым знанием русского языка. Нужно решать вопрос со знанием русского языка. В Таджикистане два час а неделю русского языка, ну как за такое количество часов изучить язык?", - добавил Притчин.