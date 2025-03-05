Китай и Казахстан являются стратегическими партнерами в рамках ШОС, - посол КНР в Казахстане

14:13 06.03.2025

Алматы, 5 марта /Синьхуа/ -- В эксклюзивной статье для издания DKnews.kz чрезвычайный и полномочный посол КНР в Республике Казахстан Хань Чуньлинь подробно рассказал о приоритетах Китая в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ на 2024-2025 годы, стратегических инициативах, направленных на усиление региональной безопасности, экономического роста и гуманитарных обменов.



Как государства-учредители ШОС Китай и Казахстан поддерживают тесное взаимодействие в рамках организации, внеся значительный вклад в ее создание, развитие и углубление сотрудничества в различных сферах. Обе страны являются активными инициаторами и практиками строительства сообщества единой судьбы ШОС. В период своего председательства с 2023 по 2024 год Казахстан активно выполнял свои обязанности, демонстрируя деловой и эффективный подход к работе. Астанинский саммит ШОС в июле 2024 года завершился полным успехом: были приняты Астанинская декларация, Инициатива по построению справедливого и гармоничного мира на основе солидарности между странами, Заявление о принципах добрососедства, взаимного доверия и партнерства, а также 26 итоговых документов, охватывающих широкий спектр областей, включая экономику, финансы, безопасность, гуманитарные обмены и институциональное строительство. Достигнутые результаты подтвердили стратегическую роль ШОС как опоры стабильности, безопасности и процветания в регионе.



В статье рассматриваются основные направления председательства Китая в ШОС.



Во-первых, развивать сотрудничество одной тематической направленности по восьми основным направлениям. Китай объявил 2025 год Годом устойчивого развития ШОС и проведет ряд мероприятий в восьми ключевых областях Инициативы по глобальному развитию.



Во-вторых, провести саммит ШОС и разработать два ключевых документа. Саммит 2025 года -- важнейшее мероприятие в рамках ШОС и ключевое направление работы Китая в период его председательства в организации. В ходе саммита будет принята Декларация саммита, приуроченная к 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне, а также к 80-летию основания ООН, для выражения единой позиции государств-членов по ключевым международным и региональным вопросам, а также формулирования стратегии развития ШОС на следующем этапе.



В-третьих, провести более 100 мероприятий, придерживаясь единого лозунга. "Продвижение "шанхайского духа": ШОС в действии" -- такой яркий лозунг выдвинул Китай после принятия на себя председательства в организации. Этот лозунг посылает четкий сигнал региону и миру, что ШОС не намерена быть "клубом пустых разговоров", а должна быть "действующей силой" и группой практиков.



В настоящее время мир переживает вековые перемены, которые набирают обороты, глобальные вызовы возникают один за другим. Столкнувшись с геополитическими конфликтами, унилатерализмом, усилением протекционизма и ростом традиционных и нетрадиционных угроз безопасности, международное сообщество ожидает от ШОС большей ответственности и большего вклада. Китай будет уверенно нести знамя строительства сообщества единой судьбы человечества и вместе со всеми странами активно продвигать "шанхайский дух", укреплять солидарность и сотрудничество, содействовать развитию ШОС для достижения новых высот. Это будет способствовать совершенствованию механизмов, углублению сотрудничества в различных областях, последовательной реализации Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации, а также еще большему вкладу в содействие миру, стабильности, развитию и процветанию в регионе и во всем мире.