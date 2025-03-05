Импорт электроэнергии из России в Кыргызстан через Казахстан в январе увеличился в 2,4 раза

14:15 06.03.2025

5 марта 2025



Tazabek - Импорт электроэнергии из России в Кыргызстан в январе увеличился в 2,4 раза. Такие данные приводит "Самрук-Энерго".



За первый месяц года компания "Электрические станции" импортировала у российской "Интер РАО" 34,7 млн кВт.ч. Этот объем на 20,3 млн превышает уровень января 2024 года.



Объема в 35 млн кВт.ч хватает на обеспечение всего Кыргызстана в течение примерно 12 часов в зимнее время.



Электроэнергия поступила транзитом через территорию Казахстана.



"Интер РАО" начала поставлять электроэнергию в Кыргызстан с 15 апреля 2023 года. Компания представляет собой энергетический холдинг с суммарной установленной мощностью электростанций в 31 ГВт. Основным фактором, определяющим объем импорта является пропускная способность электрических сетей Казахстана.